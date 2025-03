Luxus lett a házi kedvencek temetése: leesik az állad, mennyit kérnek egy kutya, cica hamvasztásáért

Szigorú feltételek mellett családi házunk kertjében eltemethetjük elpusztult kisállatainkat, ám a főszabály szerint mindenütt máshol tiltott a temetés, sőt, még a hamvak szétszórása is. A temetések árai 25 ezer forinttól kezdődnek, a hamvasztások árai szintúgy, ám egy nagyobb testű kutya esetében a végösszeg akár 100 ezer forint is lehet. És akkor még ott vannak a sírhelymegváltás, a sírgondozás költségei. Magyarországon két kisállat temető működik, Szombathelyen, illetve Alsónémediben, utóbbinál meg kell jegyezni, Európában a második legnagyobb, csak a Párizsban lévő temető nagyobb nála.

Európai összehasonlításban Magyarországon szigorúak a szabályok, éppen a környezet és a közegészség megvédése érdekében, ezzel kapcsolatban több minisztérium is adott ki kötelező érvényű rendeletet. Ennek értelmében a nyughely lehet a saját kert, egy urna, vagy a kisállat temető. Egyébként mindkét magyarországi temető hosszú múltra tekinthet vissza, az Alsónémediben lévő 35, a szombathelyi 30 évesre.

Közterületre szigorúan tilos temetni, például egy lakótelep parkjába, külterületen, erdőben. A Pénzcentrum megkeresésére a Szombathelyi Állatkegyeleti Park vezetője elmondta: tévedés azt hinni, hogy egy erdőben következmények nélkül temethetünk, ez számon kérhető, bírságolható, annál is inkább, mert a magyarországi erdők vagy magántulajdonban, vagy állami erdőgazdaságok tulajdonában találhatóak. Rétfalvi Zoltán szerint még a hamvak elszórása is tiltott, persze a valóságban rendkívül nehezen ellenőrizhető, ha valaki sötétben megy a „rengetegbe”, vagy egyszerűen lesétál valamely folyó partjára.

Ha valaki családi házzal, kerttel rendelkezik, még akkor is be kell tartania a szabályokat, például a sírhely és a szomszédos ingatlan között legalább 1,5 méternyi távolságnak kell lennie.

Talajvíz, fagy, vezetékek

A minisztériumi rendeletek foglalkoznak például a talajvízzel, mert csakis ott lehet az állatot eltemetni, ahol a talajvíz legalább 1,5 méterrel van a felszín alatt. Így hiába van valakinek például egy nyaralója, nagy kerttel, ám ha az ártéri területen lelhető fel, nem lehetséges a temetés.

A Pénzcentrumnak az Alsónémediben lévő (hivatalosan Budapesti Kisállat Temető) park vezetője elmondta: családi házaknál is tisztázni kell, lett légyen akár 300 négyzetméternyi kert, hogy vannak-e vezetékek a földben, akad-e vízér. Csongrádi Viktor szerint sokan nem is tudják, mennyire fontos a fagypont alá történő hantolás, ez a magyar szabályok szerint 70-80 centimétert jelent. Ha csak 40 centiméternyire temetjük, akkor a földi maradvány télen nem tud lebomlani. Az is kiszámíthatatlan, hogy az új tulajdonos mit kezd az egész helyzettel. Megtörtént, hogy kérésére a kadávereket ki kellett szedni a földből, mert másképp nem jött volna létre az ingatlan-adásvétel.

A szabályok szerint a saját területen évente 100 kilogrammig lehet állatot eltemetni, tehát ha úgy hozza a sors, és három, egyenként 50 kilós kutya pusztul el a 12 hónap alatt, akkor közülük csak kettő temethető el ugyanabban a kertben.

Temetési és hamvasztási költségek

Rétfalvi Zoltán szerint értelemszerűen más árakról beszélünk egy cica, vagy egy kaukázusi juhászkutya esetében. Földbetemetés esetén az alapár tartalmazza a kisállat nevével ellátott fejfát, illetve hamvasztás tekintetében egy kerámia urnát. A végleges költségek nem csupán a kisállat súlyától, hanem a szállítási távolságtól, és az egyéb költségektől is függnek, ezért minden esetben egyedi árképzést alkalmaznak. Az igényeknek eleget téve a szolgáltatásaikat hamvasztási tevékenységgel is bővítették, így az országban egyedülálló vállalkozásként tudják biztosítani az elbúcsúzás mindkét formáját. A temetési és hamvasztási folyamatot a hozzátartozóknak lehetőségük van a helyszínen megvárni.

Szombathelyen körülbelül 1600 sír található, Alsónémedinél mintegy 7000.

A Budapesti Kisállat Temetőben a pici testű, egy kilogramm alatti házi kedvenceknél az alapár 25 ezer forint – ismertette Csongrádi Viktor. Ebbe a kategóriába esnek a kígyók, a gekkók, a halak, a kisebb rágcsálók, a madarak. A kistestűeknél, 15 kilogramm alatt 45 ezer forint az alapár, a nagytestűeknél, 15 kilogramm felett 65 ezer forint az alapár. A sírhelymegváltás öt évre 25 ezer forint, 10 évre 40 ezer.

A hamvasztások költsége és módja

A Pénzcentrum utánajárt a kisállat hamvasztást végző szolgáltatók hirdetéseinek, meglehetősen sok lelhető fel belőlük, csak Budapesten legalább 10 található. Az árak viszonylag egységesek, az alapár 25 ezer forinttól kezdődik, ebben többnyire benne van az urna is. A készülékek körülbelül 800-1000 Celsius-fokon, hasonló elven működnek, mint az embereknél alkalmazott hamvasztók. A folyamat időtartama és ára a kisállat súlyától változik, ám nem több 1-3 óránál, általánosságban az mondható, hogy nagyobb testű kutya hamvasztása mintegy 3 óra, macska hamvasztása nagyjából 1,5 órát vesz igénybe. Az urnákra kérhető név gravírozása, vagy akár a kisállat képe is belevéshető.

Egyes szolgáltatók nagyon fontos kiemelése, miszerint a hamvasztás náluk mindig egyéni, sosem tömeges, egyszerre mindig csupán egy állatot hamvasztanak. A hamvak, amiket visszakap a gazda, csakis az ő kisállatának maradványai. Ennek kapcsán a Pénzcentrum kérdésére Csongrádi Viktor úgy fogalmazott, akadnak rossz tapasztalatai. Miképp lehetséges, hogy egyes szolgáltatók egy óra, másfél óra alatt már hozzák is a hamvakat, és ebbe benne van már a szállítási idő is. Megoldás lehetne a redőnyös ablak, és ilyet látott Bécsben, ha a gazda minden esetben, minden egyes szolgáltatónál szemmel követhetné a hamvasztás folyamát. Ha érzelmileg nem bírja egy ponton elviselni, leengedheti a redőnyt.

Különleges kérések

Mindkét temetőben mód van egyedi és közös sírhelyek kialakítására. Mivel több évtizede működnek, nem ritka a gazdák azon kérdése, hogy a korábbi kutyával, macskával a most elpusztult kutya, macska együtt leljen örök nyugalomra. Az egyedi sírhelyek külön sírkövet kaphatnak, közös sírhelyeknél kis tábla, vagy apró kopjafa jelzi az ott nyugvó állat nevét. Lehet kérni sírgondozási szolgáltatásokat, például fűnyírást, sírkőgondozást. Sőt, ha a gazda szeretné, rendszeresen friss virágot is helyeznek ki a sírra, mindezek természetesen plusz költségekkel járnak.

Megeshet az is, hogy a hamvakat az ex-gazda külföldre szeretné szállítani. Ilyenkor megfelelő tárolóeszközbe kell tenni a maradványokat, szükséges továbbá az állatra vonatkozó minden korábbi hivatalos irat, állategészségügyi könyv, és maga a hamvasztási igazolás.