Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)

A jövő hét elején még előfordulhat havazás, havas eső, ónos eső, majd egyre inkább esőre kell készülni.
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!
A magyar taxis piac évek óta azon dolgozik, hogy a közlekedés ezen formája ne csak kényelmes, hanem biztonságos is legyen. Napjainkban az olyan alkalmazásalapú szolgáltatások, mint a Bolt, kulcsszerepet játszanak abban, hogy az utazás átláthatóbbá, követhetőbbé és megbízhatóbbá váljon, hála a beépített biztonsági funkcióknak.
Ezeknek a funkcióknak köszönhetően az utasok nyugodtnak érezhetik magukat az egész út során. A Bolt Biztonsági Csapata, tapasztalataira támaszkodva most bemutatja a leghasznosabb eszközöket és funkciókat, amelyek minden utazást stresszmentesebbé tesznek.
Menj biztosra már az utazás előtt
A Bolt alkalmazásban több olyan funkció is elérhető, melyek már akár az első fuvar megrendelése előtt segítenek abban, hogy az utunk a hozzánk közel állóknak és nekünk is a lehető legstresszmentesebb legyen. Különösen hasznos a Családi Profil, amelybe akár kilenc fő is bevonható: ennek köszönhetően egy helyen átláthatók a költségek, áttekinthetők a tagok utazásai és minden útjuk nyomon követhető.
Ha valaki gyakran taxizik egyedül, ismeretlen helyen, könnyen érezheti magát kiszolgáltatottnak, hiszen a sofőrt leszámítva senki sem tudja pontosan, merre járhat épp. Erre nyújt megoldást az
utazásmegosztás funkció, amelynek köszönhetően egyszerűen megoszthatjuk a fuvar linkjét családtagjainkkal vagy barátainkkal, akik valós időben követhetik az autó pontos GPS-pozícióját, valamint láthatják a sofőr és a jármű adatait, illetve a becsült érkezési időt.
A segítség az egész út alatt egy gombnyomásnyira van
Egy nagyobb buli vagy koncert után nagy lehet a kavarodás. Sokan tartanak attól, hogy zsúfolt helyeken rossz autóba vagy olyan sofőrhöz kerülnek, akit nem is ők hívtak. Az alkalmazásban minden fuvar előtt megjelenik a sofőr neve, értékelése, valamint az autó típusa és rendszáma, így már indulás előtt megbizonyosodhatunk arról, hogy az adott sofőr megfelelő-e számunkra. Emellett azt is láthatjuk, hogy maximálisan mennyibe kerülhet az utunk, így nem kell aggódnunk, hogy nem futja majd a hazaútra.
Aki biztosra szeretne menni, az az éjszakai utazásokhoz (21:00 és 6:00 között) bekapcsolhatja a felvételi kód funkciót az alkalmazásban, így a fuvar csak akkor kezdődik meg, ha az utas megadja a sofőrnek az appban látható, négyjegyű biztonsági kódot.
Előfordulhat, hogy az út során biztonsági, egészségügyi vagy egyéb vészhelyzet áll elő, amikor minden másodperc számít. Ilyen esetekben a Vészhelyzeti asszisztens funkció a fuvar alatt megjelenő pajzs ikonra kattintva érhető el az applikációban, mely azonnal tárcsázza 112-es segélyhívót, ahol segítséget kérhetünk a jelentkező operátortól.
Az utasok és sofőrök biztonsága egyaránt kiemelt prioritás. A sofőrök az alkalmazásban elérhető SOS gomb segítségével a fuvarok alatt közvetlenül kapcsolatba léphetnek egy, a problémás helyzetek kezelésére szakosodott diszpécserrel, aki minden szükséges támogatást megad számukra.
Felhasználói visszajelzés a folyamatos fejlődésért
Vannak olyanok, akik valamilyen korábbi rossz élmény miatt kerülik a taxis közlekedést. Erre ad választ az értékelési rendszer, mely minden fuvar végén anonim, egytől öt csillagig terjedő értékelést és szöveges visszajelzést kér a felhasználóktól. A felhasználói visszajelzés a szolgáltatás minőségének folyamatos fejlesztését szolgálja, és a felhasználók az utazások 60 százalékában élnek is a lehetőséggel.
A fentiekből is látszik, hogy a Boltnál a biztonság nem csupán néhány hangzatos funkció, hanem a platform mindennapi működésének alapja. A Bolt csapata folyamatosan azon dolgozik, hogy a felhasználói visszajelzések alapján minél átláthatóbbá, követhetőbbé és megbízhatóbbá tegye az utazásokat, így a jövőben további biztonsági funkciókkal bővülhet majd az alkalmazás.
