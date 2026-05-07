Ez Magyarország kedvenc autója 2026-ban: toronymagasan veri a Suzukit, Skodát, sokan meg fognak lepődni

Tovább gyorsult a magyar újautó-piac: áprilisban közel 12 ezer személyautó kapott rendszámot, ami csaknem 10 százalékos növekedés éves alapon, két év távlatában pedig már közel 14 százalékos bővülést jelent. Az év első négy hónapjában több mint 48 ezer új autót helyeztek forgalomba Magyarországon, miközben látványosan átrendeződött a piac: a Toyota átvette a vezetést, a Nissan rohamtempóban erősödött, a Citroen pedig megduplázta forgalmát. Közben a magyarok kedvenc autója egyértelműen a Nissan Qashqai lett, és tovább nőtt a SUV-k dominanciája a hazai piacon.

11 832 személyautó állt forgalomba Magyarországon áprilisban, ez majdnem 10 százalékos növekedés 2025 azonos hónapjához képest, a 2024-es áprilist pedig majdnem 14 százalékal szárnyalták túl a forgalomba helyezések.

A Datahouse friss adatai szerint az év első 4 hónapjában 48 291 személyautó kapott magyar rendszámot, ami szintén 10 százalékkal több, mint 2025 azonos időszakában, és majdnem 14 százalékkal több, mint 2024 január-áprilisban volt.

Áprilisban elég szoros volt az élmezőny, a legtöbb forgalomba helyezést a Skoda jegyezte (1154 db), de ettől nem sokkal maradt el a Toyota 1134 darabbal. Harmadik végül a Suzuki lett 944 forgalomba helyezéssel, a Volkswagen épphogy lemaradt a dobogóról 931 darabbal.

Éves összesítésben a Toyota vezet 5581 forgalomba helyezéssel, utána a Nissan következik 5075 darabbal, majd pedig a Skoda nagyjából hasoló lemaradásban 4575 forgalomba helyezéssel a harmadik. Az évekig piacvezető Suzuki négy hónap után a negyedik helyen áll 4163 forgalomba helyezett személyautóval, ötödik pedig a Volkswagen 3035 darabbal.

Francia márka a legnagyobb nyertes

Ami a volumenek változását illeti, 2026 eddigi legnagyobb nyertese egyértelműen a Citroen: a márka forgalomba helyezései 120,74 százalékkal ugrottak meg 2026 első négy hónapjában az egy évvel korábbihoz képest. Szintén látványosan erősödött a Nissan (+89,58 százalék) és a BYD (+80,03 százalék). A teljesen új szereplőként megjelenő Chery erős számokat hozott az első 4 hónapban (1259 forgalomba helyezéssel a 11. helyen áll a márkák között, megelőzve többek között a Daciát, az Opelt vagy épp a Renault-t), de mivel egy éve nem voltak jelen a piacon, így kimaradtak ebből az összegzésből.

A középmezőnyben is több márka tudott érdemi növekedést felmutatni. Az MG 39,01 százalékkal bővült, az Opel 26,6 százalékkal, míg a Hyundai, a Toyota és a BMW egyaránt 19-20 százalék körüli emelkedést ért el. A Skoda 15,33 százalékos növekedése stabil teljesítménynek számít, a Mercedes pedig 10,18 százalékkal került feljebb. Az Audi és a Dacia gyakorlatilag stagnált, minimális pluszban zárva az időszakot.

A vesztes oldalon a Renault áll a legrosszabbul: a márka forgalomba helyezései 32,48 százalékkal estek vissza. Jelentős mínuszban van a Kia (-24,65 százalék), a Suzuki (-23,78 százalék) és a Ford (-23,08 százalék) is, vagyis több korábban erős tömegmárka komoly visszaesést szenvedett el az év első harmadában.

Enyhébb csökkenést mutatott a Peugeot (-8,09 százalék), a Volvo (-7,06 százalék) és a Volkswagen (-0,39 százalék).

Ez Magyarország kedvenc autója

A magyar autópiac legnépszerűbb modellje messze a Nissan Qashqai volt 2026 első négy hónapjában: a típusból 3737 darabot helyeztek forgalomba, ami toronymagas első helyet jelent. A második Skoda Octavia 2140 darabbal már jelentősen lemaradt, a harmadik helyen pedig a Suzuki S-Cross végzett 1943 autóval. A Suzuki Vitara negyedikként továbbra is stabil kedvenc maradt 1679 darabbal, vagyis a kompakt SUV-k továbbra is dominálják a magyar piacot.

A Toyota több modellel is bekerült az élmezőnybe. A Yaris Cross 1251 darabbal az ötödik lett, a Corolla 1109-cel a hatodik, miközben a C-HR és a Corolla Cross szintén a top 20-ban szerepel. A koreai modellek közül a Hyundai Tucson 1077 darabbal és a Kia Sportage 863-mal szerepelt erősen, míg a Nissan második sikerautója, az X-Trail is befért az első tízbe. A Ford részéről a Kuga, a Tourneo Custom és az új Puma is stabil volumeneket hozott.

A listán szinte teljesen a szabadidő-autók uralkodnak, miközben a klasszikus kompakt és alsó-középkategóriás modellek háttérbe szorultak. Az Octavia az egyik utolsó nagy darabszámban fogyó hagyományos kombi/szedán modell, a többi élmenő döntően crossover vagy SUV. A Dacia Duster, a Volkswagen T-Roc és a Citroen C3 Aircross szereplése is ezt a trendet erősíti.