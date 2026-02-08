Zelenszkij meglepő bejelentése: Kijev olyan szankciókat lép életbe, amelyek az EU‑ba is begyűrűzhetnek

Kijev két elnöki rendelettel újabb szankciókat vezetett be az orosz hadiipari komplexum szereplői és a nemzetközi szankciókat megkerülő pénzügyi hálózatok ellen. A lépések egy nagyszabású orosz légicsapás után születtek, és várhatóan beépülnek az Európai Unió készülő szankciós csomagjába is.

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő közölte, hogy az intézkedéseket egy átfogó orosz támadás után hozták meg, amelyben az orosz erők több mint négyszáz drónt és csaknem negyven rakétát vetettek be. Kijev az új korlátozásokkal elsősorban azokat a nemzetközi beszállítókat kívánja sújtani, amelyek nélkülözhetetlen komponenseket szállítanak az orosz fegyvergyártásnak - tudósított a Portfolio.

Az államfői rendeletek közül az első közvetlenül Moszkva védelmi iparát célozza. A korlátozó intézkedések 24 magánszemélyre és 27 gazdasági társaságra terjednek ki, különösen azokra a vállalatokra, amelyek a rakéták és pilóta nélküli repülőeszközök gyártásához szükséges alkatrészeket juttatják el Oroszországba.

A második rendelet azokat a pénzügyi mechanizmusokat célozza, amelyek révén Moszkva képes kijátszani a nemzetközi szankciókat. Ez a csomag 42 magánszemélyt és 35 szervezetet érint, köztük fizetési szolgáltató cégeket, digitális eszközökkel kereskedő tőzsdéket, valamint az orosz kriptovaluta-szektort és bányászati ágazatot kiszolgáló szereplőket. A korlátozások alá került többek között az A7 kriptovaluta-platform is, amelyet az orosz hadiiparhoz kapcsolódó komponensek ellenértékének rendezésére használnak.

Az ukrán elnök szankciópolitikáért felelős megbízottja, Vlagyiszlav Vlaszjuk hangsúlyozta, hogy Kijev folyamatosan felderíti és szankciókkal sújtja mindazokat, akik fegyverrendszereket állítanak elő Moszkva számára, vagy részt vesznek a szükséges alkatrészek finanszírozásában.

Az ukrán korlátozások egy része nagy valószínűséggel bekerül az Európai Unió huszadik szankciós csomagjába, amely jelenleg az előkészítés utolsó fázisában tart. A jelenlegi tervek szerint a csomagot még ebben a hónapban elfogadhatják. Az unióban több korlátozási javaslat is napirenden van, például a tengeri szolgáltatások teljes körű tiltása, további energetikai korlátozások, valamint a műtrágyakivitelt érintő lépések.

Emmanuel Macron francia államfő megerősítette az újabb uniós szankciók előkészítését, míg Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter kiemelte, hogy a csomag különösen szigorú intézkedéseket tartalmaz majd az orosz árnyékflottával szemben. A tervezett korlátozások elsődleges célja, hogy csökkentsék Moszkva energiahordozó-exportból származó bevételeit, és felszámolják azokat a mechanizmusokat, amelyek segítségével az ország megkerüli a hatályos szankciókat.

Az Európai Unió mellett Washington is fenntartja a nyomást: Donald Trump amerikai elnök aláírta azt a kétpárti támogatottságú jogszabályt, amely jelentősen kiszélesíti az új amerikai szankciók alkalmazásának mozgásterét.