Jön az NFL döntője, a Super Bowl: itt lehet megnyerni, elveszteni a legfontosabb meccset

Az előzetes oddsok alapján az elmúlt évek egyik legváratlanabb Super Bowl-párosítása jött össze: a Seattle Seahawks és a New England Patriots is meglepetésre, de teljesen megérdemelten jutott el a döntőig - közölte a BBC.

Mindkét csapat 14–3-as alapszakasz-mérleget ért el, nyolc idegenbeli győzelmet aratott, és hosszú győzelmi szériákat épített fel a kiszámíthatatlan szezon során. A Patriots három vereségét összesen 19 pontos különbséggel szenvedte el, a Seahawks pedig mindössze kilenc ponttal maradt alul három meccsen. Vagyis mindkét együttest rendkívül nehéz legyőzni.

Ez az első olyan Super Bowl, ahol mindkét résztvevő csapat a támadó- és a védőegységek rangsorában is a legjobb négy között zárt szerzett, illetve kapott pontok alapján. A New England mindössze hét ponttal szerzett többet, mint a Seattle, miközben a Seahawks a liga legjobb védelmét állította pályára.

A Patriots a rájátszásban is kiválóan teljesített. Bár a három playoff-meccsükön összesen csak 54 pontot szereztek – ez a valaha volt legalacsonyabb ponttermésük ilyen hosszú rájátszás-sorozatban –, a védelmük mindössze 26 pontot engedett. Ez a második legjobb adat a Super Bowl-korszak történetében.

Az irányítók kulcsszerepe

A "játékszervező" kifejezést ma már sok irányító sértésnek érzi, mégis pontosan erre a szerepre van szükség egy Super Bowl megnyeréséhez. Különösen akkor, ha két olyan védelem áll szemben egymással, amelyek átlagosan alig több mint 17 pontot engedtek meccsenként.

Drake Maye minden idők legfiatalabb Super Bowl-győztes irányítója lehet. Már a második szezonjában olyan pontossági mutatókat produkált, amelyeket még Tom Brady sem ért el ugyanebben a stádiumban. Sam Darnold számára ez a döntő egy tökéletes megváltástörténet lehet, ugyanakkor továbbra is akadnak kétkedők körülötte.

Maye egyik legnagyobb fegyvere a futóképessége: az idényben 6,13 yardot átlagolt futásonként, a rájátszásban pedig 16 futásából 12 alkalommal ért el touchdownt vagy új első kísérletet. Darnold nem számít futó típusnak, viszont a liga talán legjobb elkapójához, Jaxon Smith-Njigbához dobhat, és a karja erejét, tehetségét ma már senki sem vitatja.

A labdavesztések árnyéka

Azok a csapatok, amelyek a labdavesztések mérlegét megnyerték a Super Bowlon, összesítésben 40–7-es mutatóval állnak. Vagyis a turnover-harc szinte mindig döntőnek bizonyul.

Darnold egész szezonban küszködött ezen a téren: 20 labdavesztéssel vezette a ligát. Igaz, a rájátszásban egyetlen eladott labdája sem volt, de a Patriots védelme biztosan megpróbálja előhozni ezt a gyengeségét. Maye-nél épp fordítva alakult a helyzet: a playoffban jött elő a labdabiztonsági probléma, hat alkalommal ejtette el a labdát, és ezek közül hármat az ellenfél meg is szerzett.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az edzők párharca

Mike Macdonald, a Seahawks fiatal főedzője defenszív zseni hírében áll, ugyanakkor a Super Bowl-tapasztalat hiánya kérdőjeleket vethet fel. Vele szemben Mike Vrabel, a Patriots vezetőedzője az első olyan személy lehet, aki ugyanazzal a csapattal játékosként és vezetőedzőként is Super Bowlt nyer. Támadókoordinátora, Josh McDaniels már a tizedik Super Bowljára készül edzőként, ami páratlan rutint jelent. Ez a tapasztalat a szoros végjátékban döntő fegyver lehet.

A védőfalak teljesítménye alapvetően befolyásolhatja a mérkőzés kimenetelét. A Patriots Harold Landry és K'Lavon Chaisson szélső passzsiettetőivel, valamint Christian Barmore és Milton Williams belső nyomásával folyamatos fenyegetést jelent az ellenfél irányítójára. Williams tavaly a csapat történetének legnagyobb szerződését, 104 millió dollárt kapta, miután az Eagles színeiben dominálta az előző Super Bowlt Patrick Mahomes ellen.

A Seattle azonban még erősebbnek tűnik ebben a műfajban. Leonard Williams, Uchenna Nwosu, Byron Murphy és DeMarcus Lawrence négyfős frontja az idény során 30 zsákolást jegyzett. Lawrence mindkét playoff-meccsén szerzett zsákolást és kiharcolt egy labdaeladást is.

A Patriots történelmet ír azzal, hogy két újonc kezd a támadófalban: Will Campbell és Jared Wilson. Campbell feladata Maye vakoldalának védelme lesz, ám az alapszakaszban és a rájátszásban is akadtak már újoncos megingásai.

Maye-t 15 alkalommal zsákolták a rájátszásban, miközben az NFL-rekord 19. Ha a két újonc falember nem tudja stabilan megvédeni, könnyen egy egyoldalú, csúnya mérkőzés kerekedhet a dologból. Elég csak Mahomes két Super Bowl-vereségére gondolni az Eagles és a Buccaneers ellen, amikor az összeomló támadófal pecsételte meg a sorsát. A touchdownokat szerző játékosok kerülnek a címlapokra, de a Super Bowlt valójában a lövészárkokban nyerik és veszítik el. Könnyen lehet, hogy minden a Maye vakoldala körüli párharcon dől majd el.