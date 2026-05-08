2026. május 8. péntek Mihály
24 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az Egyesült Államok tengerészgyalogosai járőröznek.
Világ

Vészesen ketyeg az amerikai adósságbomba: ebbe a rejtett csapdába roppanhat bele Trump kormánya

Nagy Béla Ádám
2026. május 8. 13:03

Az amerikai költségvetésben látványos átrendeződés indult el, amely hosszú idő után újraírhatja a kiadási prioritásokat. A Visual Capitalist adatai szerint a nettó kamatkiadások már megelőzték a védelmi költéseket, és a különbség a következő években tovább nőhet. A háttérben nem egy egyszeri sokk áll, hanem egy mélyebb folyamat: a tartósan magasabb kamatkörnyezet, az átárazódó államadósság és a megugró költségvetési hiányok együttese. Bár ez egyelőre nem rengette meg a befektetői bizalmat, a trend egyre inkább arra utal, hogy az Egyesült Államok költségvetése növekvő arányban a korábbi hitelfelvételek finanszírozására fordít forrásokat, ami hosszabb távon szűkítheti a gazdaságpolitikai mozgásteret.

Alapvető fordulat zajlik az amerikai költségvetésben. A Visual Capitalist elemzése szerint a nettó kamatkiadások már megelőzték a védelmi kiadásokat, és a különbség a következő években tovább nőhet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

1996 és 2001 között az amerikai védelmi kiadások átlagosan mintegy 30 százalékkal haladták meg a kamatköltségeket. A csökkenő kamatok és a költségvetési többletek alacsonyan tartották az adósságszolgálat terheit. A 2001. szeptember 11-i támadások után a helyzet megváltozott. A katonai kiadások gyorsan emelkedtek, és 2011-re elérték a 699 milliárd dollárt. Ezzel szemben a kamatköltségek lassabban nőttek, ekkor még csak 230 milliárd dollár körül jártak.

Az alacsony kamatok elfedték a kockázatot

A 2010-es években a kamatszintek tartósan alacsonyak maradtak. Ez lehetővé tette, hogy az államadósság gyorsan növekedjen anélkül, hogy azonnal megjelent volna a költségvetési nyomás. A szövetségi adósság 2010 és 2019 között 9 billió dollárról 16,8 billió dollárra nőtt. A kamatterhek eközben kezelhető szinten maradtak, ami elfedte a hosszabb távú kockázatokat.

A COVID után fordult a helyzet

A járvány utáni időszakban a dinamika megfordult. A hitelfelvétel megugrott, a kamatok emelkedtek, és ez gyorsan növelte az adósságszolgálati költségeket. A nettó kamatkiadások 2025-re közel megháromszorozódtak, elérve a 970 milliárd dollárt. 2026-ban már az 1000 milliárd dollárt is meghaladhatják. Ezzel a kamat lett az egyik leggyorsabban növekvő költségvetési tétel.

A jelenlegi előrejelzések szerint a különbség tovább nő:

  • 2036: kamatkiadás ~2,1 billió dollár
  • 2036: védelmi kiadás ~1,1 billió dollár

Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államok több mint kétszer annyit költhet adósságszolgálatra, mint védelemre.

A változás azt jelzi, hogy a költségvetés egyre nagyobb része kötött kiadássá válik. A magasabb kamatterhek azért is jelenthetnek problémát, mert

  • csökkentik a mozgásteret más területeken,
  • szűkítik a beruházások lehetőségét,
  • megnehezítik a válságkezelést.

A költségvetés egyre inkább a múltbeli döntések finanszírozására koncentrál, nem a jövőbeli fejlesztésekre.

Elszabaduló infláció?

A kamatkiadások gyors emelkedése mögött több, egymással összefüggő tényező áll. Módos Dániel, a Portfolio elemzője szerint a fordulat a koronavírus utáni gazdasági környezetben gyökerezik.

A világjárvány után a fejlett gazdaságok új pályára kerültek. Az infláció már nem tekinthető tartósan alacsonynak, miközben az állami költekezés is nőtt.

Ez két dolgot hozott magával:

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

  • magasabb költségvetési hiányok
  • magasabb és kiszámíthatatlanabb infláció

Ehhez a környezethez magasabb kamatszint társul. Ez közvetlenül növeli az adósság finanszírozási költségét. A hatás jól látható a kötvénypiacon. Egy 2016-ban kibocsátott 10 éves amerikai államkötvény még körülbelül 2 százalékos kamattal futott. Amikor ez lejár, a helyére már 4 százalék feletti hozammal kibocsátott papír kerül. Ez önmagában is jelentős költségnövekedést okoz.

Módos Dániel szerint rövid távon nem az adósság állománya a fő tényező, hanem a kamatszint gyors emelkedése.

A korábban alacsony kamaton kibocsátott államadósság fokozatosan kifut, és egyre nagyobb arányban jelennek meg a magasabb kamatozású új kötvények. Ez az átárazódási folyamat gyorsan emeli a kamatkiadásokat.

Az adósság növekedése inkább hosszabb távon erősíti ezt a hatást. A hitelminősítők többször jelezték a kockázatokat, de a helyzet nem kizárólag az Egyesült Államokra jellemző.

Több fejlett gazdaságban hasonló folyamatok zajlanak. A befektetői megítélés emiatt nem romlott érdemben. Az amerikai állampapírpiac továbbra is meghatározó szerepet tölt be, hiszen a világ legnagyobb és leglikvidebb kötvénypiaca, miközben a hozamok sok esetben magasabbak, mint más fejlett országokban. A dollár globális szerepe is stabil, az amerikai államkötvények pedig kulcsfontosságú fedezeti eszközként működnek számos pénzügyi tranzakcióban. Emiatt nem reális forgatókönyv egy hirtelen, tömeges tőkekivonás.

A magasabb kamatkörnyezet hatásai ugyanakkor nem azonnal jelentkeznek. Ezek inkább lassan épülnek be a gazdaságba, és rövid távon alig érzékelhetők. Hosszabb időtávon viszont tartósan magasabb infláció és fokozatos dollárgyengülés is kialakulhat, amelyek csak évek alatt válnak igazán láthatóvá. Módos Dániel szerint a kamatkiadások emelkedése alapvetően az új kamatkörnyezet következménye. A folyamat már most zajlik, de a teljes hatás csak hosszabb távon rajzolódik ki.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

 
Címlapkép: Getty Images
#kamat #államadósság #infláció #költségvetés #gazdaság #világ #kamatok #gazdasági hírek #költségvetési hiány #amerika gazdasága

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:14
14:02
13:47
13:32
13:13
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 8.
Húzós időszak vár a magyar családiház-tulajokra: keményen fizethet, akinek ilyen tető van a feje fölött
2026. május 7.
Ide vezetett Orbánék multik elleni hadjárata: nyugati márkák tömegét tiltották ki Magyarországról
2026. május 8.
Félmilliós kezdőfizu és ingyen szállás vár a Francia Idegenlégióban, ezeket a feltételeket kell teljesítened, ha be akarsz kerülni
2026. május 7.
Ingyen lakást és több ezer eurós támogatást adnak a beköltözőknek: magyarok is lecsaphatnak a lehetőségre
2026. május 7.
Ez Magyarország kedvenc autója 2026-ban: toronymagasan veri a Suzukit, Skodát, sokan meg fognak lepődni
NAPTÁR
Tovább
2026. május 8. péntek
Mihály
19. hét
Május 8.
A Nemzetközi Vöröskereszt és a Vörös Félhold mozgalmak napja
Május 8.
Fagylalt nap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Hamarosan örökre búcsút mondhatunk a május elsejei munkaszüneti napnak? Már elindult a folyamat, minden egy irányba mutat
2
1 hete
Ilyen még sosem történt az ukrán háború kezdete óta: maga Putyin kérte a tűzszünetet - óriási bajban van Oroszország?
3
6 napja
Vészjósló kijelentést tett a lengyel miniszterelnök: hónapokon belül támadhatnak az oroszok, Amerika nem fog segíteni
4
3 napja
Gigantikus robbanás végzett a munkásokkal a gigagyárban: robotokkal kutatnak a túlélők után, hajszálon múlt a még nagyobb katasztrófa
5
1 hete
Végleges csapás az Egyesült Államokból: brutális gigapert nyert a Mol, dollárszázmilliókat fizethet déli szomszédunk
PÉNZÜGYI KISOKOS
Százalékpont
A legtöbb pénzügyi mutatószámot százalékban fejezzük ki, melynek növekedését vagy csökkenését már megtévesztő lenne ugyanígy megadni. Például a kamat 10-ről 11 százalékra való növelése nem 1, hanem 10 százalékos elmozdulás. Épp ezért használjuk a százalékpont és a bázispont kifejezéseket. Százalékpont az egész értékű növekedést vagy csökkenést adja meg, míg a bázispont ennek század részét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 8. 10:05
Félmilliós kezdőfizu és ingyen szállás vár a Francia Idegenlégióban, ezeket a feltételeket kell teljesítened, ha be akarsz kerülni
Pénzcentrum  |  2026. május 8. 06:32
Őrületes bőrönd-akciót élesített a SPAR: American Tourister hátizsákot és utazótáskát is szerezhetsz most így féláron
Agrárszektor  |  2026. május 8. 13:33
Összeomlott a piac: rengeteg termelő sorsa múlik ezen a találkozón
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm