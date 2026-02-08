Tiborcz Dániel, a jászberényi születésű rövidpályás gyorskorcsolyázó az elmúlt években a magyar válogatott egyik alapemberévé vált.
A tündérmese vége: irtózatosat bukott Lindsey Vonn az olimpián, ordított a fájdalomtól a síző + videó
Lindsey Vonn csodával határos módon egy hét alatt versenyképes állapotra hozta magát - mindezt azért, hogy alig fél perc után véget érjen számára nem csak az olimpia, de vélhetően az egész karrierje, ezúttal véglegesen.
Iszonyatos esés árnyákolta be a női lesiklás vasárnap délelőtti programját a cortinai olimpiai lesiklópályán: a 41 éves amerikai, a csodával határos módon elinduló Lindsey Vonn esett hatalmasat.
Vonn még a pálya felső részén, az egyik kapu után fordult el kissé a levegőben, ez pedig elég volt ahhoz, hogy elveszítse a kontrollt, és egy óriásit esett. Itt megmutatjuk videón:
End of the fairy tale. 😔😢 #LindseyVonn #MilanoCortinaOlympic2026 pic.twitter.com/0VQHIAwmST— Café Démarrer (@ChassePatate3) February 8, 2026
Lindsey Vonnhoz a friss hírek szerint helikoptert is hívtak, az pedig az élő közvetítésben is jól látszott, hogy gyorsan komoly segítségre volt szüksége. Egy héttel ezelőtt a sportolónak, volt olimpiai bajnok sízőnek a térdszalagja is elszakadt, mindennek ellenére Vonn ott akart lenni a versenyen.
Caoimhin Kelleher, a Liverpool korábbi kapusa szerint Diogo Jota halála annyira megrázta volt csapatát, hogy az idei teljesítmény és eredménysor óhatatlanul háttérbe szorult emiatt.
A mai játéknap bővelkedik kiemelt futballrangadókban: az angol bajnokság csúcsmeccse mellett francia, olasz klasszikus és izgalmas hazai találkozók is szerepelnek a programban.
A dél-koreai születésű gyorskorcsolyázó, Mun Vondzsun 2024 nyarától magyar színekben, az FTC versenyzőjeként áll rajthoz - egyik legnagyobb vágya, hogy példát mutathasson.
A tehetséges sportoló az olimpián műlesiklásban, valamint óriás-műlesiklásban indul majd: vele folytatjuk a magyar téli olimpikonokat bemutató sorozatunkat.
Az esztergomi származású Pónya Sára több mint húsz éve áll sílécen, és mindkét választott sportágában, a sífutásban és a biatlonban is eljutott a legmagasabb szintű...
Feltehetően szándékos rongálások okoztak fennakadásokat Észak-Olaszország vasúti közlekedésében a miláno-cortinai téli olimpia első napján
A mentális egészség titkáról vallott a legendás ultrasportoló, Szőnyi Feri: Nem állok fejre a napkeltében jógapózban
A mentális felkészülésre nincs szabályrendszerem. A hétköznapokban aktívan élek, nem állok fejre a napkeltében jógapózban.
Öt számban osztanak ma érmeket az olimpián, de lesz jégkorong is, illetve műkorcsolya. Lássuk az első versenynap programját?
A szombati játéknap bővelkedik izgalmas összecsapásokban: a hazai derbi mellett az angol, német, spanyol és olasz élvonal is parádés mérkőzéseket kínál a szurkolóknak.
A 41 éves amerikai sílegenda, Lindsey Vonn komoly térdsérülése ellenére is rajthoz állhat vasárnap a milánói-cortinai téli olimpia női lesiklószámában.
Beleszállt a tévés szakértőkbe Szoboszlai csapattársa: nagyon odapirított a Pool kapitánya, ezt gondolja róluk
A volt élvonalbeli labdarúgókból lett szakértőknek nagyobb felelősséget kell vállalniuk az új generáció iránt, amikor a játékosok teljesítményét értékelik – hangsúlyozta Virgil van Dijk.
A pénteken rajtoló milánói–cortinai téli olimpia előtt a Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) a résztvevő sportolók 92 százalékát már doppingvizsgálatnak vetette alá.
Fiatal titán a léceken: bemutatjuk Úry Bálintot, aki műlesiklásban indul magyar színekben az olimpián
A magyar téli olimpikonokat bemutató sorozatunkban most Úry Bálint van soron, a fiatal sportoló óriás-műlesiklásban indul - nagy reményekkel, bár újoncként.
Nyilvánosan figyelmeztette Cristiano Ronaldót a Szaúdi Pro Liga, miután kérdésessé vált a portugál sztár jövője az Al-Nassrban.
Súlyos testi sértés vádjával néz szembe Gavin McKenna, a Penn State egyetem 18 éves csatára, akit sokan a 2026-os NHL-draft első választottjaként tartanak számon.
Az idei téli olimpia közeledtével nemcsak a sportolók, hanem a kiberbűnözők is csúcsformába lendülnek.
Oroszból magyarrá: bemutatjuk a két műkorcsolyázót, új hazájuknak szereznének dicsőséget a téli olimpián
Pavlova Marija és Szvjacsenko Alekszej képviselik majd a magyar színeket az olimpia páros műkorcsolyaszámában, most őket mutatjuk be.
Ma este rajtol a 2026-os téli olimpia az észak-olaszországi Milánóban és Cortinában, ahol több mint 90 országból mintegy 2900 sportoló méri össze tudását.
