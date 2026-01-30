A katonaság a védelmi erő növelése, valamint az aktív és tartalékos állomány utánpótlása és fiatalítása érdekében tartotta szükségesnek a kötelező szolgálat újbóli bevezetését.
Elképesztő dolog derült ki a szerbiai Mol-üzletről: az Emírségek is bejött a képbe, ezek lehetnek a részletek
A Mol mintegy 530 milliárd forintért szerezheti meg a szerb NIS olajtársaság többségi részesedését, az ügyletben pedig az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalata is partnerként vesz részt. A tranzakcióval a szerb állam tulajdonhányada is nő, ami mérsékli a magyar vállalat kockázati kitettségét.
Szakértői becslések szerint körülbelül 1,4 milliárd eurót fizethet a Mol a szerb NIS olajtársaság 56,15 százalékos részesedéséért, amely jelenleg az orosz Gazprom tulajdonában van. Ez az összeg magasabb annál a 0,9–1 milliárd eurós sávnál, amelyet Alekszandar Vucsics szerb elnök korábban valószínűnek tartott.
A vételár megítéléséhez támpontot ad Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari szakértője által készített korábbi elemzés, amely szerint a NIS teljes vállalati értéke nagyjából 2,5 milliárd euró lehet. Ezt az értékelést erősíti meg Nenad Gujanicsics tőzsdei elemző véleménye is, aki úgy látja, hogy a piac jellemzően 2–3 milliárd euróra taksálja a társaság összértékét - írja a vg.hu.
Gujanicsics értékelése szerint a feltételezett vételár mellett is kedvező pozícióba kerülhet a vevő. Ennek egyik oka, hogy a Mol egy pénzügyileg stabil kisebbségi partnerrel együtt hajtaná végre az akvizíciót. Emellett a szerb állam tulajdonszerzésének bővülése csökkentené a Molra nehezedő politikai és szabályozási kockázatokat is.
Az akvizíció struktúrája alapján a felvásárlást nem közvetlenül a Mol bonyolítaná le. A tranzakcióhoz a magyar olajtársaság és az Egyesült Arab Emírségek állami olajipari vállalata, az ADNOC közös céget hozna létre. Ebben a vegyesvállalatban a Mol rendelkezne többségi részesedéssel, míg az emírségekbeli partner kisebbségi tulajdonosként venne részt.
A megállapodás részeként a Mol kötelezettséget vállalt arra, hogy a szerb kormány támogatásának ellentételezéseként az ügylet lezárása után 5 százalékos részesedést ad át a szerb államnak. Így Szerbia tulajdoni hányada a jelenlegi 29,9 százalékról mintegy 35 százalékra emelkedne a NIS-ben.
A magyar olajtársaság január közepén jelentette be, hogy jogilag kötelező érvényű szerződést írt alá a NIS-ben meglévő, 56,2 százalékos Gazpromnyeft- és Gazprom-pakett megvásárlásáról. A felek a tranzakció pontos ellenértékét mindeddig nem hozták nyilvánosságra.
A szolidaritási hozzájárulás körüli vita új szintre lépett: a kincstár már nem tárgyal, hanem levonja a pénzt Budapesttől.
Decemberben 333 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet, a kivitel volumene 3,8%-kal, a behozatalé 7,9%-kal magasabb volt az előző év azonos időszakinál.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 380,07 forintról 381,30 forintra emelkedett 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 23,0 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
A rendkívüli hideg miatt 30%-kal nőtt a fogyasztás, az állam pedig komoly kedvezményt ad – de nem ingyen: az energiaszektor és az adófizetők fizetnek.
Brutális leépítési hullám és iparágak eltűnése szegélyezte a tavalyi évet: mérlegen a 2025-ös "repülőrajt"
Az ipar sem mentes a problémáktól: a győri Audi Hungaria januárban bejelentette, hogy nem tölti be a fluktuáció és nyugdíjazás miatt megüresedő pozíciókat.
Érik a hatalmas energiapiaci forradalom: valódi "nukleáris robbanás" várható, sok dolog megváltozhat
Az atomenergia újra stratégiai jelentőségűvé válik, ahogy az adatközpontok energiaigénye nő, a klímacélok szigorodnak, és az energiabiztonság felértékelődik.
Áder János volt köztársasági elnököt, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnökét a február végén induló Planet Budapest 2026 kapcsán kérdeztünk.
Most érkezett! Hamarosan bevezetheti Románia az eurót - a kanyarból nézhetjük, ahogy lehagynak minket?
Az eurózóna 2026. január 1-jével, Bulgária csatlakozásával bővült 21 tagúra.
Kormányinfó: bejelentették a januári rezsistop részleteit, ekkora kedvezményt kap, aki gázzal, árammal, távhővel fűt
Megkezdődött a mai Kormányinfó, ahol Gulyás Gergely és Vitályos Eszter ismertetik a kabinet aktuális döntéseit és azok hátterét.
A csökkenő adósságpályához erőteljesebb növekedés és/vagy nagyobb költségvetési fegyelem lenne szükséges.
Az elemzők szerint a tavalyi utolsó három hónapban a stagnálás után ismét, bár mérsékelt ütemben, nőhetett a magyar gazdaság.
2025. decemberben az ipari termelői árak átlagosan 3,4%-kal maradtak el az egy évvel korábbitól és az előző hónaphoz viszonyítva 0,4%-kal alacsonyabb szinten realizálódtak
A GKI Gazdaságkutató Zrt. felmérése szerint januárban a fogyasztók kilátásai nem változtak decemberhez képest, de a cégeké némileg romlottak.
A magyar vízkészletek 96%-a külföldről érkezik, és a szabályozatlan kutak miatt egy súlyos aszály akár a GDP 7%-át is elviheti.
Az új hálózatfejlesztési terv szerint 2035-re a nyári rendszerterhelés akár 14 100 MW fölé nőhet a hőszivattyúk és klímák térnyerésével.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 701,01 pontos, 0,55 százalékos emelkedéssel, 128 194,87 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán.
Elképesztő hiteles csalások terjednek, rengeteg magyarnak nullázták a bankszámláját: erre kell nagyon figyelni
2024-ben több mint 226 ezer kártyás tranzakciót és banki átutalást érintő visszaélés történt Magyarországon 41,9 milliárd forint értékben.
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.