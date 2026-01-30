2026. január 30. péntek Martina, Gerda
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Belgrád, Szerbia - 2025. május 23: Gazprom orosz benzinkút és a szerb olajipari Nis irodaépület felhőkkel borított tavaszi napja.
Gazdaság

Elképesztő dolog derült ki a szerbiai Mol-üzletről: az Emírségek is bejött a képbe, ezek lehetnek a részletek

Pénzcentrum
2026. január 30. 12:30

A Mol mintegy 530 milliárd forintért szerezheti meg a szerb NIS olajtársaság többségi részesedését, az ügyletben pedig az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalata is partnerként vesz részt. A tranzakcióval a szerb állam tulajdonhányada is nő, ami mérsékli a magyar vállalat kockázati kitettségét.

Szakértői becslések szerint körülbelül 1,4 milliárd eurót fizethet a Mol a szerb NIS olajtársaság 56,15 százalékos részesedéséért, amely jelenleg az orosz Gazprom tulajdonában van. Ez az összeg magasabb annál a 0,9–1 milliárd eurós sávnál, amelyet Alekszandar Vucsics szerb elnök korábban valószínűnek tartott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vételár megítéléséhez támpontot ad Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari szakértője által készített korábbi elemzés, amely szerint a NIS teljes vállalati értéke nagyjából 2,5 milliárd euró lehet. Ezt az értékelést erősíti meg Nenad Gujanicsics tőzsdei elemző véleménye is, aki úgy látja, hogy a piac jellemzően 2–3 milliárd euróra taksálja a társaság összértékét - írja a vg.hu.

Kapcsolódó cikkeink:

Gujanicsics értékelése szerint a feltételezett vételár mellett is kedvező pozícióba kerülhet a vevő. Ennek egyik oka, hogy a Mol egy pénzügyileg stabil kisebbségi partnerrel együtt hajtaná végre az akvizíciót. Emellett a szerb állam tulajdonszerzésének bővülése csökkentené a Molra nehezedő politikai és szabályozási kockázatokat is.

Az akvizíció struktúrája alapján a felvásárlást nem közvetlenül a Mol bonyolítaná le. A tranzakcióhoz a magyar olajtársaság és az Egyesült Arab Emírségek állami olajipari vállalata, az ADNOC közös céget hozna létre. Ebben a vegyesvállalatban a Mol rendelkezne többségi részesedéssel, míg az emírségekbeli partner kisebbségi tulajdonosként venne részt.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A megállapodás részeként a Mol kötelezettséget vállalt arra, hogy a szerb kormány támogatásának ellentételezéseként az ügylet lezárása után 5 százalékos részesedést ad át a szerb államnak. Így Szerbia tulajdoni hányada a jelenlegi 29,9 százalékról mintegy 35 százalékra emelkedne a NIS-ben.

A magyar olajtársaság január közepén jelentette be, hogy jogilag kötelező érvényű szerződést írt alá a NIS-ben meglévő, 56,2 százalékos Gazpromnyeft- és Gazprom-pakett megvásárlásáról. A felek a tranzakció pontos ellenértékét mindeddig nem hozták nyilvánosságra.
Címlapkép: Getty Images
#mol #gazdaság #szerbia #felvásárlás #olaj #ásványolaj #olajfinomító #egyesült arab emírségek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:15
13:10
13:00
12:30
12:11
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. január 29. 16:49
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Bankmonitor  |  2026. január 30. 12:00
Adósságrendezés személyi kölcsönnel: jó ötlet vagy újabb csapda?
Egyetlen jól megválasztott személyi kölcsönnel akár több régi, drága hiteledtől is megszabadulhatsz,...
MEDIA1  |  2026. január 30. 11:11
A 444 megtalálta, hol gyártják a fideszes kamuprofilokat Budapesten
A lap szerint egy XIII. kerületi irodában gyártja a legbelső kör a fideszes kamuprofilokat és nevez...
KonyhaKontrolling  |  2026. január 30. 07:45
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szíve...
iO Charts  |  2026. január 29. 18:20
Befektetés megújuló energia részvények segítségével: teljes piaci útmutató
Az energiatermelési és -ellátási iparágat hagyományosan a szén-, olaj- és gáztüzelésű erőművek uralt...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 30.
Kimondta a budai luxushotel igazgatója: ezért húzzák le a rolót sorra az éttermek Magyarországon
2026. január 29.
A Holdról is látszik, egyre mélyül a nyugdíjkrízis Magyarországon: folyamatos lecsúszás vár az idősekre?
2026. január 30.
Papíron olcsó, de magyarként drága a fővárosban élni: csúnya megélhetési válság kerekedik Budapesten?
2026. január 30.
Ezekben a szakmákban keresnek a legjobban az 50-es magyarok: bezzeg a fiatalok – óriási a fordulat
2026. január 29.
Új Airbnb‑botrány Budapesten: idegenek foglalják el a lakásokat, a rendőrség tehetetlen
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 30. péntek
Martina, Gerda
5. hét
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Bedőlhet az egyik legismertebb magyar műszaki áruházlánc: üzletbezárások és leépítések jöhetnek
2
7 napja
Óriási az étolajpara Magyarországon: már a hatóság is vizsgálódik a háttérben, minden egy irányba mutat
3
2 hete
Bűnbandák portyáznak a magyar boltokban: súlyos a helyzet, erre utaznak, mindenhol ott vannak
4
4 napja
Most érkezett: váratlan hiba léphetett fel azoknál, akik ennél a magyar banknál vettek fel pénzt
5
2 napja
Brutális, ami Magyarországra várhat 2026 nyarán: ez már az áramszolgáltatást is érinteni fogja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Letétkezelés
értékpapírok őrzése és egyéb kezelése.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 30. 13:00
Papíron olcsó, de magyarként drága a fővárosban élni: csúnya megélhetési válság kerekedik Budapesten?
Pénzcentrum  |  2026. január 30. 12:11
Színre lépett az Ötöslottó tavaly nyári nyertese: a véletlenen múlt, hogy feladta a 4 milliárdos szelvényt
Agrárszektor  |  2026. január 30. 12:34
Mi lesz itt? Át kell gondolni az uniós támogatásokat?