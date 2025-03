Teszten Európa kedvenc Toyotája: letaszíthatja a trónról a Vitarát Magyarországon az új Yaris Cross?

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

Alaposan leteszteltük Európa kedvenc Toyotáját, a megújult Yaris Crosst. A legendás kisautó SUV-osított változata a gyártó legfejlettebb hibridhajtását kínálja, és a ráncfelvarrással együtt egy erősebb erőforrást is kapott. Az új rendszer valamivel kevésbé bőgeti a motort, és városban képes akár az utak 60-70 százalékát is elektromos üzemmódban megtenni, így akár 4,5 liter alá is vihető a fogyasztás - vegyes használat mellett 5,5-tel is megelégszik.

Címlapkép: Getty Images

