Magyar forint érme és bankjegyek háttérként.
Gazdaság

Megmozdult a forint: itt vannak a friss számok

Pénzcentrum
2026. február 5. 08:01

Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró hét órakor 379,59 forinton állt, alacsonyabban a szerda esti 379,65 forintnál. A dollár jegyzése 321,83 forintról 321,97 forintra emelkedett, a svájci franké pedig 414,11 forintról 413,72 forintra csökkent.

Az euró jegyzése 1,1795 dollárra változott a szerda esti 1,1790 dollárról.
Címlapkép: Getty Images
