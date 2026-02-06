Az előző év azonos időszakához mérten 1,8, az előző hónaphoz képest 0,9%-kal bővült az ipari termelés
Fontos levelet kap minden magyar: mától nagyon figyeld a postaládádat
Pénteken érkeznek az első értesítők a postaládákba az április 12-ei országgyűlési választásról.
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) névre szóló küldeményében arról értesíti a választópolgárokat, hogy szerepelnek a szavazóköri névjegyzékben. Az értesítők nyomtatása a február 4-ei névjegyzéki állapotnak megfelelően történik, azok kiküldésével az NVI a Magyar Postát bízta meg. A 7,6 millió választópolgárnak legkésőbb február 20-áig kézbesítik az értesítőt a lakcímükre.
Ha valaki ezt nem kapja meg, akkor a jegyzőnél (a helyi választási iroda vezetőjénél) jelezheti, aki ekkor új értesítőt állít ki. Az értesítő a választópolgár személyes adatai közül a nevet, a születési nevet, a születési időt és a lakcímet tartalmazza. Feltünteti továbbá a szavazás helyét, azaz a szavazókör címét, a szavazás idejét, és azt, hogy a választópolgár melyik választókerületben, településen gyakorolhatja választójogát. Jelölik azt is, hogy a szavazókör akadálymentesített-e.
Az értesítő felhívja a választók figyelmét arra, hogy számít a véleményük abban, kik legyenek az Országgyűlés tagjai, és hogy véleményét a választópolgár úgy tudja kifejezni, ha elmegy szavazni. Az értesítő tartalmazza azt is, hogy a választópolgár a parlamenti választáson egy egyéni képviselőre és egy pártlistára szavazhat, amennyiben nem szerepel a nemzetiségi névjegyzékben, vagy nemzetiségi névjegyzékbe vételénél nem kérte, hogy az terjedjen ki az országgyűlési képviselők választására is.
Ha a választópolgár a pártlisták helyett inkább a nemzetisége országos önkormányzata által állított listára kívánna szavazni, április 2-án 16 óráig kérheti nemzetiségi névjegyzékbe vételét az országgyűlési képviselők választására kiterjedő hatállyal. Azok a választópolgárok, akik szerepelnek a nemzetiségi névjegyzékben, egy egyéni képviselőre és nemzetiségük országos önkormányzata által állított listára szavazhatnak. Ha a nemzetiségi választópolgár a nemzetiségi lista helyett mégis pártlistára kíván szavazni, ezt április 9-én 16 óráig kérheti.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az értesítő felhívja a figyelmet arra, hogy a szavazáshoz a választópolgár vigye magával érvényes személyazonosító igazolványát vagy útlevelét vagy vezetői engedélyét, és figyelmeztet az okmányok érvényességének ellenőrzésére. Közlik azt is, hogy a DÁP (Digitális Állampolgárság Program) alkalmazás nem alkalmas a személyazonosság igazolására a szavazás során. Az értesítőben tájékoztatás olvasható a mozgóurnás szavazás, az átjelentkezés, a külképviseleti szavazás és az akadálymentes szavazókör igénylésének módjairól. Azoknak, akik még nem nagykorúak, de az április 12-ei választásig betöltik 18. életévüket, ugyancsak most kell megkapniuk az értesítőt.
A SAFE programot létrehozó rendelet lehetőséget ad arra, hogy a tagállamok jogállamisági feltételekhez kössék a terv elfogadását.
A forint és a cseh korona is erősödött az euróval és az amerikai dollárral szemben, ami egyes vállalatoknál költségcsökkenést, másoknál jövedelmezőségi nyomást okozott.
Fontos dátum a mai a 2026-os országgyűlési választás szempontjából: ezeknek a választóknak április 2-ig dönteniük kell, különben nem szavazhatnak
Február 5-e kulcsdátum a 2026-os országgyűlési választás előtt: ettől a naptól lehet kérni az átjelentkezést, a mozgóurnát vagy a külképviseleti szavazást.
Az FBI segítségével buktak le a magyar csalók: irdatlan mennyiségű hamis arannyal bizniszeltek + Videó
Miközben a magyar nyomozók a hazai szálakat derítették fel, az FBI New Jersey állambeli, newarki kirendeltsége a sértettek azonosítását végezte.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő ma 10 órakor kezdte el a sajtótájékoztatót tart a Karmelita Kolostor Színháztermében.
A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok alapján a forgalom 0,2 százalékkal nőtt az előző hónaphoz képest.
Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A részvénypiac forgalma 35,6 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Szándéknyilatkozatot írt alá a Posta és a Temu üzleti kapcsolataik erősítésére és a közös fejlesztési lehetőségek feltérképezésére.
Az eurót este hat órakor 379,65 forinton jegyezték a kora reggeli 380,97 forint után.
Az euróövezet gazdasági teljesítménye januárban tovább veszített lendületéből: immár második hónapja lassult a növekedés üteme.
Hatalmas versenyfutás indulhat a világban ezekért a kincsekért: durvulhat Kína és Donald Trump is, óriási a tét
A ritkaföldfémek nélkül megállna a modern világ: az okostelefonoktól a szélturbinákig minden kulcsfontosságú technológia ezekre fontos fémekre épül.
Egy friss jelentés szerint az Európai Unió ambiciózus klímacéljai valamint a zöld iparpolitikája súlyos nyersanyag-ellátási akadályokba ütközik.
Technikai üzemzavar lépett fel a K&H Bank digitális szolgáltatásainál, az ügyfelek jelenleg nem férnek hozzá számlaegyenlegükhöz és számlatörténetükhöz sem.
A magyar költségvetés kamatkiadásai tavaly történelmi csúcsra emelkedtek, meghaladták a 4000 milliárd forintot.
A forint egy pici gyengüléssel nyitott az euróval szemben, a dollár jegyzése azonban gyengült.
A GKI 2026. januári lakossági felmérése szerint a megkérdezettek 6%-a biztosan, 18%-a valószínűleg nagyobb összeget fog költeni lakóingatlanára a következő egy évben.
A Mol közel 700 millió eurós projektjének utolsó szakaszába lépett a Rijekai Finomító: éles üzemi próba és fokozatos teljes kapacitás várható.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!