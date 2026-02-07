A Lidl új, speciális tisztítógépet hoz a boltokba, amely sok háztartásban tényleg hiányzó láncszem lehet
Tovább gyűrűzik a tápszerbotrány: mérgezett alapanyag miatt sorra hívják vissza a termékeket
Több Aptamil anyatej‑kiegészítő tápszert is azonnal visszahívott a Müller, miután egyes tételeknél cereulid toxinnal való szennyezettséget mutattak ki. A problémás termékeket már levették a polcokról, a vásárlók pedig bontott állapotban, blokk nélkül is visszavihetik őket az üzletekbe.
A Müller Drogéria Magyarország Bt. több Aptamil anyatej‑kiegészítő tápszer tételének azonnali fogyasztói visszahívását rendelte el, miután mikrobiológiai nem megfelelőséget – úgynevezett cereulid toxinnal való szennyezettséget – azonosítottak egyes termékekben. A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve már gondoskodott az érintett tételek forgalomból történő kivonásáról.
A hatóság nyomon követi a visszagyűjtött termékek további sorsát, beleértve azok megsemmisítését vagy elszállítását is. A visszahívás kizárólag az alábbi gyártási tételeket érinti.
Érintett termékek
Aptamil Pronutra 2 – 800 g
Minőségmegőrzési idők: 08.06.2026 11.07.2026 04.07.2026 27.07.2026 31.08.2026 15.09.2026 18.09.2026 27.10.2026 21.11.2026 30.11.2026 05.12.2026 19.12.2026 08.01.2027 09.01.2027
Aptamil Pronutra 3 – 800 g
Minőségmegőrzési idők: 11.07.2026 28.07.2026 02.08.2026 30.08.2026 10.09.2026 15.09.2026 07.11.2026 29.11.2026 11.12.2026 18.12.2026
Aptamil Profutura DuoAdvance 2 – 800 g
Minőségmegőrzési idők: 02.12.2026 07.01.2027 20.01.2027 10.02.2027 16.02.2027 19.04.2027 01.05.2027 18.05.2027 14.06.2027 05.07.2027 04.08.2027 05.08.2027 22.08.2027 03.09.2027 02.11.2027 11.11.2027
Gyártó: Danone Deutschland GmbH Magyar forgalmazó: Müller Drogéria Magyarország Bt.
A visszahívás más tételeket nem érint.
Mit tegyenek a vásárlók?
A hatóság kéri, hogy az érintett termékeket a gyermekek ne fogyasszák el. A Müller bármely üzletében visszaveszi a tápszereket – bontott vagy bontatlan állapotban, blokk nélkül is –, és a vételárat a helyszínen visszatérítik.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással.
