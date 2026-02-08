Rendkívül intenzív orosz támadássorozat érte Zaporizzsja megyét.
Zelenszkij meglepő bejelentése: Kijev olyan szankciókat lép életbe, amelyek az EU‑ba is begyűrűzhetnek
Kijev két elnöki rendelettel újabb szankciókat vezetett be az orosz hadiipari komplexum szereplői és a nemzetközi szankciókat megkerülő pénzügyi hálózatok ellen. A lépések egy nagyszabású orosz légicsapás után születtek, és várhatóan beépülnek az Európai Unió készülő szankciós csomagjába is.
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő közölte, hogy az intézkedéseket egy átfogó orosz támadás után hozták meg, amelyben az orosz erők több mint négyszáz drónt és csaknem negyven rakétát vetettek be. Kijev az új korlátozásokkal elsősorban azokat a nemzetközi beszállítókat kívánja sújtani, amelyek nélkülözhetetlen komponenseket szállítanak az orosz fegyvergyártásnak - tudósított a Portfolio.
Az államfői rendeletek közül az első közvetlenül Moszkva védelmi iparát célozza. A korlátozó intézkedések 24 magánszemélyre és 27 gazdasági társaságra terjednek ki, különösen azokra a vállalatokra, amelyek a rakéták és pilóta nélküli repülőeszközök gyártásához szükséges alkatrészeket juttatják el Oroszországba.
A második rendelet azokat a pénzügyi mechanizmusokat célozza, amelyek révén Moszkva képes kijátszani a nemzetközi szankciókat. Ez a csomag 42 magánszemélyt és 35 szervezetet érint, köztük fizetési szolgáltató cégeket, digitális eszközökkel kereskedő tőzsdéket, valamint az orosz kriptovaluta-szektort és bányászati ágazatot kiszolgáló szereplőket. A korlátozások alá került többek között az A7 kriptovaluta-platform is, amelyet az orosz hadiiparhoz kapcsolódó komponensek ellenértékének rendezésére használnak.
Az ukrán elnök szankciópolitikáért felelős megbízottja, Vlagyiszlav Vlaszjuk hangsúlyozta, hogy Kijev folyamatosan felderíti és szankciókkal sújtja mindazokat, akik fegyverrendszereket állítanak elő Moszkva számára, vagy részt vesznek a szükséges alkatrészek finanszírozásában.
Az ukrán korlátozások egy része nagy valószínűséggel bekerül az Európai Unió huszadik szankciós csomagjába, amely jelenleg az előkészítés utolsó fázisában tart. A jelenlegi tervek szerint a csomagot még ebben a hónapban elfogadhatják. Az unióban több korlátozási javaslat is napirenden van, például a tengeri szolgáltatások teljes körű tiltása, további energetikai korlátozások, valamint a műtrágyakivitelt érintő lépések.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Emmanuel Macron francia államfő megerősítette az újabb uniós szankciók előkészítését, míg Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter kiemelte, hogy a csomag különösen szigorú intézkedéseket tartalmaz majd az orosz árnyékflottával szemben. A tervezett korlátozások elsődleges célja, hogy csökkentsék Moszkva energiahordozó-exportból származó bevételeit, és felszámolják azokat a mechanizmusokat, amelyek segítségével az ország megkerüli a hatályos szankciókat.
Az Európai Unió mellett Washington is fenntartja a nyomást: Donald Trump amerikai elnök aláírta azt a kétpárti támogatottságú jogszabályt, amely jelentősen kiszélesíti az új amerikai szankciók alkalmazásának mozgásterét.
Biztonsági okokból ideiglenesen felfüggesztették a forgalmat a délkelet-lengyelországi Rzeszów és Lublin repülőterein,
A Fehér Ház szerint Donald Trump elnök továbbra is a diplomáciát részesíti előnyben az Iránnal folytatott tárgyalásokon, de más megoldási ötletei is vannak.
Amerikai és iráni tisztviselők ma Ománban találkozhatnak, a két ország közötti feszültség már a katonai összecsapás veszélyét vetíti előre
Moszkvában péntek reggel merényletet követtek el Vlagyimir Alekszejev altábornagy, az orosz katonai hírszerzés második embere ellen
A Forradalmi Gárdához közel álló hírügynökség által közölt dokumentum szerint Irán a Hormuzi-szoros blokádjára és összehangolt támadásokra készül egy esetleges összecsapás esetén.
Friedrich Merz német kancellár kétnapos közel-keleti körútján Szaúd-Arábiát, Katart és az Egyesült Arab Emírségeket kereste fel jelentős üzleti delegáció kíséretében.
A tél hátralevő részében fűtés nélkül marad Kijevben több mint 1100 lakótömb
Emmanuel Macron francia elnök legfőbb tanácsadója kedden Moszkvában tárgyalt orosz tisztviselőkkel Ukrajnáról.
Az Egyesült Arab Emírségekben tartott kétnapos béketárgyalások eredményeként Ukrajna és Oroszország nagyarányú hadifogolycseréről állapodott meg.
Európa vezetője komoly figyelmeztetést adott: olyan konfliktus körvonalazódik, amely egy teljes régiót sodorhat veszélybe
Friedrich Merz német kancellár közel-keleti körútján hangsúlyozta: Németország mindent megtesz a térség stabilizálásáért és a feszültségek enyhítéséért.
Egy floridai esküdtszék öt vádpontban mondta ki bűnösnek az 59 éves férfit.
Olyan államadósság-krízis közeleg, amilyenre még nem volt példa: már látszanak a jelek, minden egy irányba mutat
Az egyes országok kilátásaira kitérve röviden a Fitch Ratings az amerikai adósságpályát tartja a legkockázatosabbnak.
Ebbe nem csak Magyarország, de az egész világ beleroppanhat: egy új korszak kezdődik, 64 éve nem történt ilyen - baljósak az előjelek
Oroszország felkészült a nukleáris fegyverek korlátozását szabályozó egyezmény lejáratára, a világ újra különösen veszélyes lehet.
A helyzetet súlyosbítja, hogy január eleje óta leálltak a Venezuelából érkező olajszállítások.
A csaknem négy éve tartó háborúval kapcsolatban, Zelenszkij konkrét adatokat közölt az ukrán veszteségekről.
A Kreml nyitva hagyta a béke lehetőségét, de nem árulta el, mit vár Kijevtől – nyugati elemzők szerint a feltételek sokkolóak lehetnek.
Decemberben az euróövezetben az elemzők által vártnak megfelelő mértékben, 0,3 százalékkal csökkentek a termelői árak havi bázison.
Kiszivárgott nyugati tervek borzolják a kedélyeket Moszkvában: az orosz fél szerint ez nem béke, hanem újabb konfliktus kezdete.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!