Ez a kép a Lottery Balls sorozathoz tartozik.
Szórakozás

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 6. játékhéten

Pénzcentrum
2026. február 7. 19:18

Megkezdték az Ötöslottó 2025/6. heti nyerőszámainak sorsolását, melyet ezúttal is élőben közvetít a Pénzcentrum. Várhatóan 19:35-re az is kiderül, elvitte-e valaki a 4 milliárd 290 millió forintos főnyereményt.

Élőben közvetítettük a sorsolást! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb.

Ötöslottó 6. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

11; 17; 53; 86; 88.

Ezen a játékhéten (6.) nem volt telitalálat az ötös lottón, így a várható főnyeremény összege 4 milliárd 560 millió forint lesz a következő, 7. heti sorsoláson az Ötöslottón.

További nyeremények az Ötöslottón a 6. héten:

  • 4 találat: egyenként 1 854 555 Ft
  • 3 találat: egyenként 24 065 Ft
  • 2 találat: egyenként 3 085 Ft

Jokerszám: 162392

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; a 7. héten így 70 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon. 

Címlapkép: Getty Images
#lottó #Ötöslottó #szerencsejáték #joker #szerencseszombat #lottósorsolás #nyerőszámok #szórakozás #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #lottószámok #ötös lottó #ötös #pénzcentrum lottószámok #ötöslottó friss #szerencsejáték ötöslottó nyerőszámai

