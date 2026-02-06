2026. február 6. péntek Dorottya, Dóra
Kézi ember ellenőrzi a postaládát
Gazdaság

Fontos levelet kap minden magyar: mától nagyon figyeld a postaládádat

MTI
2026. február 6. 08:01

Pénteken érkeznek az első értesítők a postaládákba az április 12-ei országgyűlési választásról.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) névre szóló küldeményében arról értesíti a választópolgárokat, hogy szerepelnek a szavazóköri névjegyzékben. Az értesítők nyomtatása a február 4-ei névjegyzéki állapotnak megfelelően történik, azok kiküldésével az NVI a Magyar Postát bízta meg. A 7,6 millió választópolgárnak legkésőbb február 20-áig kézbesítik az értesítőt a lakcímükre.

Ha valaki ezt nem kapja meg, akkor a jegyzőnél (a helyi választási iroda vezetőjénél) jelezheti, aki ekkor új értesítőt állít ki. Az értesítő a választópolgár személyes adatai közül a nevet, a születési nevet, a születési időt és a lakcímet tartalmazza. Feltünteti továbbá a szavazás helyét, azaz a szavazókör címét, a szavazás idejét, és azt, hogy a választópolgár melyik választókerületben, településen gyakorolhatja választójogát. Jelölik azt is, hogy a szavazókör akadálymentesített-e.

Az értesítő felhívja a választók figyelmét arra, hogy számít a véleményük abban, kik legyenek az Országgyűlés tagjai, és hogy véleményét a választópolgár úgy tudja kifejezni, ha elmegy szavazni. Az értesítő tartalmazza azt is, hogy a választópolgár a parlamenti választáson egy egyéni képviselőre és egy pártlistára szavazhat, amennyiben nem szerepel a nemzetiségi névjegyzékben, vagy nemzetiségi névjegyzékbe vételénél nem kérte, hogy az terjedjen ki az országgyűlési képviselők választására is.

Ha a választópolgár a pártlisták helyett inkább a nemzetisége országos önkormányzata által állított listára kívánna szavazni, április 2-án 16 óráig kérheti nemzetiségi névjegyzékbe vételét az országgyűlési képviselők választására kiterjedő hatállyal. Azok a választópolgárok, akik szerepelnek a nemzetiségi névjegyzékben, egy egyéni képviselőre és nemzetiségük országos önkormányzata által állított listára szavazhatnak. Ha a nemzetiségi választópolgár a nemzetiségi lista helyett mégis pártlistára kíván szavazni, ezt április 9-én 16 óráig kérheti.

Az értesítő felhívja a figyelmet arra, hogy a szavazáshoz a választópolgár vigye magával érvényes személyazonosító igazolványát vagy útlevelét vagy vezetői engedélyét, és figyelmeztet az okmányok érvényességének ellenőrzésére. Közlik azt is, hogy a DÁP (Digitális Állampolgárság Program) alkalmazás nem alkalmas a személyazonosság igazolására a szavazás során. Az értesítőben tájékoztatás olvasható a mozgóurnás szavazás, az átjelentkezés, a külképviseleti szavazás és az akadálymentes szavazókör igénylésének módjairól. Azoknak, akik még nem nagykorúak, de az április 12-ei választásig betöltik 18. életévüket, ugyancsak most kell megkapniuk az értesítőt.
Címlapkép: Getty Images
