Erősödéssel zárta a forint a hetet: lássuk az árfolyamokat!

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 380,36 forintról 377,92 forintra csökkent, napközben 377,17 forint és 380,56 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 415,15 forintról 412,43 forintra süllyedt, míg a dolláré 322,40 forintról 320,04 forintra csökkent. Az euró jegyzése a reggeli 1,1798 dollárról 1,1811 dollárra változott.