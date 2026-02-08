A tündérmese vége: irtózatosat bukott Lindsey Vonn az olimpián, ordított a fájdalomtól a síző + videó

Lindsey Vonn csodával határos módon egy hét alatt versenyképes állapotra hozta magát - mindezt azért, hogy alig fél perc után véget érjen számára nem csak az olimpia, de vélhetően az egész karrierje, ezúttal véglegesen.

Iszonyatos esés árnyákolta be a női lesiklás vasárnap délelőtti programját a cortinai olimpiai lesiklópályán: a 41 éves amerikai, a csodával határos módon elinduló Lindsey Vonn esett hatalmasat.

Vonn még a pálya felső részén, az egyik kapu után fordult el kissé a levegőben, ez pedig elég volt ahhoz, hogy elveszítse a kontrollt, és egy óriásit esett. Itt megmutatjuk videón:

Az olimpia hírei, érdekességek a Sportonlineon: KATTINTS IDE!

Lindsey Vonnhoz a friss hírek szerint helikoptert is hívtak, az pedig az élő közvetítésben is jól látszott, hogy gyorsan komoly segítségre volt szüksége. Egy héttel ezelőtt a sportolónak, volt olimpiai bajnok sízőnek a térdszalagja is elszakadt, mindennek ellenére Vonn ott akart lenni a versenyen.