Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 6. játékhéten

Megkezdték az Ötöslottó 2025/6. heti nyerőszámainak sorsolását, melyet ezúttal is élőben közvetít a Pénzcentrum. Várhatóan 19:35-re az is kiderül, elvitte-e valaki a 4 milliárd 290 millió forintos főnyereményt.

Élőben közvetítettük a sorsolást! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb.

Ötöslottó 6. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

11; 17; 53; 86; 88.

Ezen a játékhéten (6.) nem volt telitalálat az ötös lottón, így a várható főnyeremény összege 4 milliárd 560 millió forint lesz a következő, 7. heti sorsoláson az Ötöslottón.

További nyeremények az Ötöslottón a 6. héten:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

4 találat: egyenként 1 854 555 Ft

3 találat: egyenként 24 065 Ft

2 találat: egyenként 3 085 Ft

Jokerszám: 162392

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; a 7. héten így 70 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon