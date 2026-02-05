2026. február 5. csütörtök Ágota, Ingrid
Gazdaság

Fekete nap a tőzsdén: csökkent a BUX

MTI
2026. február 5. 18:20

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 3492,59 pontos, 2,62 százalékos csökkenéssel 129 819,11 ponton zárt csütörtökön.

A részvénypiac forgalma 30,8 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője a kedvezőtlenre fordult tőzsdei hangulattal magyarázta a visszaesést.

Aradványi Péter hangsúlyozta, hogy nem csupán a BÉT-en alakult rosszul a kereskedés, Európában másutt is erőteljesen csökkennek az indexek. A szakértők a kialakult helyzetet a vezető technológiai cégek várakozás alatti beszámolóival magyarázzák, de a Federal Reserve (FED) új elnökének irányvonala is elbizonytalaníthatta a befektetőket – tette hozzá.

  • A Mol 130 forinttal, 3,16 százalékkal 3980 forintra csökkent 7,0 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 1290 forinttal, 3,1 százalékkal 40 360 forintra esett, forgalmuk 18,8 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 49 forinttal, 2,42 százalékkal 1976 forintra gyengült, forgalma 1,3 milliárd forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 160 forinttal, 1,39 százalékkal 11 330 forintra csökkent, a részvények forgalma 2,6 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 10 241,01 ponton zárt csütörtökön, ez 65,89 pontos, 0,64 százalékos csökkenés a szerdai záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

