Orbán Viktor bejelentése: korlátozást vezetnek be a magyar boltokban, ezeket a termékeket biztosan érinti

Korlátozni fogják a kiskerekedők árréseit bizonyos termékek esertében - jelentette be Orbán Viktor a friss inflációs adatok közzétetelét követően a Facebookon. A miniszterelnök azt mondta:

Március közepétől a 30 alapvető élelmiszer esetében a kereskedők árrése nem haladhatja meg a 10 százalékot.

Az érintett termékek körét nem ismertette, csak pár példát említett:

Az elmúlt időszakban a tojás esetén ez 40 százalék, a vaj és a tejföl esetén pedig több mint 80 százalék volt, lássuk be, ez elfogadhatatlan. Minden olyan élelmiszer esetében, ahol az árrés elszállt, az árakat csökkenteni kell úgy, hogy a fogyasztói ár maximum 10%-kal haladja meg a beszerzési árat, és ezt ellenőrizni is fogjuk. Ezeket az intézkedéseket március közepén vezetjük be, és május végéig tartjuk hatályban. Akkor felülvizsgáljuk, és ha szükséges, folytatjuk is

- mondta Orbán.

