Jön az NFL döntője, a Super Bowl: itt lehet megnyerni, elveszteni a legfontosabb meccset
Az előzetes oddsok alapján az elmúlt évek egyik legváratlanabb Super Bowl-párosítása jött össze: a Seattle Seahawks és a New England Patriots is meglepetésre, de teljesen megérdemelten jutott el a döntőig - közölte a BBC.
Mindkét csapat 14–3-as alapszakasz-mérleget ért el, nyolc idegenbeli győzelmet aratott, és hosszú győzelmi szériákat épített fel a kiszámíthatatlan szezon során. A Patriots három vereségét összesen 19 pontos különbséggel szenvedte el, a Seahawks pedig mindössze kilenc ponttal maradt alul három meccsen. Vagyis mindkét együttest rendkívül nehéz legyőzni.
Ez az első olyan Super Bowl, ahol mindkét résztvevő csapat a támadó- és a védőegységek rangsorában is a legjobb négy között zárt szerzett, illetve kapott pontok alapján. A New England mindössze hét ponttal szerzett többet, mint a Seattle, miközben a Seahawks a liga legjobb védelmét állította pályára.
A Patriots a rájátszásban is kiválóan teljesített. Bár a három playoff-meccsükön összesen csak 54 pontot szereztek – ez a valaha volt legalacsonyabb ponttermésük ilyen hosszú rájátszás-sorozatban –, a védelmük mindössze 26 pontot engedett. Ez a második legjobb adat a Super Bowl-korszak történetében.
Az irányítók kulcsszerepe
A "játékszervező" kifejezést ma már sok irányító sértésnek érzi, mégis pontosan erre a szerepre van szükség egy Super Bowl megnyeréséhez. Különösen akkor, ha két olyan védelem áll szemben egymással, amelyek átlagosan alig több mint 17 pontot engedtek meccsenként.
Drake Maye minden idők legfiatalabb Super Bowl-győztes irányítója lehet. Már a második szezonjában olyan pontossági mutatókat produkált, amelyeket még Tom Brady sem ért el ugyanebben a stádiumban. Sam Darnold számára ez a döntő egy tökéletes megváltástörténet lehet, ugyanakkor továbbra is akadnak kétkedők körülötte.
Maye egyik legnagyobb fegyvere a futóképessége: az idényben 6,13 yardot átlagolt futásonként, a rájátszásban pedig 16 futásából 12 alkalommal ért el touchdownt vagy új első kísérletet. Darnold nem számít futó típusnak, viszont a liga talán legjobb elkapójához, Jaxon Smith-Njigbához dobhat, és a karja erejét, tehetségét ma már senki sem vitatja.
A labdavesztések árnyéka
Azok a csapatok, amelyek a labdavesztések mérlegét megnyerték a Super Bowlon, összesítésben 40–7-es mutatóval állnak. Vagyis a turnover-harc szinte mindig döntőnek bizonyul.
Darnold egész szezonban küszködött ezen a téren: 20 labdavesztéssel vezette a ligát. Igaz, a rájátszásban egyetlen eladott labdája sem volt, de a Patriots védelme biztosan megpróbálja előhozni ezt a gyengeségét. Maye-nél épp fordítva alakult a helyzet: a playoffban jött elő a labdabiztonsági probléma, hat alkalommal ejtette el a labdát, és ezek közül hármat az ellenfél meg is szerzett.
Az edzők párharca
Mike Macdonald, a Seahawks fiatal főedzője defenszív zseni hírében áll, ugyanakkor a Super Bowl-tapasztalat hiánya kérdőjeleket vethet fel. Vele szemben Mike Vrabel, a Patriots vezetőedzője az első olyan személy lehet, aki ugyanazzal a csapattal játékosként és vezetőedzőként is Super Bowlt nyer. Támadókoordinátora, Josh McDaniels már a tizedik Super Bowljára készül edzőként, ami páratlan rutint jelent. Ez a tapasztalat a szoros végjátékban döntő fegyver lehet.
A védőfalak teljesítménye alapvetően befolyásolhatja a mérkőzés kimenetelét. A Patriots Harold Landry és K'Lavon Chaisson szélső passzsiettetőivel, valamint Christian Barmore és Milton Williams belső nyomásával folyamatos fenyegetést jelent az ellenfél irányítójára. Williams tavaly a csapat történetének legnagyobb szerződését, 104 millió dollárt kapta, miután az Eagles színeiben dominálta az előző Super Bowlt Patrick Mahomes ellen.
A Seattle azonban még erősebbnek tűnik ebben a műfajban. Leonard Williams, Uchenna Nwosu, Byron Murphy és DeMarcus Lawrence négyfős frontja az idény során 30 zsákolást jegyzett. Lawrence mindkét playoff-meccsén szerzett zsákolást és kiharcolt egy labdaeladást is.
A Patriots történelmet ír azzal, hogy két újonc kezd a támadófalban: Will Campbell és Jared Wilson. Campbell feladata Maye vakoldalának védelme lesz, ám az alapszakaszban és a rájátszásban is akadtak már újoncos megingásai.
Maye-t 15 alkalommal zsákolták a rájátszásban, miközben az NFL-rekord 19. Ha a két újonc falember nem tudja stabilan megvédeni, könnyen egy egyoldalú, csúnya mérkőzés kerekedhet a dologból. Elég csak Mahomes két Super Bowl-vereségére gondolni az Eagles és a Buccaneers ellen, amikor az összeomló támadófal pecsételte meg a sorsát. A touchdownokat szerző játékosok kerülnek a címlapokra, de a Super Bowlt valójában a lövészárkokban nyerik és veszítik el. Könnyen lehet, hogy minden a Maye vakoldala körüli párharcon dől majd el.
A mai játéknap bővelkedik kiemelt futballrangadókban: az angol bajnokság csúcsmeccse mellett francia, olasz klasszikus és izgalmas hazai találkozók is szerepelnek a programban.
Feltehetően szándékos rongálások okoztak fennakadásokat Észak-Olaszország vasúti közlekedésében a miláno-cortinai téli olimpia első napján
A mentális egészség titkáról vallott a legendás ultrasportoló, Szőnyi Feri: Nem állok fejre a napkeltében jógapózban
A mentális felkészülésre nincs szabályrendszerem. A hétköznapokban aktívan élek, nem állok fejre a napkeltében jógapózban.
Öt számban osztanak ma érmeket az olimpián, de lesz jégkorong is, illetve műkorcsolya. Lássuk az első versenynap programját?
A szombati játéknap bővelkedik izgalmas összecsapásokban: a hazai derbi mellett az angol, német, spanyol és olasz élvonal is parádés mérkőzéseket kínál a szurkolóknak.
A 41 éves amerikai sílegenda, Lindsey Vonn komoly térdsérülése ellenére is rajthoz állhat vasárnap a milánói-cortinai téli olimpia női lesiklószámában.
Beleszállt a tévés szakértőkbe Szoboszlai csapattársa: nagyon odapirított a Pool kapitánya, ezt gondolja róluk
A volt élvonalbeli labdarúgókból lett szakértőknek nagyobb felelősséget kell vállalniuk az új generáció iránt, amikor a játékosok teljesítményét értékelik – hangsúlyozta Virgil van Dijk.
A pénteken rajtoló milánói–cortinai téli olimpia előtt a Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) a résztvevő sportolók 92 százalékát már doppingvizsgálatnak vetette alá.
Fiatal titán a léceken: bemutatjuk Úry Bálintot, aki műlesiklásban indul magyar színekben az olimpián
A magyar téli olimpikonokat bemutató sorozatunkban most Úry Bálint van soron, a fiatal sportoló óriás-műlesiklásban indul - nagy reményekkel, bár újoncként.
Nyilvánosan figyelmeztette Cristiano Ronaldót a Szaúdi Pro Liga, miután kérdésessé vált a portugál sztár jövője az Al-Nassrban.
Súlyos testi sértés vádjával néz szembe Gavin McKenna, a Penn State egyetem 18 éves csatára, akit sokan a 2026-os NHL-draft első választottjaként tartanak számon.
Az idei téli olimpia közeledtével nemcsak a sportolók, hanem a kiberbűnözők is csúcsformába lendülnek.
Oroszból magyarrá: bemutatjuk a két műkorcsolyázót, új hazájuknak szereznének dicsőséget a téli olimpián
Pavlova Marija és Szvjacsenko Alekszej képviselik majd a magyar színeket az olimpia páros műkorcsolyaszámában, most őket mutatjuk be.
Ma este rajtol a 2026-os téli olimpia az észak-olaszországi Milánóban és Cortinában, ahol több mint 90 országból mintegy 2900 sportoló méri össze tudását.
Közös megegyezéssel távozik posztjáról Gyurkovics Ferenc, a magyar súlyemelő-válogatott szövetségi kapitánya.
Műkorcsolyáról váltott a fiatal magyar lány, most short trackesként indul: bemutatjuk Végi Diána Laurát
Sorozatunkban most a debreceni születésű Végi Diána Laura van soron, a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázás egyik legígéretesebb tehetsége.
Eltiltás után jött a második esély: íme Kim Minszok, aki már a magyar színekért versenyez a téli olimpián
A háromszoros olimpiai érmes dél-koreai gyorskorcsolyázó, Kim Minszok eltiltását követően magyar állampolgárságot szerzett, és 2024 júliusa óta Magyarország színeiben versenyez.
Hat különböző bajnokság mérkőzéseivel indul a hétvége: péntek késő délutántól egészen éjszakáig folyamatosan követhetjük a labdarúgást a magyar másodosztálytól az angol élvonalig.
