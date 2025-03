Legendás márka tér vissza a magyar boltok polcaira: újra sláger lehet a 70-es, 80-as évek nagy kedvence

A 2025-es év 11. hetében sem volt hiány hírekből, érdekes cikkekből. A héten jelentette be Orbán Viktor, miután megjelentek a legfrissebb inflációs adatok, hogy korlátozzák a kiskereskedelmi üzletek árrését bizonyos termékek esetében. Az árrésstop bejelentése nagy port kavart, sok hír szólt erről az elmúlt héten. A múlt heti hírek kapcsán sok szó esett a száj- és körömfájás megjelenéséről, hatásairól. Szerdán érkezett a hír, hogy hamarosan újra kapható lesz a legendás Traubisoda, pénteken pedig átadták az idei Kossuth- és Széchenyi-díjakat. Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket 2025. 11. hetéből.

A 11. héten kiderült a 2026-os munkaszüneti napok, áthelyezett munkanapok listája is. Fontos hír azoknak, akik használták az Indafotó szolgáltatást: ez hamarosan megszűnik, így heteken belül 13,5 millió magyar fénykép törlődik. A héten jelentek meg A Debreceni Egyetem és a Pénzcentrum visszaváltási rendszerrel kapcsolatos kutatásának friss eredményei is.Ebből kiderült, hogyan változott az emberek véleménye az elmúlt egy évben: megszerették-e, elfogadták-e az új visszaváltási rendszert.

A Pénzcentrum vlogjának, a CashTagnek az eheti adásában felfedeztük a világhírű lisszaboni gasztropiacot, a Time Out marketet. Az utazás apropója az volt, hogy hamarosan a portugál főváros után Budapesten is megnyitja kapuit a gasztropiac.

Most nézzük témakörökre bontva a hét legérdekesebb cikkeit:

Otthon, ingatlan

2025 tavaszán jelentős akciókkal találkozhat az, aki hőszivattyú telepítésében gondolkodik, ugyanis a típusváltások miatt jó alkupozicióban vannak a vásárlók. A Pénzcentrum piaci körképében több megszólaló is arról beszélt, nagy szükség lenne célzott állami támogatásra, a jelenleg futó felújítási programban például önálló fűtési korszerűsítés nem támogatható, csupán kisérője lehet az energetikai korszerűsítésnek. Kiderült, még akkor is megérheti egy-egy rendszer telepítése, ha nincs napelem felszerelve az ingatlanra, viszont a H-tarifás áram igénylése igen erősen ajánlott:

EZ IS ÉRDEKELHET Óriási akcióban a rezsizúzó csúcsgépek: iszonyú jól járhat, aki 2025 tavaszán vág bele a felújításba 2025 tavaszán jelentős akciókkal találkozhat az, aki hőszivattyú telepítésében gondolkodik, ugyanis a típusváltások miatt jó alkupozicióban vannak a vásárlók.

Boltok, vásárlás

A hét főhíre az árrésstop bevezetése volt, ezért megvizsgáltuk a friss inflációs adatok tükrében, hogy valóban azok a termékek drágulnak-e leginkább, amelyekre a korlátozás vonatkozni fog. Azt találtuk, hogy ez a 30 termék annyira nincs összhangban azzal, amit a drágulási adatoknál látunk: éves alapon a csúcsdrágulók majd fele, havi alapon viszont a 20 legjobban dráguló termékből csak 2 szerepel a kormány listáján:

EZ IS ÉRDEKELHET Sokk a magyar boltokban: a 30 árrésstopos termék csak a kezdet, a kasszánál rosszabb meglepetés vár Februárban ismét gyorsult az infláció Magyarországon: a fogyasztói árak átlagosan 5,6%-kal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. Viszont a csúcsdrágulók ezt jóval felülmúlták.

Miközben az inflációról szóló hírek rendre az árak emelkedéséről szólnak, akadnak azért olyan termékek is, amelyeknek az ára csökkent az elmúlt egy évben – méghozzá nem is kis mértékben. Ha valaki tudatosan válogat, akár saját maga is legyőzheti az inflációt anélkül, hogy akciókat kellene vadásznia vagy a kormány intézkedéseire várna. A vöröshagyma, a száraz kutyatáp, a mosószer és még a téliszalámi is olcsóbb lett, így egy kreatív bevásárlólista összeállításával akár még jobban is kijöhetünk a pénzünkből, mint tavaly. Mutatjuk, milyen menü készülhet az "árzuhanás listáján" szereplő emberi fogyasztásra is alkalmas alapanyagokból:

EZ IS ÉRDEKELHET Árstopra sincs szükség, brutál árcsökkentés van a boltokban: itt az olcsósított élelmiszerek listája Miközben az inflációról szóló hírek rendre az árak emelkedéséről szólnak, akadnak azért olyan termékek is, amelyeknek az ára csökkent az elmúlt egy évben.

A héten ismét megvizsgáltuk, hogy az általunk kiválasztott tíz termékből mekkora mennyiségeket tudnánk megvásárolni, amennyiben egy átlagos magyar nyugdíjas havi bevételéből kellene gazdálkodnunk. A növekvő árak ellenére a februári számokat jelentősen megszépítette, hogy most érkezett a 13. havi nyugdíj. Ennek megfelelően még a gyorsuló infláció ellenére is jóval többre futotta februárban, mint januárban:

Az infláción túl a nyomába eredtünk annak is, hogy a száj- és körömfájás terjedése, illetve az ennek megfékezésére hozott intézkedés lehetnek-e hatással a bolti árakra. Szakértők szerint a gazdasági hatások máris elkezdődtek, leginkább az exportágazat lehet hatalmas bajban, ahhoz extrém esetek kellenének ahhoz, hogy a boltokban is megérezzék a vásárlók, hogy ötven év után ismét felütötte fejét hazánkban a száj-és körömfájás:

Ismét foglalkoztunk a kettős minőséggel, mit tehet meg és mit nem a jelenlegi szabályozások szerint egy gyártó. A jog szerint akkor lehet kettős élelmiszerminőségről beszélni, ha akad két termék, amelyek egymással összehasonlíthatók, illetve akár ugyanazok, és köztük nem igazolható minőségi eltérés van. Viszont a kérdés nagyon összetett, hiszen az országokként nem egyszer nagyon eltérő ízeket kedvelnek az emberek, így vannak a helyi ízléshez (vagy talán pénztárcához?) igazított termékek, amelyeknek a minősége még mindig eltérhet, hiába ugyanaz a márka és kiszerelés:

EZ IS ÉRDEKELHET Fontos változás érik a hazai boltokban: nem trükközhetnek tovább a Nutellával, Fantával Tovább bonyolódik a kettős élelmiszerminőség kérdése, de már történtek érdemi változások, mert a kilátásba helyezett bírságok megtették hatásukat az élelmiszerpiacon.

Skóciában tartott egy bevásárlást Tarján Zsófi, a Honeybeast énekesnője, és ha már így tett, meg is mutatta saját Tiktok-oldalán egy videóban, hogy miket szerzett be. Mint az rögtön a feliratmatricából is kiderül, az énekesnő átszámítva mintegy 11 ezer forintot fizetett, ezért azonban egy igen jól megtömött bevásárlószatyrot vihetett el az üzletből:

EZ IS ÉRDEKELHET Sokkoló, mekkora bevásárlást rendezett Hernádi Judit lánya Skóciában: ennyit vásárolt 11 ezer forintért Az összeg láttán inkább azon lepődhetünk meg, hogy mennyi prémium, illetve egészséges terméket sikerült így szereznie.

Hamarosan itt a fagyiszezon, ennek apropóján interjút készítettünk Erdélyi Balázzsal a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnökével a várható gombócárakról, idei slágerízekről és hogy talpon maradnak-e a sorozatos válságok közepette a cukrászdák, fagyizók:

Bank, befektetés

A legfrissebb jegybanki adatok szerint idén januárban 16,36 milliárd forint volt a babaváró hitelek új szerződéses összege. Mindez jelentős visszaesést jelent a decemberi eredményhez képest, jóllehet az év első hónapjában korábban is rendre alulteljesített a konstrukció. A mostani eredmény a tavaly januáritól is elmarad:

EZ IS ÉRDEKELHET Újabb másfél ezer magyar család csapott le az állami ingyenmilliókra: és az igazi roham csak ezután jöhet A Magyar Nemzeti Bank friss adatai szerint januárban 16,36 milliárd forint volt az új babaváró hitelek szerződéses összege.

Még két hónap sem telt el azóta, hogy Donald Trumpot beiktatták, de máris kiderült, hogy az Amerikai Egyesült Államok többé már nem az a stabil, kiszámítható szövetségese Európának, amely a második világháborút követő évtizedekben volt. Mindebből számos dolog következik, többek között az, hogy a jövőben az öreg kontinensnek sokkal inkább kell a saját erejére támaszkodnia ahhoz, hogy megvédje magát. Az európai vezetők mozgásai alapján minderre van is szándék, ami nem meglepő módon az európai hadiipari vállalatok részvényárfolyamain is meglátszik. Bizony van olyan részvény, amely idén január eleje óta közel megduplázta az árfolyamát, de az 50% feletti árfolyamemelkedés sem megy ritkaságszámba:

EZ IS ÉRDEKELHET Milliókat kaszálhattak az élelmes magyarok a háborún: január óta duplázták a pénzüket Még két hónap sem telt el azóta, hogy Donald Trumpot beiktatták, ennek ellenére azóta hatalmasat fordult a világ.

Munkahely, karrier

2025-ben mindeddig átlagosan több tízmillió forinttal támogatta az állam egy-egy új munkahely létrejöttét - ezt a sajtóban bejelentett, még készülő, vagy már átadott beruházások alapján számolta ki a Pénzcentrum - és mint kiderült, a szórás igen nagy. A lapunk által megkérdezett szakember szerint a most meghirdetett 100 új gyár program nem feltétlenül azt jelenti, hogy Magyarország az eddigieken felül többet költ üzemek létrehozására, inkább az eddig is futó programokat "gereblyézik össze":

EZ IS ÉRDEKELHET Tízmilliárdokból épül a gyárország: már egyetlen új munkahely is sokba fáj a magyar államnak idén 2025-ben mindeddig átlagosan több mint 53 millió forinttal támogatta az állam egy-egy új gyári munkahely létrejöttét - számolta ki a Pénzcentrum a sajtóban megjelent hírek alapján.

Élénkült az érdeklődés a netes keresések alapján a kéményseprő szakma iránt, ezért megnéztük, mennyit lehet ebben a foglalkozásban keresni. Magyarországon a kéményseprő szakma három szintre oszlik: a betanított kéményseprők, a szakmunkás kéményseprők és a kéményseprőmesterek eltérő képesítéssel és felelősségi körrel rendelkeznek. Bár az átlagbérek 2019 és 2023 között 34,4%-kal növekedtek (kb. bruttó 300 ezerről 400 ezerre), az infláció ütemét nem követték, így reálértéken csökkentek. A kéményseprői fizetések messze elmaradnak az országos átlagtól, még a legmagasabb képesítésű mesterek esetében is

EZ IS ÉRDEKELHET Agyad eldobod: ennyi pénzért keresnek kéményseprőket Magyarországon 2025-ben A kéményseprők kulcsszerepet játszanak a lakosság biztonságának megőrzésében, hiszen munkájuk segít megelőzni a tűzeseteket és a szén-monoxid-mérgezéseket.

A németországi munkák iránt is mindig nagy az érdeklődés, ezért górcső alá vettük a friss kereseti adatokat. Németországban a medián bruttó fizetés 45 800 euró (kb. 18,3 millió forint), ami olyan, mintha itthon bruttó 10 402 634 forintot keresne a magyar társadalom fele. Azonban jelentős eltérések vannak a németeknél is iparágak és régiók szerint: míg az orvosok éves medián keresete 98 750 euró, addig a vendéglátásban dolgozók csupán 37 250 eurót keresnek:

EZ IS ÉRDEKELHET Ekkora álombérekért menekülnek magyarok Németországba: ott még kolbászból van a kerítés is A német vállalatok számára egyre sürgetőbb kérdéssé válik az EU új fizetési átláthatósági irányelve, amelyet legkésőbb 2026 közepéig kell bevezetniük.

Autók, közlekedés

Egy ideje folyamatosan csökken a benzin és a gázolaj ára a kutakon, de ha január óta vizsgáljuk, akkor is sokkal jobban állunk, mint akár az előző évben. A megkérdezett szakértők szerint egyszerre segített az olajár csökkenése és a forint erősödése, ám érdemes észben tartani, hogy a komolyabb áresési tempó valószínűleg most fog majd megállni:

EZ IS ÉRDEKELHET Vége a jó világnak a magyar benzinkutakon: ez tehet be a zuhanó üzemanyagáraknak márciusban Egy teljes hete folyamatosan csökken a benzin és a gázolaj ára a kutakon, de ha január óta vizsgáljuk, akkor is sokkal jobban állunk, mint akár az előző évben.

Bár a Suzuki S-Cross a legnépszerűbb autó Magyarországon a forgalomba helyezési adatok alapján, arányaiban messze nem ezt és nem is "A mi autónkat" vásárolta a legtöbb magánember. A Pénzcentrum a Datahousetól kikért adatok alapján megnézte, az egyes márkánál, típusoknál mekkora azon forgalomba helyezett járművek aránya, amelyek természetes személy üzembentartóhoz kerültek - azaz nem cégre vásárolták őket. Összességében elmondható, hogy idén az új autók kb. harmada volt ilyen. Sőt, egy magyar természetes személy még egy méregdrága McLaren sportkocsit is beújított:

EZ IS ÉRDEKELHET Kínai márka veri a Suzukit a toplistán: ilyen autókat vesz valójaban a magyar lakosság 2025-ben Bár a Suzuki S-Cross a legnépszerűbb autó Magyarországon a forgalomba helyezési adatok alapján, arányaiban messze nem ezt és nem is "A mi autónkat" vásárolta a legtöbb magánember.

A héten alaposan leteszteltük Európa kedvenc Toyotáját, a megújult Yaris Crosst. A legendás kisautó SUV-osított változata a gyártó legfejlettebb hibridhajtását kínálja, és a ráncfelvarrással együtt egy erősebb erőforrást is kapott. Az új rendszer valamivel kevésbé bőgeti a motort, és városban képes akár az utak 60-70 százalékát is elektromos üzemmódban megtenni, így akár 4,5 liter alá is vihető a fogyasztás - vegyes használat mellett 5,5-tel is megelégszik:

EZ IS ÉRDEKELHET Teszten Európa kedvenc Toyotája: letaszíthatja a trónról a Vitarát Magyarországon az új Yaris Cross? Alaposan leteszteltük Európa kedvenc Toyotáját, a megújult Yaris Crosst. A legendás kisautó SUV-osított változata a gyártó legfejlettebb hibridhajtását kínálja.

Kitenkintés a nagyvilágba

Az utóbbi hetekben sok szó esett Ferenc pápa egészségi állapotáról, aki február 14-én került kórházba. Az egyházfő azóta, úgy tűnik, jobban van, így minden esélye megvan rá, hogy egy nap ő lehessen minden idők legidősebb római egyházfője. Egy biztos, a második helyet már most is magáénak tudhatja. A Pénzcentrum alaposan utánanézett a pápastatisztikáknak:

Volodimir Zelenszkij elnök a Reutersnek adott interjújában kijelentette, hogy kész megállapodást kötni Donald Trump amerikai elnökkel, amely magában foglalja az Egyesült Államok részvételét Ukrajna hatalmas ritkaföldfém- és más kritikus ásványkincseinek kitermelésében. De miért ilyen fontosak Amerikának az ukrajnai erőforrások? Ebben a cikkben ezt mutatjuk be részletesen:

EZ IS ÉRDEKELHET Ezért őrül meg Trump ennyire az ukrán kincsektől: sokkoló, amit rejteget keleti szomszédunk A ritkaföldfémek egy nagyon specifikus, 17 kémiai elemből álló csoport, amelyek nemcsak rendkívül ritkák a Föld kérgében, hanem számos iparág számára is létfontosságúak.

Donald Trump gazdaságpolitikája ismét felforgatta a piacokat: az új vámintézkedések és azok visszavonása komoly bizonytalanságot keltett a befektetők körében. Az amerikai részvények gyengélkednek, miközben Európa és Kína gazdasági jövője is kérdéses. Vajon az USA továbbra is megőrzi vezető szerepét, vagy a piacok egy elhúzódó válság előjeleit mutatják? Külgazdasági kitekintő cikksorozatunk következő részében feltártuk az amerikai gazdaság előtt álló kihívásokat és azok globális hatásait:

EZ IS ÉRDEKELHET Harmincéves jóslatot teljesíthet be Donald Trump: így fog összeomlani az amerikai gazdaság? Donald Trump elnöksége óta az Egyesült Államok folyamatosan a globális figyelem középpontjában áll.

Egészség

A koronavírus világjárvány kitörése erősen visszavetette a fürdőgyógyászati szolgáltatások igénybevételét a magyarországi gyógyfürdőkben, mely 2024-ben tovább csökkent. Továbbra is a gyógyvizes gyógymedence és az orvosi gyógymasszázs szolgáltatásokat veszik igénybe a legtöbben a társadalom biztosítás terhére, de ezek igénybevétele is csökkent. Miközben ezekre az ellátásokra 50, 70 vagy akár 85%-os tb-támogatás jár, így a pácienseknek csak pár száz forintot kell fizetnie azért, hogy igénybe vegyék azokat akár az ország legnépszerűbb gyógyfürdőiben. A Pénzcentrum most körüljárta, hol vehetők igénybe az országban fürdőgyógyászati szolgáltatások és mennyibe kerülnek:

Hevesi Kriszta, szexuálpszichológussal, sport szakpszichológussal és az ELTE PPK habilitált egyetemi docensével beszélgettünk a vágy természetes ingadozásáról hosszú a kapcsolatokban, valamint arról, hogy a pornó és a modern világ milyen hatással van a szexuális életre. Szóba került az is, mikor érdemes szakemberhez fordulni, és hogyan lehet a szexuális nevelés megfelelő eszközeivel segíteni a fiatalokat a tudatos és egészséges kapcsolatok kialakításában. Az interjúban kitértünk arra is, hogy hogyan lehet valaki végzett szexuálpszichológus és milyen képzési lehetőségek vannak Magyarországon:

EZ IS ÉRDEKELHET Hevesi Kriszta: drasztikusan nő a pénisztörések száma, a pornóval ez az egyik legnagyobb baj A szexualitásról való nyílt kommunikáció még mindig tabutéma Magyarországon? Vagy inkább az intimitás mélységei azok, amelyekről nehezebben beszélünk?

A dohányzás napjaink egyik legelterjedtebb függősége világszerte, és Magyarországon is jelentős problémát jelent: a lakosság 27,3%-a napi szinten, 2,3%-a pedig alkalmanként gyújt rá. Az első cigarettát hazánkban átlagosan 17,5 éves korban szívják el – a fiúk jellemzően 16,8, a lányok 18,3 évesen. De mi lenne, ha ezt a káros szokást egyszer és mindenkorra betiltanák? Bár elsőre radikálisnak tűnhet a felvetés, több ország – köztük Nagy-Britannia, Írország, Új-Zéland és Németország – már dolgozik a dohányzás teljes felszámolásának lehetőségén. Cikkünkben ennek realitását és következményeit járjuk körül, megszólaltatva Lengyel Antalt, a Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetségének elnökét, valamint a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szakértőit:

EZ IS ÉRDEKELHET Rengeteg magyar kedvenc termékét tilhatják be örökre: óriási káosz jön, ha ezt tényleg meglépik A dohányzás napjaink egyik legelterjedtebb függősége világszerte, és Magyarországon is jelentős problémát jelent: a lakosság 27,3%-a napi szinten gyújt rá valamire.

Szigorú feltételek mellett családi házunk kertjében eltemethetjük elpusztult kisállatainkat, ám a főszabály szerint mindenütt máshol tiltott a temetés, sőt, még a hamvak szétszórása is. A temetések árai 25 ezer forinttól kezdődnek, a hamvasztások árai szintúgy, ám egy nagyobb testű kutya esetében a végösszeg akár 100 ezer forint is lehet. És akkor még ott vannak a sírhelymegváltás, a sírgondozás költségei. Magyarországon két kisállat temető működik, Szombathelyen, illetve Alsónémediben, utóbbinál meg kell jegyezni, Európában a második legnagyobb, csak a Párizsban lévő temető nagyobb nála:

EZ IS ÉRDEKELHET Luxus lett a házi kedvencek temetése: leesik az állad, mennyit kérnek egy kutya, cica hamvasztásáért Szigorú feltételek mellett családi házunk kertjében eltemethetjük elpusztult kisállatainkat, ám a főszabály szerint máshol tiltott a temetés, sőt, még a hamvak szétszórása is.

Tedd próbára tudásod a legkülönfélébb témákban a Pénzcentrum eheti kvízein!

A Pénzcentrum minden nap új kvízzel jelentkezik változatos témákban. Ezen a héten többek közt a borvidékek, papírpénzek, alvászavarok kapcsán mértük fel olvasóink ismereit:

HelloVidék, helló tavasz

A Pénzcentrum új aloldala, a HelloVidék - most, hogy lassan itt a tavasz - Kósa Dániel, gyümölcs szakirányú kertészmérnök segítségével lépésről lépésre bemutatta a kajszi fa metszését, figyelembe véve a különböző életciklusokat és azokat a tényezőket, amelyek befolyásolják a fa növekedését és terméshozamát. A szőlő ugyancsak szeszélyes kultúra gondos karbantartást igényel. Az ápolás egyik legfontosabb lépése a metszés, amelyet mind a fiatal, mind az idős bokrokon muszáj elvégezni: ennek fortélyait is körüljártuk.

A héten bekukkantottunk, Kassai Lajos kaposmérői birtokára. Cikkünkben megmutatjuk, hogyan telnek a mindennapok a Kassai-völgyben, hogyan is gazdálkodik a messze földön híres lovasíjász.