Elképesztő dolog derült ki a szerbiai Mol-üzletről: az Emírségek is bejött a képbe, ezek lehetnek a részletek

A Mol mintegy 530 milliárd forintért szerezheti meg a szerb NIS olajtársaság többségi részesedését, az ügyletben pedig az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalata is partnerként vesz részt. A tranzakcióval a szerb állam tulajdonhányada is nő, ami mérsékli a magyar vállalat kockázati kitettségét.

Szakértői becslések szerint körülbelül 1,4 milliárd eurót fizethet a Mol a szerb NIS olajtársaság 56,15 százalékos részesedéséért, amely jelenleg az orosz Gazprom tulajdonában van. Ez az összeg magasabb annál a 0,9–1 milliárd eurós sávnál, amelyet Alekszandar Vucsics szerb elnök korábban valószínűnek tartott.

A vételár megítéléséhez támpontot ad Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari szakértője által készített korábbi elemzés, amely szerint a NIS teljes vállalati értéke nagyjából 2,5 milliárd euró lehet. Ezt az értékelést erősíti meg Nenad Gujanicsics tőzsdei elemző véleménye is, aki úgy látja, hogy a piac jellemzően 2–3 milliárd euróra taksálja a társaság összértékét - írja a vg.hu.

Gujanicsics értékelése szerint a feltételezett vételár mellett is kedvező pozícióba kerülhet a vevő. Ennek egyik oka, hogy a Mol egy pénzügyileg stabil kisebbségi partnerrel együtt hajtaná végre az akvizíciót. Emellett a szerb állam tulajdonszerzésének bővülése csökkentené a Molra nehezedő politikai és szabályozási kockázatokat is.

Az akvizíció struktúrája alapján a felvásárlást nem közvetlenül a Mol bonyolítaná le. A tranzakcióhoz a magyar olajtársaság és az Egyesült Arab Emírségek állami olajipari vállalata, az ADNOC közös céget hozna létre. Ebben a vegyesvállalatban a Mol rendelkezne többségi részesedéssel, míg az emírségekbeli partner kisebbségi tulajdonosként venne részt.

A megállapodás részeként a Mol kötelezettséget vállalt arra, hogy a szerb kormány támogatásának ellentételezéseként az ügylet lezárása után 5 százalékos részesedést ad át a szerb államnak. Így Szerbia tulajdoni hányada a jelenlegi 29,9 százalékról mintegy 35 százalékra emelkedne a NIS-ben.

A magyar olajtársaság január közepén jelentette be, hogy jogilag kötelező érvényű szerződést írt alá a NIS-ben meglévő, 56,2 százalékos Gazpromnyeft- és Gazprom-pakett megvásárlásáról. A felek a tranzakció pontos ellenértékét mindeddig nem hozták nyilvánosságra.