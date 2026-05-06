Új kedvenc bukkant fel a hazai vízpartokon: itt a balatoni árak harmadáért vehetsz nyaralót 2026-ban
Átalakuló pályára állt a hazai nyaralópiac 2026-ban: a Covid utáni keresleti csúcs lecsengett, a kínálat több térségben megugrott, miközben az árak már nem emelkednek a korábbi tempóban. A piacot most egyszerre jellemzi a stabilizálódó kereslet és az erősödő vevői pozíció. A folyamatokra több nagy piaci szereplő is rámutatott a Pénzcentrumnak: Futó Péter, a Zenga.hu elemzője szerint a nyaralók iránti érdeklődés visszaesése jóval mérsékeltebb, mint a lakáspiacon, Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a kereslet drasztikus csökkenését és a kínálat bővülését emelte ki, míg Szegő Péter, a Duna House elemzője az áremelkedés lassulását, a növekvő különbségeket és a vevők erősödő alkupozícióját hangsúlyozta. Az Otthon Centrum pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a Balaton továbbra is a legkeresettebb térség, ugyanakkor a vásárlók egyre árérzékenyebbé váltak, ami egyre inkább meghatározza a piaci folyamatokat.
A hazai nyaralópiac az elmúlt években jelentős átalakuláson ment keresztül. A járvány idején tapasztalt kiugró kereslet és gyors áremelkedés után 2024-től fokozatos lassulás indult, ami 2025-ben már egyértelműen látszott az adatokban. 2026-ra egy kiegyensúlyozottabb, de jóval visszafogottabb tempójú piac rajzolódik ki, ahol a vevők mozgástere nőtt, az árak emelkedése pedig mérséklődött. Ebben a környezetben különösen fontos kérdés, hogy a nyaralópiac mennyire követte a lakáspiaci trendeket, és milyen irányba halad a nyári szezon előtt.
Az idei év is sok meglepetést tartogat az ingatlanpiac számára. Miközben a lakásoknál tavasszal egyértelmű visszaesés látszik, az üdülőingatlanok iránti kereslet jóval stabilabb maradt. A háttérben az áll, hogy a nyaralópiacon már korábban lefékeződött az áremelkedés, így kisebb volt a korrekció is.
A nyaralók iránti érdeklődések száma mindössze 2 százalékkal maradt el idén áprilisban az egy évvel korábbitól, ami jóval enyhébb visszaesés, mint amit a lakáspiacon látunk
– mondta Futó Péter, a Zenga.hu elemzője.
A Balatonon belül azonban eltérő trendek rajzolódnak ki. A déli part egyes településein még növekedni is tudott a kereslet, miközben az északi parton inkább csökkenés látszik. A legnépszerűbb térség továbbra is a Balaton, ezt a Velencei-tó követi. Az elmúlt években ugyanakkor látványosan erősödött a Tisza-tó is, ahol az alacsonyabb árak egyre több vevőt vonzanak. Nem csak a klasszikus üdülőövezetek számítanak. Egyes folyóparti települések is felkerültek a térképre. Tokaj és Rakamaz a Tisza és a Bodrog találkozásánál, valamint Ráckeve a Duna mellett egyre keresettebb.
Megtorpant az áremelkedés
Az árak dinamikája már 2025-ben lelassult, és ez a trend idén is folytatódik - mutatott rá Futó Péter. Mint elmondta, Siófokon például egy év alatt mindössze 4 százalékkal nőtt az átlagos hirdetési négyzetméterár. Ez jelentősen elmarad az országos 17 százalékos és a budapesti 14 százalékos drágulástól.
Több kisebb balatoni településen már stagnálnak az árak. Ezeknél a helyeken az aktuális kínálat összetétele erősen befolyásolja az átlagokat. Összességében nem az idei év hozott nagy ugrást, a jelentős drágulás már korábban lezajlott.
A kínálat bővülése egyre láthatóbb. A Balaton körül több az eladó ingatlan, ami új helyzetet teremt. A kereslet nem esett vissza drasztikusan, de a kínálat növekedése fékezheti az árakat, és nagyobb alkulehetőséget adhat a vevőknek a nyári szezonban
– mondta Futó Péter.
Ha ez a trend kitart, a következő hónapokban a vevők kerülhetnek kedvezőbb helyzetbe. A nyaralópiac így 2026-ban stabilabb, de lassabb működésre állt át, ahol már nem a gyors áremelkedés, hanem az ár-érték arány dönt.
A Covid-csúcs már a múlté
A hazai nyaralópiac 2021-ben érte el a csúcsát, amikor a járvány hatására tömegek kerestek vízparti ingatlanokat. Azóta látványos fordulat következett be. A kereslet visszaesett, a kínálat megugrott, az árak viszont tovább emelkedtek. Ez a három tényező együtt alapjaiban rajzolta át a piac működését.
A 2021-es év egyértelmű csúcs volt, azóta a kereslet jelentősen visszaesett, miközben a kínálat sok helyen nőtt
– mondta Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
A legnagyobb változás a keresleti oldalon történt. A telefonos érdeklődések száma a 2021-es szinthez képest jelentősen csökkent, még akkor is, ha 2023–2024 körül némi stabilizálódás látszott. A Balatonnál különösen erős volt a visszaesés. A déli parton a 2021-es több mint 55 ezres érdeklődés 2026-ra 20 ezer környékére esett vissza, az északi parton pedig 47 ezerről hasonló szintre csökkent. Ez közel 60 százalékos zuhanást jelent.
A kisebb tavaknál mérsékeltebb volt a csökkenés. A Velencei-tónál 23 ezerről 14,8 ezerre esett vissza az érdeklődés, ami 36 százalékos csökkenés. A Tisza-tónál 8,2 ezerről 5,6 ezerre mérséklődött, ami 31 százalékos visszaesés. Ezek a piacok arányaiban stabilabbnak bizonyultak.
Megugró kínálat, kialakuló vevői piac
A kereslet csökkenésével párhuzamosan egyre több ingatlan jelent meg a piacon Balogh László szerint. A Tisza-tónál látványos volt a kínálati bővülés.
- 2021-ben még csak 131 eladó nyaraló volt,
- 2026-ra viszont már 584, ami több mint háromszoros növekedés.
A Balatonnál is nőtt a kínálat.
- Az északi parton 1504-ről 3352-re emelkedett az eladó ingatlanok száma, ami 123 százalékos bővülés.
- A déli parton 3761-ről 5454-re nőtt a kínálat, ami 45 százalékos emelkedést jelent.
A Velencei-tó kilóg a sorból. Itt a kínálat lényegében stagnált, 639-ről 609-re csökkent. A folyamat egyértelműen a vevők pozícióját erősíti. Több az eladó ingatlan, miközben kevesebb az érdeklődő.
A kereslet visszaesése viszont nem hozott árcsökkenést. A medián négyzetméterárak az infláció és az építési költségek emelkedése miatt jelentősen nőttek. A Balatonnál a déli és az északi part ára kiegyenlítődött. 2021-ben még 680–700 ezer forint körül alakult a négyzetméterár, 2026-ra viszont mindkét parton 1,2 millió forint közelébe emelkedett. Ez 73–76 százalékos drágulás. A Velencei-tónál 606 ezer forintról közel 966 ezer forintra nőtt az ár, ami 60 százalékos emelkedés.
A legnagyobb változás a Tisza-tónál történt. Itt 167 ezer forintról 409 ezer forintra nőtt a négyzetméterár, ami 145 százalékos drágulás. Ennek ellenére továbbra is ez a legolcsóbb térség, az árak nagyjából harmadát érik el a balatoni szintnek.
Balogh László szerint a nyaralópiac szerkezete alapjaiban változott meg. 2021-ben erős kereslet versenyzett alacsony kínálattal. 2026-ra ennek az ellenkezője látszik. Kevesebb vevő jut több eladó ingatlanra. A Tisza-tó külön utat jár. Az alacsony bázis miatt gyorsan felértékelődött, miközben a kínálat is megugrott.
A Balaton esetében a kereslet visszaesett, de az árak nem követték ezt a trendet. A négyzetméterár 1,2 millió forint körül stabilizálódott, ami új szintet jelent a piacon. A jelenlegi helyzetben a nyaralópiacot már nem a gyors drágulás hajtja. A döntések mögött egyre inkább az ár-érték arány és a konkrét használati igény áll - részletezte.
A Balaton a riviéra
2026-ban továbbra is a Balaton térsége számít a hazai nyaralópiac központjának, itt zajlik a legtöbb adásvétel. A kereslet azonban már nem olyan erős, mint korábban, a vevők egyre inkább figyelik az árakat.
A Balaton továbbra is a legkeresettebb térség, ugyanakkor az elmúlt időszakban érezhetően nőtt a vásárlók árérzékenysége
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
– közölte az Otthon Centrum a Pénzcentrum megkeresésére.
A Balaton mellett több térség is stabil keresletet mutat. A Dél-Dunántúl gyógy és termálfürdőiről ismert települései, például Harkány, továbbra is népszerűek. A Tisza-tó térsége is egyre több vevőt vonz, miközben Pest vármegyében is jelentős számú tranzakció történt az év első hónapjaiban.
Vízpart felé tolódik a kereslet
A vásárlók egyre inkább a vízparti ingatlanokat keresik, ami összefügg a forró nyarakkal és a turizmus változásával. A Balaton évről évre vezet, de a Tisza-tó fejlődése az egyik leglátványosabb. Az alacsonyabb árszint és a bővülő turisztikai kínálat miatt egyre többen választják ezt a térséget. A Velencei-tó elsősorban Budapest közelsége miatt népszerű. Egyre több vevő nem csak nyaralót keres itt, hanem állandó lakhatásra alkalmas ingatlant.
A hegyvidéki térségek, mint a Mátra, a Bükk vagy a Dunakanyar, kisebb forgalmat mutatnak. Ezekben a régiókban főként azok vásárolnak, akik egész éves használatra és természetközeli környezetre vágynak.
Az idei év első negyedévében országosan átlagosan 608 ezer forintos négyzetméteráron keltek el a nyaralók. Ez 13,8 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbinál, de az adatok mögött összetétel hatás áll
- írta az Otthon Centrum
Hozzátették, idén arányaiban kevesebb balatoni ingatlan cserélt gazdát, márpedig ez a térség hagyományosan magasabb árszintet képvisel. A Balatonnál átlagosan 820 ezer forint körüli négyzetméteráron keltek el a nyaralók, így a kisebb forgalom lefelé húzta az országos átlagot. A tranzakciószám is visszaesett. Az idei első három hónapban mintegy 40 százalékkal kevesebb nyaraló talált gazdára, mint egy évvel korábban. A jelenlegi trendek alapján a piac lassabb működésre állt át, ahol a vevők tudatosabban döntenek, és az ár-érték arány kerül előtérbe.
Növekvő különbségek a piacokon
Az áremelkedés üteme 2025 őszétől fokozatosan lassul, miközben a kereslet viszonylag stabil maradt. Ez illeszkedik a piaci folyamatokba: a 2025-ös élénk időszak után 2026 inkább a normalizálódásról szól. Nem árcsökkenés történt, hanem a drágulás tempója mérséklődött, miközben a kínálat is bővül.
Az árak nem estek vissza, de az emelkedés üteme egyértelműen lassult, és ezzel párhuzamosan a kínálat is nő
– mondta Szegő Péter, a Duna House elemzője.
A jelenlegi árszintek térségenként jelentősen eltérnek. A Balaton északi partján 1,2–1,8 millió forint között alakul a négyzetméterár, a déli parton 0,9–1,3 millió forint jellemző, a nyugati medencében pedig 0,8–1,2 millió forint körül mozog. A Velencei-tónál 650–900 ezer forint közötti árszint látható, a Tisza-tónál 350–500 ezer forintról indulnak az árak, de a vízparti prémium kategóriában ennél jóval magasabb értékek is megjelennek. A Dunakanyarban településenként nagy a szórás, több helyen 750–860 ezer forint körüli árszint alakult ki.
A különbségek tovább nőnek - hangsúlyozta a Duna House elemzője. A Balaton tartja a magas árszintet, miközben a Tisza-tó megőrzi az alacsonyabb belépési szintjét. Közben a piacon egyre élesebb a különbség az ingatlanok állapota szerint is. A korszerűtlen nyaralóknál nő az alku, míg a jó állapotú, egész éves használatra alkalmas ingatlanok ára stabil marad.
A jó állapotú nyaralók viszik a piacot
A vevők egyre inkább az azonnal költözhető ingatlanokat keresik. A felújítandó házak iránt csökkent az érdeklődés, főleg a magas költségek és a kivitelezési nehézségek miatt.
A kereslet a korszerű, négy évszakos használatra alkalmas nyaralók felé tolódik
– mondta Szegő Péter, hozzátéve: a vízparti és vízközeli ingatlanok továbbra is keresettek. A Balatonnál a kisebb alapterületű, jó állapotú nyaralók a legnépszerűbbek, míg a Tisza-tónál inkább a nagyobb házak iránt van erősebb kereslet. A felújítandó ingatlanok piacán a befektetők dominálnak. Ők gyorsabban reagálnak, megveszik a jó helyen lévő ingatlanokat, felújítják, majd magasabb áron értékesítik. Az új építésű nyaralók kínálata ezzel szemben szűk, főleg a Balaton északi partján, ahol a szabályozás és a beépíthetőség korlátozza a fejlesztéseket.
Saját célra vásárlók kerültek többségbe
Szegő Péter rámutatott, hogy a piacon egyértelműen a saját célra vásárlók vannak többségben. A döntések mögött életmódbeli szempontok állnak: pihenés, második otthon, hétvégi használat vagy akár állandó lakhatás. Ez különösen igaz a Velencei-tó és a Dunakanyar térségére, ahol egyre többen költöznek ki tartósan.
A befektetők jelenléte visszafogottabb, mint korábban. Főként a felújítandó, jó lokációjú ingatlanoknál aktívak, ahol értéknöveléssel lehet nyereséget elérni. A prémium balatoni piacon és a Tisza-tónál egy szűkebb külföldi vevői kör is megjelent.
Stabil szezon, lassuló drágulás
A piac stabil maradhat, de az áremelkedés üteme tovább lassulhat, miközben a vevők alkupozíciója erősödik
– mondta Szegő Péter.
Mint elmondta, a kereslet egyre inkább a lakhatásra is alkalmas nyaralók felé tolódik. A korszerűtlen ingatlanoknál nő az alku, az értékesítési idők hosszabbodnak. A támogatott hitelek egyes szegmensekben élénkíthetik a keresletet, főként az alacsonyabb ársávban. A prémium balatoni ingatlanoknál viszont ez nem jelent érdemi változást.
A következő hónapokban a kínálat és a minőség lehet a kulcstényező. A jó állapotú, egész éves használatra alkalmas nyaralók gyorsabban találnak vevőre, miközben a gyengébb adottságú ingatlanoknál erősödik a verseny.
