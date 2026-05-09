Balatoni szürke tőkehal ( balatoni hekk ) panírozott sült hal egy étteremben savanyú zöldségek savanyúsággal és fokhagymás kenyérrel pirítós tipikus magyar nyári étel.
Utazás

Újabb balatoni árak sokkolják a nyaralókat: megérkezett a legendás Halsütő 2026-os étlapja

Pénzcentrum
2026. május 9. 14:31

Továbbra is zsebbe nyúlós a balatoni büfézés: az Aszófői Halsütő 2026-os árlapja alapján idén sem lesz olcsó a hekk és a fogas a tónál. A hekkből 870 forint 10 deka, míg a fogasfilé 1500 Ft/10 dkg áron szerepel az étlapon. Egy adag sült krumpli pedig már 950 forint. Mutatjuk, mennyibe kerülhet egy átlagos balatoni ebéd az egyik legismertebb halsütőben.

Nemrég arról írtunk, hogy megnyitottak az első balatoni strandbüfék, és az árak alapján idén sem lesz olcsó a nyaralás a magyar tengernél. A balatonalmádi halsütöde után most egy újabb ikonikus hely, az Aszófői Halsütő 2026-os árlapjáról csíptünk el infókat az egyik legismertebb magyar pecás, Döme Gábor jóvoltából.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Tihany közelében található halsütő évek óta az egyik legismertebb balatoni halas büfé, a közösségi oldalakon és fórumokon rendre ajánlják a nyaralók. Redditen is sokan emlegetik az egyik legjobb balatoni halsütőként, bár többen megjegyzik: a népszerűség miatt gyakran hosszú sorokra kell készülni.

Ennyibe kerül idén a hekk és a fogas

A friss árlap alapján a klasszikus balatoni halak továbbra is dekára mennek:

  • hekk: 870 Ft / 10 dkg
  • keszeg: 830 Ft / 10 dkg
  • süllő: 1400 Ft / 10 dkg
  • fogasfilé: 1500 Ft / 10 dkg
  • harcsafilé: 1400 Ft / 10 dkg
  • ponty: 870 Ft / 10 dkg
  • pisztráng: 870 Ft / 10 dkg

A halászlé ára szintén figyelemre méltó:

  • pontyszelet halászlé: 2900 Ft
  • pontyfilé halászlé: 3100 Ft
  • harcsafilé halászlé: 3500 Ft
  • alaplé: 1700 Ft
  • belsőség: 800 Ft
A köret sem olcsó mulatság:

  • A sült krumpli adagja 950 forintba kerül,
  • a savanyúságért 460 Ft/10 dkg-ot kérnek,
  • egy szelet kenyér pedig 170 forint.
  • A különféle szószok és mártogatósok ára 330–520 forint között mozog.

A saláták lassan éttermi árszintet idéznek:

  • vitamin saláta: 1650 Ft
  • görög saláta: 2100 Ft
  • pisztrángos saláta: 2100 Ft

Egy ital egy ezres:

  • egy korsó pilsner vagy Heineken 1050 forint,
  • míg az alkoholmentes üdítők jellemzően 950 forint körül alakulnak.
Egy egyszerű balatoni ebéd ára már könnyen két számjegyű lehet

Ha valaki például enne egy közepes hekket sült krumplival, savanyúsággal és inna mellé egy sört vagy üdítőt, könnyen 5-7 ezer forintos végösszeggel találhatja szemben magát. Két fő esetén ez már bőven 10 ezer forint feletti ebéd. A mostani árlista alapján egy dolog biztosnak tűnik: aki 2026-ban a Balatonnál szeretne halat enni, annak mélyebben kell a pénztárcájába nyúlnia, mint néhány évvel ezelőtt.

A balatoni árak évek óta visszatérő témát jelentenek. A közösségi fórumokon sokan panaszkodnak arra, hogy a nyaralás egyre drágább, miközben a büfés ételek ára már több külföldi üdülőhely árszintjét közelíti. Mások szerint viszont a Balaton továbbra is megkerülhetetlen nyári célpont marad a magyarok számára.

