Totális káosz Szerbiában: határozatlan időre leállították az összes vonatot az országban

2026. május 23. 10:28

Határozatlan időre leállt szombat hajnalban a teljes szerbiai vasúti közlekedés. A döntés közvetlenül az előtt született meg, hogy Belgrádban újabb nagyszabású kormányellenes tüntetést tartanak az egyetemisták. Az ellenzék szerint a hatalom ismét a demonstrációk megnehezítésére használja a közlekedés leállítását.

Határozatlan időre leállt a vasúti közlekedés Szerbiában - közölte a szerbiai vasúttársaság, a Srbijavoz szombaton. A Srbijavoz hajnali tájékoztatása szerint a vállalat "2026. május 23-án 04:15 órakor határozatlan időre leállította az összes vonat közlekedését Szerbia vasúthálózatán".

A 2024 novembere óta tiltakozó szerbiai egyetemisták szombaton 18 órára jelentettek be kormányellenes nagygyűlést Belgrád központjába.

A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a fővárosban. Tavaly március 14-én és október 31-én bombariadóra hivatkozva állították le határozatlan időre a forgalmat, mindkét esetben másnapra hirdettek tiltakozó nagygyűlést az egyetemisták.

A szerbiai tiltakozások azt követően kezdődtek el, hogy 2024. november elsején leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, tizenhat ember halálát okozva. Sokan a kormányzati korrupciót és az állami infrastrukturális kivitelezésekben tapasztalható hanyagságot okolták a tragédiáért. A tiltakozást egyetemi hallgatók vezetik, és másfél év alatt többször több városban is tízezrek vonultak utcára Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök távozását és előrehozott választásokat követelve.

Szerbiában a tervek szerint 2027-ben tartanak parlamenti és elnökválasztást. Aleksandar Vucic viszont néhány napja bejelentette, várhatóan mégis kiírja az előrehozott választást, amelyet szeptember és november között tarthatnak meg.

A Mávinform közölte, hogy Röszke és Szabadka között is szünetel a vasúti forgalom, de a magyarországi szakaszon Szeged és Röszke között biztosított a vasúti eljutás.

