Keleti Éva tegnap elment, de a gondolatai velünk maradnak.
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 6. játékhéten
Megkezdték az Ötöslottó 2025/6. heti nyerőszámainak sorsolását, melyet ezúttal is élőben közvetít a Pénzcentrum. Várhatóan 19:35-re az is kiderül, elvitte-e valaki a 4 milliárd 290 millió forintos főnyereményt.
Élőben közvetítettük a sorsolást! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb.
Ötöslottó 6. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:
11; 17; 53; 86; 88.
Ezen a játékhéten (6.) nem volt telitalálat az ötös lottón, így a várható főnyeremény összege 4 milliárd 560 millió forint lesz a következő, 7. heti sorsoláson az Ötöslottón.
További nyeremények az Ötöslottón a 6. héten:
- 4 találat: egyenként 1 854 555 Ft
- 3 találat: egyenként 24 065 Ft
- 2 találat: egyenként 3 085 Ft
Jokerszám: 162392
Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; a 7. héten így 70 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.
Több százezres luxusvacsorákon romantikáznak a leggazdagabb magyarok: indul a Valentin-napi rongyrázás
A Valentin‑nap továbbra is az egyik legforgalmasabb időszak a hazai vendéglátásban: a párok idén is élményeket és különleges vacsorákat keresnek.
A magyar palackos borok exportadatai 2022 óta folyamatos emelkedést mutatnak a nemzetközi recessziós nyomás ellenére.
A farsangi tombolaszezon nemcsak vidám közösségi programokat, hanem komoly jogi kötelezettségeket is hoz:
Keleti Éva Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotográfus, érdemes és kiváló művész életének 95. évében, február 6-án elhunyt
Kiderült, mit terveznek a Papp László Sportarénával: tíz évre megpecsételődhet a sorsa, ez sok koncertet érint
A kormány tíz évre bérbe adná a Papp László Sportarénát, miközben az állam a bérleti időszak alatt jelentős beleszólást tartana meg az ingatlan használatába és...
Kihúzták a Hatoslottó 2026/6. heti nyerőszámait.
Február közepén már mindenki a tavaszt várja, de a hétvége továbbra is szürke, szeles és esős időt ígér Budapesten.
A hatalmas anyag nemcsak egy bűnügy hátterét rajzolja újra, hanem a globális elit kapcsolatrendszeréről is új kérdéseket vet fel.
Történelmi csúcs közelében a nyeremények: elképesztő összegeket lehet most szakítani a hazai lottókon
Ritka helyzet alakult ki a hazai lottópiacon, egyszerre halmozódik kiemelkedő összeg az Ötöslottón és a Hatoslottón is.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/6. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyeremény.
Egy átfogó felmérés szerint a hazai vallásos közösségek tagjai ma már elsősorban az online térben fogyasztanak hitéleti tartalmakat.
Anyagi helyzetéről vallott az Irigy Hónaljmirigy sztárja: eredeti szakmájában sokkal jobban kereshetne
Az Irigy Hónaljmirigy énekese őszintén beszélt arról, hogy bár zenekara az elmúlt évtizedekben jelentős sikereket ért el, anyagilag nem tartozik a kiugróan tehetős előadók közé.
Előkerült Kálloy Molnár Péter régen elfeledett forgatókönyve: filmet készítenének belőle, nagy nevekkel a főszerepben
A decemberben elhunyt színész olyan nagy neveket képzelt el a főbb szerepekre, mint Rudolf Péter, Básti Juli vagy Nagy-Kálózy Eszter.
A színésznő temetésére február 19-én kerül sor a Farkasréti temetőben.
A SkyShowtime mától több dedikált on-demand streaming csatornát indít el az összes piacán.
A fesztiválra visszatér a Twenty One Pilots, a Florence + the Machine és Lewis Capaldi, de érkezik Dijon és Sombr is.
Február 1-től Quentin Tarantino filmjei is elérhetővé válnak a Disney+ kínálatában, köztük a Jackie Brown, a Kutyaszorítóban, a Kill Bill 1. és 2. része, valamint...
Elképesztő filmek taroltak az idei Budapesti Dokumentumfilm Fesztiválon: a putyini diktatúráról szóló volt a csúcspont
A fesztivál Budapesten és 10 vidéki városban zajlott, 250-nél is több vetítéssel és háttérbeszélgetéssel.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
