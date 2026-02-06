A magyar palackos borok exportadatai 2022 óta folyamatos emelkedést mutatnak a nemzetközi recessziós nyomás ellenére.
Súlyos pánik tört ki a részvénypiacon: ezt mindenki megérezheti, közel az újabb beszakadás?
Az Amazon 200 milliárd dollárt tervez mesterséges intelligenciára és kapcsolódó infrastruktúrára költeni, jóval túlszárnyalva a tavalyi 125 milliárdos MI-kiadását. A bejelentés megijesztette a befektetőket: a cég részvényei a zárás utáni kereskedésben több mint 11 százalékot estek - írta meg a BBC.
Az Amazon közölte, hogy a következő időszakban 200 milliárd dollárt fektet mesterséges intelligenciába és az ahhoz szükséges infrastruktúrába. Ez az összeg messze meghaladja a vállalat tavalyi, 125 milliárd dolláros MI-költését, és a bejelentés láthatóan megriasztotta a befektetőket: a társaság részvényei a tőzsdezárás utáni kereskedésben több mint 11 százalékot estek.
A nagy technológiai szereplők – az Amazon, a Meta, a Google és a Microsoft – ezen a héten együtt mintegy 650 milliárd dollár idei beruházást jeleztek előre mesterséges intelligenciába és a hozzá kapcsolódó projektekbe. Több ismert pénzügyi és technológiai szakember ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy az MI-szektor könnyen buborékká válhat, amely bármikor kipukkanhat.
Az Amazon éves eredményeinek ismertetésekor közölte, hogy a pénzt "mesterséges intelligenciára, chipekre, robotikára és alacsony Föld körüli pályán keringő műholdakra" fordítja. Andy Jassy vezérigazgató pénzügyi elemzőkkel folytatott beszélgetésében egyértelművé tette, hogy a kiadások túlnyomó része az MI-re megy majd. "Ez egy rendkívüli lehetőség" – mondta Jassy, hozzátéve, hogy meggyőződése szerint a mesterséges intelligencia minden ügyfélélményt újra fogja definiálni.
A befektetőket azonban aggasztja a kiadások mértéke, valamint az, hogy ezek a beruházások mikor térülhetnek meg. Az Amazon mellett a Meta és a Microsoft részvényei is estek a héten. Mary Therese Barton, a Pictet Asset Management befektetési igazgatója a BBC-nek elmondta, hogy "egyértelműen idegesség érződik" a piacon, és ez egyfajta ébresztő volt azzal kapcsolatban, hogy valóban megtérülnek-e majd az MI-befektetések.
Tavaly év végén az angol jegybank, a Bank of England kormányzója arra figyelmeztetett, hogy a nagy technológiai cégek értékelése "éles korrekcióval" nézhet szembe. Utalt arra, hogy az amerikai részvényárak a 2000-es évek elején kipukkadt dotkomlufi előtti állapotokat idézik.
A Cisco vezetője, Chuck Robbins a BBC-nek azt mondta, az MI-re való átállás "nagyobb lesz, mint az internet", de szerinte a jelenlegi piac valószínűleg buborék, és egyes cégek "nem fogják túlélni". Jamie Dimon, a JPMorgan Chase vezérigazgatója pedig úgy fogalmazott, hogy az MI-be fektetett pénz egy része "valószínűleg elvész majd".
Brian Olsavsky, az Amazon pénzügyi igazgatója megjegyezte, hogy a vállalat más területeken költségcsökkentést hajt végre a növekvő kiadások ellensúlyozására. A cég a múlt héten újabb 16 ezer embert bocsátott el, miután októberben már 14 ezer munkahelyet megszüntetett.
A Meta vezérigazgatója, Mark Zuckerberg januárban bejelentette, hogy cége idén akár 135 milliárd dollárt is költhet, ami közel a duplája a tavalyi összegnek. A Facebook, az Instagram és a WhatsApp anyavállalata MI-modelleket fejleszt, adatközpontokat épít és számítógépes chipeket vásárol. Zuckerberg szerint 2026 lesz az az év, amikor a mesterséges intelligencia drámaian meg fogja változtatni a munkavégzést.
Sundar Pichai, a Google vezérigazgatója közölte, hogy vállalata a Metánál is többet, 185 milliárd dollárt fektet be idén MI-be, ezzel gyakorlatilag megduplázva tőkekiadásait. A Microsoft ugyan nem árulta el a pontos összeget, de eddig több mint 72 milliárd dollárt költött MI-vel kapcsolatos munkaerő-toborzásra és infrastruktúrára.
Az S&P 500 részvényindex csütörtökön több mint 1 százalékot esett, tovább növelve a január végi csúcs óta felhalmozott veszteségeket.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 3492,59 pontos, 2,62 százalékos csökkenéssel 129 819,11 ponton zárt csütörtökön.
A forint és a cseh korona is erősödött az euróval és az amerikai dollárral szemben, ami egyes vállalatoknál költségcsökkenést, másoknál jövedelmezőségi nyomást okozott.
Fontos dátum a mai a 2026-os országgyűlési választás szempontjából: ezeknek a választóknak április 2-ig dönteniük kell, különben nem szavazhatnak
Február 5-e kulcsdátum a 2026-os országgyűlési választás előtt: ettől a naptól lehet kérni az átjelentkezést, a mozgóurnát vagy a külképviseleti szavazást.
Az FBI segítségével buktak le a magyar csalók: irdatlan mennyiségű hamis arannyal bizniszeltek + Videó
Miközben a magyar nyomozók a hazai szálakat derítették fel, az FBI New Jersey állambeli, newarki kirendeltsége a sértettek azonosítását végezte.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő ma 10 órakor kezdte el a sajtótájékoztatót tart a Karmelita Kolostor Színháztermében.
A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok alapján a forgalom 0,2 százalékkal nőtt az előző hónaphoz képest.
Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A részvénypiac forgalma 35,6 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Szándéknyilatkozatot írt alá a Posta és a Temu üzleti kapcsolataik erősítésére és a közös fejlesztési lehetőségek feltérképezésére.
Az eurót este hat órakor 379,65 forinton jegyezték a kora reggeli 380,97 forint után.
Az euróövezet gazdasági teljesítménye januárban tovább veszített lendületéből: immár második hónapja lassult a növekedés üteme.
Hatalmas versenyfutás indulhat a világban ezekért a kincsekért: durvulhat Kína és Donald Trump is, óriási a tét
A ritkaföldfémek nélkül megállna a modern világ: az okostelefonoktól a szélturbinákig minden kulcsfontosságú technológia ezekre fontos fémekre épül.
Egy friss jelentés szerint az Európai Unió ambiciózus klímacéljai valamint a zöld iparpolitikája súlyos nyersanyag-ellátási akadályokba ütközik.
Technikai üzemzavar lépett fel a K&H Bank digitális szolgáltatásainál, az ügyfelek jelenleg nem férnek hozzá számlaegyenlegükhöz és számlatörténetükhöz sem.
A magyar költségvetés kamatkiadásai tavaly történelmi csúcsra emelkedtek, meghaladták a 4000 milliárd forintot.
A forint egy pici gyengüléssel nyitott az euróval szemben, a dollár jegyzése azonban gyengült.
A GKI 2026. januári lakossági felmérése szerint a megkérdezettek 6%-a biztosan, 18%-a valószínűleg nagyobb összeget fog költeni lakóingatlanára a következő egy évben.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
