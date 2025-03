Vége a jó világnak a magyar benzinkutakon: ez tehet be a zuhanó üzemanyagáraknak márciusban

Egy teljes hete folyamatosan csökken a benzin és a gázolaj ára a kutakon, de ha január óta vizsgáljuk, akkor is sokkal jobban állunk, mint akár az előző évben. A megkérdezett szakértők szerint egyszerre segített az olajár csökkenése és a forint erősödése, ám érdemes észben tartani, hogy a komolyabb áresési tempó valószínűleg most fog majd megállni. De kell-e aggódnunk a tegnap balesetet szenvedett olajszállító tanker miatt: nem fog-e ez ismét bekavarni a piacnak, és indul el durván felfelé a nafta ára?

Mintha csak egy rossz emlék lenne már a tavalyi év, amikor a gyenge forintárfolyam és a különféle nemzetközi konfliktusok miatt az autósok igen sokszor szívhatták a fogukat a benzinkutakon. Mint lapunk is megírta, a 95-ös benzin és a gázolaj átlagára is nagy csökkenést mutatott be a mai napon, és folytatta ezzel az immár egy hete tartó árcsökkenési tendenciát - erre már nagyon régen nem volt példa Magyarországon.

De vajon mi okozza a benzin és a gázolaj árának folyamatos csökkenését? Mik azok a tényezők, amelyek szavatolják az árcsökkenést - mindjárt látni fogjuk, hogy az év eleje óta is mekkorát estek az árak - és meddig tarthat ki mindez? Lehetséges, hogy most érdemes kicsit "tartalékolni" az olcsóbb naftából, mert közelednek a cudar idők újra? Erről kérdeztünk szakértőket.

Január óta szabadesésben a benzin- és dízelár

A benzin és a gázolaj ára egyaránt jelentős csökkenésen ment keresztül a mai naptól. Erről a Holtankoljak számolt be még tegnap, aztán a Pénzcentrum is megírta: a 95-ös benzin átlagára 9, míg a gázolajé bruttó 7 forinttal lehet kevesebb mától. Ezzel folytatódott a több mint egy hete tartó árcsökkenés, amit az autósok nyilván nagy örömmel fogadnak.

A grafikonon látszik, hogy januárban a dízel még 648 forintba került átlagosan literenként, míg a benzin ára 628 forint volt, Az újabb árcsökkentésekkel egyre közelebb vagyunk ahhoz, hogy ötössel kezdődjenek az árak a benzinkutakon - már persze ha a kedvezményt egyszerre érvényesítik a kutakon, erre semmilyen törvény nem kötelezi őket. Érdekes az is, hogy a KSH összesítése szerint mind a benzin, mind a gázolaj átlagára - még a jelentős árcsökkentések után is - több mint 10 forinttal haladja meg a régiós átlagárat.

Az erősödő forint is segített

Bujdos Eszter, a Holtankoljak ügyvezetője szerint a forint folyamatos erősödése mellett a világpaici tényezők is kellettek ahhoz, hogy egyetlen hét alatt ekkorát essen a benzin és a gázolaj ára.

Az elmúlt időszakban jelentősen csökkent az olaj ára: a januári 80 dolláros szintekről az olaj ára benézett bőven a 70 dolláros szint alá is. A mostani forintárfolyam, ami jóval a 400 forint alatt van, okozza azt, hogy most már február 20-a óta egy csökkenő tendenciát tapasztalhatunk az üzemanyagárakban

- fogalmazott a szakértő a Pénzcentrum kérdésére. Azt is elmondta, hogy bár örömtelinek mondható a folyamatos árcsökkenés, az nem valószínű, hogy hosszabb távon is ki fog ez tartani. Itt tért ki arra is, hogy várhatóan a kutaknak egy része nem egyszerre érvényesíti majd a kedvezményt.

Azt gondolom, hogy most ezekkel akár a hétvégi vagy a hétfőn kiküldött árközlők alapján most már csak apró korrekciók történhetnek meg, így ezzel a mostani csökkenéssel a benzin átlagára már bemehet a 600 forint alá. Ez azt jelenti, hogy a kutak döntő többségén már ötössel kezdődik majd a 95-ös benzin árjelzője. Persze azt majd még várjuk meg, hogy keddtől ez az árcsökkenés majd milyen mértékben, milyen ütemben érvényesül a kutakon, mert elképzelhető, hogy nem egy összegben, hanem akár több lépcsőben, majd a hét későbbi részében látjuk ezt érvényesíteni

- tette még hozzá Bujdos Eszter.

Megállhat az áresés

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára is a folyamatosan csökkenő világpiaci árakkal magyarázta meg, hogy miért lett olcsóbb itthon a benzin és a gázolaj az év eleje óta gyakorlatilag folyamatosan. Azt azonban ő is sietett leszögezni, hogy szerinte a nagyobb áresések a dízel és a benzin esetében is hamarosan véget érnek.

Ilyen mértékű csökkenést a következő időszakban már nem mernék azért jósolni. Úgy tűnik, és ezt a számok is egyre inkább alátámasztják, hogy ez a 70 dolláros szint támasztja a kőolajárat. Alábillent, de vissza is korrigált, tehát én azt hiszem, hogy az új egyensúlyi árszint a 70 dollár lesz a következő időszakban. Hétfőn például már 70 dollár fölé mentünk a jegyzésárban, visszakorrigált a piac, ha a forint további erősödésével nem segít ebben a helyzetben, márpedig én azt gondolom, hogy a további erősödés kevésbé valószínűsíthető. A következő időszakban ilyen jelentősebb mértékű üzemanyagár-csökkenés nem lesz - néhány forintos változás, egyik vagy másik termékkör esetében bekövetkezhet, annak függvényében, hogy a termékjegyzés árak éppen mit mutatnak, alapanyagárazásban nagy mozgás már nem lesz

- fogalmazott a főtitkár. Elmondta még, hogy természetesen az elméleti lehetőség egy árcsökkenésre mindig jelen van, most például azért is, mert a téli időszak végével kevesebb gázolajra, fűtőanyagra van szükség.

Az megtörténhet, hogy ahogy folyamatosan megyünk ki a téli időszakból, az európai gázolaj jegyzésében bekövetkezhet olyan kedvezőbb változás, ami magával hozhatja azt, hogy az a szezonális trend, ami évek alatt megtapasztalható volt, hogy drágább a gázolaj őszi-téli időszakban és tavasz-nyári időszakban felértékelődik a benzin. Most is ezt látjuk megvalósulni, megtörténhet, hogy közelíteni fog a jelen pillanatban drágább gázolaj ára a benzinéhez, de ilyen jelentős mértékű, 5-8 forintos nagyságrendű árváltozásokat én azt gondolom, hogy a következő hetekben már nem fogunk tapasztalni

- mondta még Grád Ottó. Rákérdeztünk arra is, hogy a hétfői baleset a brit partoknál mennyire lökheti feljebb a benzin és/vagy a gázolaj árát - ugyanis éppen egy olajszállító tanker volt az egyik elszenvedője mindennek.

Az ilyen havária-esetek óhatatlanul is megmozgatják egy kicsit az árakat. Könnyen lehet, hogy a tegnapi árváltozás is valamilyen szinten ide köthető vissza. Bár egyetlen tanker kiesése nem akkora tétel, ami megmozgatná a kőolajárat, annak függvényében azért változtathat, hogy mennyi olaj veszett a tengerbe. Sokkal inkább akkor van kockázata, ha a környezeti károk olyan mértékűek, amelyek már magánál az áru mennyiségénél, értékénél messze nagyobb költségszintet jelentenek, ez megjelenhet a kőolaj árában. De szerintem ekkora hatása azért ennek nem lesz. Hogy igazi árhatása legyen, ahhoz olyan méretű katasztrófa kell, mint amilyenek a Mexikói-öbölben voltak a 2010-es évek elején, ezek komolyabb mértékben megmozgatnák a piacot

- sietett megnyugtatni Grád Ottó.

A szakértők szerint tehát egyértelműen az erős forint, valamint a kőolaj áresése szavatolta az itthoni árcsökkentéseket is, de elég valószínű, hogy a tendencia lassan azért megáll. Mindezek ellenére attól nem kell tartani, hogy a kőolaj ára meredeken emelkedni kezdjen - még egy olyan eset sem lök túél nagyot az árakon, mint egy tanker katasztrófája nemzetközi vizeken.