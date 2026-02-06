2026. február 6. péntek Dorottya, Dóra
7 °C Budapest
200 forintos érme a kézben, szürke háttérrel.
Gazdaság

Erősödéssel zárta a forint a hetet: lássuk az árfolyamokat!

MTI
2026. február 6. 18:30

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 380,36 forintról 377,92 forintra csökkent, napközben 377,17 forint és 380,56 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 415,15 forintról 412,43 forintra süllyedt, míg a dolláré 322,40 forintról 320,04 forintra csökkent. Az euró jegyzése a reggeli 1,1798 dollárról 1,1811 dollárra változott.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizaárfolyamok #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

Erről ne maradj le!
