Milliókat kaszálhattak az élelmes magyarok a háborún: január óta duplázták a pénzüket

Még két hónap sem telt el azóta, hogy Donald Trumpot beiktatták, ennek ellenére azóta hatalmasat fordult a világ. Kiderült, hogy az Amerikai Egyesült Államok többé már nem az a stabil, kiszámítható szövetségese Európának, amely a második világháborút követő évtizedekben volt. Mindebből számos dolog következik, többek között az, hogy a jövőben az öreg kontinensnek sokkal inkább kell a saját erejére támaszkodnia ahhoz, hogy megvédje magát. Az európai vezetők mozgásai alapján minderre van is szándék, ami nem meglepő módon az európai hadiipari vállalatok részvényárfolyamain is meglátszik. Bizony van olyan részvény, amely idén január eleje óta közel megduplázta az árfolyamát, de az 50% feletti árfolyamemelkedés sem megy ritkaságszámba.

Bár Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja kisebb-nagyobb intenzitással már 11 éve tart, mégis Donald Trump második elnöksége kellett ahhoz, hogy Európa ráeszméljen, szükség van egy erős európai hadseregre. A régi-új amerikai elnök ugyanis az elmúlt hetekben sokszor kifejezetten ellenségesen – lásd például Grönland esetét -, ráadásul rendkívül kiszámíthatatlanul viselkedett az Egyesült Államokkal szövetséges országokkal szemben.

Mindezek hatására az európai vezetők is ráeszméltek arra, hogy a katonailag rendkívül agresszív Oroszországgal a szomszédságában elengedhetetlen egy erős európai hadsereg megteremtése. Ezzel összefüggésben terjesztett elő az Európai Bizottság egy olyan javaslatot, amely lehetővé tenné, hogy az Európai Unió közös kötvénykibocsátás révén finanszírozza meg a tagállamok fegyvervásárlásait. A lépés hatására tovább erősödtek az európai fegyvergyártók részvényei, amelyek zöme egyébként is jelentős növekedésen vannak túl 2025 eddig eltelt időszakában.

Így néz ki a javaslat

Az Európai Bizottság által előterjesztett és a tagállamok által támogatott javaslat értelmében 800 milliárd eurónyi plusz forrást fordítanának az EU-tagállamok védelmi kiadásainak növelésére. Mindezt a pénzt egyrészt a költségvetési szabályok lazításával, másrészt egy 150 milliárd eurós védelmikötvény-kibocsátással teremtenék elő. Az elképzelés fontos része, hogy a közös uniós adósságból kizárólag európai fegyvergyártóktól vásárolhatnának a tagállamok.

Mindezeket figyelembe véve aligha meglepő, hogy komoly erősödésnek indultak az európai hadiipari vállalatok részvényei, jóllehet azok egyébként sem szerepeltek rosszul az utóbbi időszakban.

Például a német Rheinmetall papírja még 600 euró körül forgott január első napjaiban, ellenben tegnap már az 1 160 eurót is meghaladta az árfolyam, ami 93,1%-kos emelkedést jelent két és fél hónap leforgása alatt. De más európai védelmi vállalatok is elképesztő nagyot mentek az idén – a svéd Saab papírja 230 svéd koronáról 380-ra (+61,4%), a francia Thalesé 138 euróról 235-re (+70,2%), míg az olasz Leonardóé 26 euróról 43-ra (+66,5%) erősödött 2025 első napjai óta.

Az alábbi grafikonokon jól látszik, hogy a védelmi és hadiipari vállalatok árfolyama már 2022 eleje óta, vagyis Oroszország Ukrajna elleni nagyszabású támadása óta jelentős erősödésen ment keresztül. A Rheinmetall papírja például 2022. február 24-én, tehát a nyílt háború kitörésének napján 100 euró volt, tehát 3 év alatt a 11,7-szeresére nőtt az árfolyam.

Jelentős emelkedésen ment keresztül a brit BAE Systems részvényárfolyama is – a 2022. február 24-i 600 fontos árfolyam mostanra meghaladta az 1 560 fontot, ami 160%-os bővülést jelent.

A nagy menetről már lehet lecsúsztunk

A fentiekkel kapcsolatban kikértük Bence Balázs, a Portfolio Trader kereskedési vezetőjének és szakoktatójának véleményét – elképzelhető, hogy a következő években a hadiipari cégek papírjai lesznek a sztárrészvények, így érdemes most ezekbe fektetni? A szakértő szerint könnyen lehet, hogy a nagy menetelésről már lecsúsztunk.

Amikor egy újságíró kérdezi, hogy mennyire jó egy évek óta emelkedő szektorba fektetni, akkor ez jó eséllyel önmagában megadja a választ: semennyire. Ez nem gazdasági újságírói kritika, csupán a média és az emberi elme működésén alapuló megfigyelés. Akkor születnek egy témáról cikkek, ha az érdekli az embereket. Az érdeklődés középpontjában pedig a sokat emelkedett cégek vannak. De ha valami nagyon sokat száguldott, akkor jó eséllyel a szép jövőt túlnyomórészt már beárazta a piac

– vélekedik Bence Balázs.

Ennek ellenére, ha valaki ide tenné a pénzét, akkor a szakember is az európai vállalatokat javasolná:

Az európai hadiipari cégek kapnak majd több 1000 milliárd euró megrendelést az elkövetkező évtizedben, így európai cégeket néznék. Megjegyzem mind sokat emelkedett az ukrán háború kitörése óta. Én nem szeretem a hadiipari cégeket, jellemzően egy nagy megrendelő van, az állam, itt nincs olyan verseny mint más szektorban. […] A jövőben nőhet a hadiipari cégek profitja, árbevétele, de a hadiköltések az egész EU gazdaságát kicsit felpörgethetik - 1% helyett 2% lesz a növekedés mondjuk. Ebből más szektorok is profitálhatnak, szóval nem lennék beleszerelmesedve a hadiipari cégekbe

– mondta Bence Balázs.

Ugyanakkor Bence Balázs arra is felhívta a figyelmet, hogy a mostani nagy tervek nem biztos, hogy később valóra is válnak:

Az EU a szavak szintjén most eltökélt, de hogy mit ültetnek át a gyakorlatba és ténylegesen mi valósul meg, azt a fene se tudja. Szóval messze nem nevezném őket [mármint a hadiipari vállalatokat – a szerk.] Jokernek. Ha valaki az ukrán háború elején beléjük vásárolt ügyes volt. Most, hogy mindenki ezekről beszél, már nem olyan jó buli. De lesz itt még tuti korrekció ezen cégek árfolyamában is, szóval lesz még lehetőség azok számára, akiknek ágyú volt a jele az óvodában.