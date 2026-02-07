2026. február 7. szombat Tódor, Rómeó
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tovább gyűrűzik a tápszerbotrány: mérgezett alapanyag miatt sorra hívják vissza a termékeket
Vásárlás

Tovább gyűrűzik a tápszerbotrány: mérgezett alapanyag miatt sorra hívják vissza a termékeket

Pénzcentrum
2026. február 7. 12:33

Több Aptamil anyatej‑kiegészítő tápszert is azonnal visszahívott a Müller, miután egyes tételeknél cereulid toxinnal való szennyezettséget mutattak ki. A problémás termékeket már levették a polcokról, a vásárlók pedig bontott állapotban, blokk nélkül is visszavihetik őket az üzletekbe.

A Müller Drogéria Magyarország Bt. több Aptamil anyatej‑kiegészítő tápszer tételének azonnali fogyasztói visszahívását rendelte el, miután mikrobiológiai nem megfelelőséget – úgynevezett cereulid toxinnal való szennyezettséget – azonosítottak egyes termékekben. A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve már gondoskodott az érintett tételek forgalomból történő kivonásáról.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hatóság nyomon követi a visszagyűjtött termékek további sorsát, beleértve azok megsemmisítését vagy elszállítását is. A visszahívás kizárólag az alábbi gyártási tételeket érinti.

Hatalmas botrány a tápszereknél: mérgezett alapanyag miatt sorra hívják vissza a termékeket
EZ IS ÉRDEKELHET
Hatalmas botrány a tápszereknél: mérgezett alapanyag miatt sorra hívják vissza a termékeket
Egy kínai gyár alapanyaga miatt több nagy gyártó termékeit hívták vissza, köztük a Nestlét, a Danone-t és a Lactalist.

Érintett termékek

Aptamil Pronutra 2 – 800 g

Minőségmegőrzési idők: 08.06.2026 11.07.2026 04.07.2026 27.07.2026 31.08.2026 15.09.2026 18.09.2026 27.10.2026 21.11.2026 30.11.2026 05.12.2026 19.12.2026 08.01.2027 09.01.2027

Aptamil Pronutra 3 – 800 g

Minőségmegőrzési idők: 11.07.2026 28.07.2026 02.08.2026 30.08.2026 10.09.2026 15.09.2026 07.11.2026 29.11.2026 11.12.2026 18.12.2026

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Aptamil Profutura DuoAdvance 2 – 800 g
Minőségmegőrzési idők: 02.12.2026 07.01.2027 20.01.2027 10.02.2027 16.02.2027 19.04.2027 01.05.2027 18.05.2027 14.06.2027 05.07.2027 04.08.2027 05.08.2027 22.08.2027 03.09.2027 02.11.2027 11.11.2027

Gyártó: Danone Deutschland GmbH Magyar forgalmazó: Müller Drogéria Magyarország Bt.

A visszahívás más tételeket nem érint.

 Mit tegyenek a vásárlók?

A hatóság kéri, hogy az érintett termékeket a gyermekek ne fogyasszák el. A Müller bármely üzletében visszaveszi a tápszereket – bontott vagy bontatlan állapotban, blokk nélkül is –, és a vételárat a helyszínen visszatérítik.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #egészség #élelmiszer #termékvisszahívás #visszatérítés #baba #hatóság #csecsemő #vásárlók #gyermekek #fogyasztóvédelmi hatóság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:29
13:01
12:33
11:58
11:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 7.
Így dőlnek el valójában az orvosi műhibaperek Magyarországon: milliókat is bukhatnak a tragédiák áldozatai
2026. február 6.
Ez a legjobban fizetett sztárszakma ma Magyarországon: a képzés alatt is busás fizetés jár
2026. február 7.
A mentális egészség titkáról vallott a legendás ultrasportoló, Szőnyi Feri: Nem állok fejre a napkeltében jógapózban
2026. február 6.
Sorra zárnak be a magyarok kedvenc üzletei: nagy láncok is kivonulhatnak az országból
2026. február 6.
4+1 bezárt vidéki fürdő, ami most áron alul eladó: nem vicc, még lottóötös sem kell hozzá
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 7. szombat
Tódor, Rómeó
6. hét
Február 7.
A házasság hete
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Egyre durvább a helyzet a magyar boltokban: bűnbandák lepték el az üzleteket, erre fáj a foguk, mindenhol ott vannak
2
1 hónapja
Magyarok tízezrei jártak pórul a december 24-i ajándékozással: nekik újra jöhet a kín, a véget nem érő sorbanállás
3
3 hete
Elindult a lavina a magyar üzletekben: akik ezt észrevették, nagyon sokat nyertek a kasszáknál
4
2 hónapja
Rémesen veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltok: baromfihúsok, zöldség-gyümölcsök, édesség is a listán
5
1 hónapja
Súlyos igazság derült ki rengeteg Lidl-s bevásárlásról: ezt nehezen fogod elhinni
PÉNZÜGYI KISOKOS
GNI (Gross National Income)
Bruttó nemzeti jövedelem, a GDP-ből származtatott mutató, amely az egyes gazdasági szektorok, illetve a külföldről kapott és külföldre fizetett elsődleges jövedelem (munkabér, kamat, földjáradék, osztalék) egyenlegének az összege.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 7. 13:01
A mentális egészség titkáról vallott a legendás ultrasportoló, Szőnyi Feri: Nem állok fejre a napkeltében jógapózban
Pénzcentrum  |  2026. február 7. 10:01
Évszázadok óta sütik a magyar családok: a farsangi fánk titkai, babonák és furcsa szokások
Agrárszektor  |  2026. február 7. 12:02
Rengeteg ilyen kút van itthon: nem is hinnéd, mire használnák őket