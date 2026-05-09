A Ryanair a téli menetrendi időszaktól bezárja bázisát a görögországi Szaloniki repülőterén, és csökkenti a városba irányuló, illetve onnan induló járatok számát.
Újabb balatoni árak sokkolják a nyaralókat: megérkezett a legendás Halsütő 2026-os étlapja
Továbbra is zsebbe nyúlós a balatoni büfézés: az Aszófői Halsütő 2026-os árlapja alapján idén sem lesz olcsó a hekk és a fogas a tónál. A hekkből 870 forint 10 deka, míg a fogasfilé 1500 Ft/10 dkg áron szerepel az étlapon. Egy adag sült krumpli pedig már 950 forint. Mutatjuk, mennyibe kerülhet egy átlagos balatoni ebéd az egyik legismertebb halsütőben.
Nemrég arról írtunk, hogy megnyitottak az első balatoni strandbüfék, és az árak alapján idén sem lesz olcsó a nyaralás a magyar tengernél. A balatonalmádi halsütöde után most egy újabb ikonikus hely, az Aszófői Halsütő 2026-os árlapjáról csíptünk el infókat az egyik legismertebb magyar pecás, Döme Gábor jóvoltából.
A Tihany közelében található halsütő évek óta az egyik legismertebb balatoni halas büfé, a közösségi oldalakon és fórumokon rendre ajánlják a nyaralók. Redditen is sokan emlegetik az egyik legjobb balatoni halsütőként, bár többen megjegyzik: a népszerűség miatt gyakran hosszú sorokra kell készülni.
Ennyibe kerül idén a hekk és a fogas
A friss árlap alapján a klasszikus balatoni halak továbbra is dekára mennek:
- hekk: 870 Ft / 10 dkg
- keszeg: 830 Ft / 10 dkg
- süllő: 1400 Ft / 10 dkg
- fogasfilé: 1500 Ft / 10 dkg
- harcsafilé: 1400 Ft / 10 dkg
- ponty: 870 Ft / 10 dkg
- pisztráng: 870 Ft / 10 dkg
A halászlé ára szintén figyelemre méltó:
- pontyszelet halászlé: 2900 Ft
- pontyfilé halászlé: 3100 Ft
- harcsafilé halászlé: 3500 Ft
- alaplé: 1700 Ft
- belsőség: 800 Ft
A köret sem olcsó mulatság:
- A sült krumpli adagja 950 forintba kerül,
- a savanyúságért 460 Ft/10 dkg-ot kérnek,
- egy szelet kenyér pedig 170 forint.
- A különféle szószok és mártogatósok ára 330–520 forint között mozog.
A saláták lassan éttermi árszintet idéznek:
- vitamin saláta: 1650 Ft
- görög saláta: 2100 Ft
- pisztrángos saláta: 2100 Ft
Egy ital egy ezres:
- egy korsó pilsner vagy Heineken 1050 forint,
- míg az alkoholmentes üdítők jellemzően 950 forint körül alakulnak.
@domegabor_official ♬ Synthesia - Douglas Jr.
Egy egyszerű balatoni ebéd ára már könnyen két számjegyű lehet
Ha valaki például enne egy közepes hekket sült krumplival, savanyúsággal és inna mellé egy sört vagy üdítőt, könnyen 5-7 ezer forintos végösszeggel találhatja szemben magát. Két fő esetén ez már bőven 10 ezer forint feletti ebéd. A mostani árlista alapján egy dolog biztosnak tűnik: aki 2026-ban a Balatonnál szeretne halat enni, annak mélyebben kell a pénztárcájába nyúlnia, mint néhány évvel ezelőtt.
A balatoni árak évek óta visszatérő témát jelentenek. A közösségi fórumokon sokan panaszkodnak arra, hogy a nyaralás egyre drágább, miközben a büfés ételek ára már több külföldi üdülőhely árszintjét közelíti. Mások szerint viszont a Balaton továbbra is megkerülhetetlen nyári célpont marad a magyarok számára.
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
Brutális drágulás és tömeges járattörlés jön a fapadosoknál: rengeteg utazó ráfázhat a legújabb krízisre
Járattörlésekre, kapacitáscsökkentésre és dráguló repülőjegyekre figyelmeztetnek a kerozinellátás bizonytalanságai és az üzemanyagárak megugrása miatt.
A Pénzcentrum 2026. május 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Hatalmas hibát követ el a turisták többsége a méregdrága fővárosban: mutatjuk, hogyan spórolhatsz súlyos tízezreket
Spórolj súlyos tízezreket a szálláson, kerüld el a turistacsapdákat, és ismerd meg azt az Angliát, amiről az útikönyvek általában mélyen hallgatnak.
Balaton Fagyija 2026: meglepő dolog derült ki az idei árakról, rossz hírt kaptak a gyümölcsös fagyik imádói
A legjobb fagylaltok receptjeit a fagyizók megosztják, így szinte bárhol megkósolhatjuk őket a Balaton partján.
Május 8-án ismét megrendezik a Magyar Fagylalt Napját, az eseményhez csatlakozó cukrászdák és fagyizók országszerte féláron adják a gombócot. Van azonban néhány szabály, amiről nem...
Rekordot döntöttek, mégis zuhannak a részvények: ilyen pusztítást végez egy háborús konfliktus a világ legnagyobb utazási óriásainál
A közel-keleti konfliktus érezhetően visszaveti az utazási keresletet: az Airbnb és az Expedia egyre több lemondással és útvonal-megszakítással szembesül.
Budapest főtájépítésze szerint a közelgő nyár minden eddiginél pusztítóbb lehet a fővárosban.
A Pénzcentrum 2026. május 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Váratlan döntést hozott az egyik legnagyobb hazai utazási iroda: mi vár azokra, akik náluk fizettek be?
A nyári szezon zavartalanul elindult, a charterjáratok menetrend szerint közlekednek, és jelenleg sem ellátási probléma, sem kerozinhiány nem fenyegeti az utazásokat.
Minden harmadik kerékpáros bevallotta: már volt komoly konfliktusa az utakon, de a biciklisek sem ártatlanok
Tavasztól őszig a magyarok egyharmada heti rendszerességgel kerékpározik, ötöde pedig még télen is ennyit biciklizik
Már látszik a fordulat, brutális esőzés csap le Magyarországra: történelmi mennyiségű csapadék jöhet
Az elmúlt hetek szárazsága és fagyveszélye után a következő napokban az egyik legcsapadékosabb időjárási helyzet alakul ki Magyarország felett
Ingyen lakást és több ezer eurós támogatást adnak a beköltözőknek: magyarok is lecsaphatnak a lehetőségre
Spanyolország ma már nemcsak a turisták paradicsoma, hanem az egyik legvonzóbb európai célpont országelhagyóknak.
Aggasztó adatok láttak napvilágot a Balatonról: a kutatók most figyelmeztetnek, mielőtt túl késő lenne
A balatoni hajózás során keletkező szennyvíz megfelelő kezelését és a vegyszerhasználat radikális csökkentését szorgalmazzák a környezetszennyezés csökkentése érdekében.
Váratlan razzia a fővárosi járatokon: több mint 80 ezer embert ellenőriztek, nem csak a bliccelőkre csaptak le
Több mint 81 ezer utast ellenőriztek a rendőrséggel összehangolt szokásos akció keretében a főváros forgalmas tömegközlekedési járatain áprilisban.
A belvárosi apartmanokért akár több millió forintot is elkérnek két éjszakára a budapesti BL-döntő hétvégéjén.
A Pénzcentrum 2026. május 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kiadták a figyelmeztetést az egész országra: brutális zivatarok érkeznek, de ez mentheti meg a kiszáradt földeket
Csütörtökön zivatarok és záporok teszik csapadékossá az időjárást, emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.
Osztrák autópálya-matrica 2026: hol lehet megvenni, mennyibe kerül és hol ingyenes az autópálya Ausztriában?
Ausztriába készülsz autóval? Mutatjuk a 2026-os osztrák útdíjakat, az ingyenes szakaszokat, és hogy mire kell figyelni az online matrica vásárlásakor!
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n