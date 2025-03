Harmincéves jóslatot teljesíthet be Donald Trump: így fog összeomlani az amerikai gazdaság?

Donald Trump gazdaságpolitikája ismét felforgatta a piacokat: az új vámintézkedések és azok visszavonása komoly bizonytalanságot keltett a befektetők körében. Az amerikai részvények gyengélkednek, miközben Európa és Kína gazdasági jövője is kérdéses. Vajon az USA továbbra is megőrzi vezető szerepét, vagy a piacok egy elhúzódó válság előjeleit mutatják? Külgazdasági kitekintő cikksorozatunk következő elemében feltárjuk az amerikai gazdaság előtt álló kihívásokat és azok globális hatásait.

Donald Trump elnöksége óta az Egyesült Államok folyamatosan a globális figyelem középpontjában áll. Politikai és gazdasági döntései – legyen szó geopolitikai ambíciókról, az orosz-ukrán háború béketárgyalásairól vagy a világgazdaságot felforgató kereskedelmi konfliktusokról – alapjaiban formálják az ország helyzetét. De vajon ezek az intézkedések valóban az USA szuperhatalmi státuszának megerősítését szolgálják, vagy épp ellenkezőleg: egy elhúzódó gazdasági válság előszelét jelentik, amely hosszú távon megingathatja az amerikai dominanciát? Cikkünkben azt vizsgáljuk, milyen gazdasági kockázatokkal kell szembenéznie az Egyesült Államoknak, és milyen hatásokkal járhat mindez a világ többi részére.

Nemrég Donald Trump bejelentette, hogy 25%-os további vámkivetéssel sújt szinte minden Mexikóból és Kanadából az Egyesült Államokba importált árut, valamint 10%-os vámot vet ki a kínai import termékekre – a tőzsdék pedig emiatt jelentősen bezuhantak. Igaz, néhány nappal később Trump megváltoztatta a döntését, és most egy hónapra felfüggeszti a vámokat sok mexikói import termékre, valamint egyes kanadai importokra. Ám ez sem elegendő, hogy a beindított, igen súlyos gazdasági következmények egy csapásra elmúljanak.

Drámai fordulat a globális piacokon

A három legnagyobb gazdaság növekedési kilátásainak hirtelen változása sok gazdasági kérdést átírhat. A pénzügyi piacokon drámai változás következett be, amely felülírja azokat a konszenzusosokat, amelyek idén február elejéig dominálták a piacot.

Az amerikai részvények esése, valamint azok alulteljesítése más országokhoz képest azt jelzi, hogy jelentős fordulat történt a befektetők gazdasági kilátásokról alkotott véleményében, különösen Amerikával és Európával, kisebb mértékben Kínával kapcsolatban. Ami kevésbé világos, hogy az ebből adódó kettős helyzet hosszú távon kedvező vagy kedvezőtlen lesz. Ez pedig rendkívül fontos a globális jólét, az infláció és a pénzügyi stabilitás szempontjából. (A globális árfolyamok aktuális helyzete a Pénzcentrum árfolyam oldalán is követhető.)

A konszenzusos vélemények drámai változásának három fő oka

Három kulcsfontosságú tényező áll a részvények, kötvények és valuták 180 fokos fordulata mögött:

a növekvő aggodalom az amerikai gazdaság állapota miatt;

egy lehetséges „Szputnyik pillanat” Európában, amelyet a német fiskális politika és az európai finanszírozás esetleges változása hajthat;

és a Kínától érkező jelek egy határozottabb politikai válasz irányába.

Az amerikai kiváltságos helyzetébe vetett hit megingott: nemcsak az amerikai részvények estek, hanem a kötvényhozamok is csökkentek a növekedésről szóló aggodalmak miatt, valamint a dollár is gyengült.

Miután a piacok átvészelték a stagflációt, most egy klasszikus növekedési félelem kíséri őket, amelyet az amerikai politikai volatilitás jelentős fellángolása okozott. Az Egyesült Államok hagyományos kereskedelmi partnereivel és szövetségeseivel, például Kanadával és Mexikóval kapcsolatos bizonytalanságokat még fokozza a folyamatos közszolgáltatás-csökkentések hatásai miatt való aggodalom.

Az amerikai kormány tisztviselői azt állítják, hogy ezek a „zűrzavarok” kicsik, és úgy kell tekinteni őket, mint egy göröngyös utazás részét egy sokkal jobb cél felé — amely igazságosabb nemzetközi kereskedelmet, nagyobb közszolgáltatási hatékonyságot, csökkent fiskális dominanciát és erőteljesebb magánszektorú vállalkozói tevékenységet hoz. Valójában szerintük csak idő kérdése, hogy a helyzet magától is javuljon az alacsonyabb energiaáraknak, adócsökkentéseknek és jelentős deregulációknak köszönhetően.

Nem ezt támasztja alá azonban az a tény, hogy a top 10 amerikai milliárdos közül 9 elképesztően nagy pénzeket vesztett az összvagyonából. Közülük is jócskán kiemelkedik egyébként Elon Musk 29 milliárd dolláros vesztesége. A pontos adatok egyébként az alábbi képen is láthatók:

A top 10 amerikai milliárdos veszteségei.

Épp 30 éve jósolták meg az Egyesült Államok bezuhanását

Carl Sagan már 1995-ben figyelmeztetett arra, hogy az Egyesült Államok jövője veszélyben forog, ha elveszíti a tudomány, a racionalitás és a kritikus gondolkodás iránti tiszteletét. A "The Demon-Haunted World" című könyvében leírta félelmét egy olyan társadalomról, ahol a gyártás más országokba vándorol, a technológiai hatalom kevesek kezében összpontosul, és az emberek elveszítik a képességüket arra, hogy érdemben megkérdőjelezzék a hatalmat.

Aggodalmai különösen időszerűnek tűnnek napjainkban, amikor a dezinformáció, az áltudományok és az érzelmekre építő média egyre nagyobb teret nyer.

Két lehetséges forgatókönyv a világ számára

Papíron a tényezők egybeesése két lehetséges forgatókönyvet vázol fel a globális gazdaságban korábban „jó” (USA), „rossz” (Kína) és „csúf” (Európa) kategóriába tartozó gazdaságok között.

Az optimista nézőpont szerint a globális növekedés felfelé konvergálhat, mivel Európa és Kína felgyorsul, hogy közelebb kerüljenek az Egyesült Államok gazdaságának eddig példaértékű teljesítményéhez. Ennek eredményeként magasabb globális növekedés lesz, mivel az Egyesült Államok rövid távú lassulása több mint kompenzálható Kína és Németország gyorsulásával.

A pesszimistább kilátás a lefelé irányuló konvergenciát hozná, amely stagflációt eredményezne. Ez a forgatókönyv Németország politikai intézkedéseinek késlekedéséből, Kína folyamatos küzdelméből, az ösztönzés és a reformok egyensúlyának kereséséből, valamint az amerikai gazdaság lelassulásából adódna. A fogyasztói bizalom alacsony szintje, a munkahelyi bizonytalanság, a vállalati „várjunk és nézzük” megközelítés az új beruházásokkal kapcsolatban, valamint a vámok stagflációs nyomásai jellemeznék a gazdaságot.

Az Egyesült Államok lehet saját vámháborújának legnagyobb vesztese

Az amerikai kiszámíthatatlanság legutóbbi hulláma elveheti az Egyesült Államoktól azt az egyik fontos és megkülönböztető „előnyt”, amit a hosszú távú befektetői bizalom jelentett mostanáig.

Az amerikai politika a piacok Európáról alkotott nézeteinek hirtelen megváltozásáért is felelős, amely most "végre" egy drámai gazdaságpolitikai fordulat lehetőségét vetíti elő. Az amerikai agenda akár megnövekedett védelmi kiadásokat, nagyobb infrastrukturális beruházásokat és nagyobb regionális finanszírozást is jelenthet Európának.

De valóban a recesszió felé tart az amerikai gazdaság? Mik a figyelmeztető jelek?

Amikor az emberek kevesebbet költenek, a gazdaság szenved, és jelenleg a fogyasztók kevesebbet vásárolnak.

Jesse Rothstein, a Kaliforniai Egyetem Berkeley-i Karának közgazdásza, valamint az Egyesült Államok Munkaügyi Minisztériumának volt vezető közgazdásza azt szerint egyes gazdasági előrejelzők „nagyon negatívak lettek az utóbbi időben".

A márciusi jelentésében még az Atlanta-i Federal Reserve azt jelezte, hogy a gazdaság várhatóan 2,8%-kal zsugorodik. Ez markáns ellentétben áll a korábbi jelentésekkel, amelyek azt sugallták, hogy a gazdaság 4%-kal fog nőni január és március között. A csökkenő fogyasztói bizalomról szóló jelentések is gazdasági lassulást vetítettek előre.

Rothstein azt mondta, hogy aggódik, hogy a recesszió lehetősége egy valós veszély, valamint problémásnak tartotta azt is, hogy a kormányhatékonyságért felelős minisztérium állami állások ezreit szünteti meg költségcsökkentési célokkal.

Szerinte egyébként a 2008-as recesszió okai különböznek a jelenlegi gazdasági volatilitástól:

A 2008-as válság inkább az ingatlanpiac és a pénzügyi rendszer problémáinak következménye volt. Ezúttal inkább a szövetségi kormány szándékos döntései vezethetnek el a válsághoz

- mondta.

Ha recesszió jön, azt sem lehet megjósolni, meddig tart majd

Ami biztos, hogy a bizonytalanság megváltoztatja az emberek viselkedését. Trump politikájának káosza bizonytalanságot okoz, és ez a félelem arra ösztönzi a fogyasztókat, hogy kevesebbet vásároljanak és a vállalkozásokat, hogy kevesebb pénzt fektessenek be.

Az emberek visszafogják a kiadásaikat, mert aggódnak, és ez így szokott történni, amikor recessziók jönnek

–mondta el Rothstein.

A jövőre vonatkozó reményteljes kilátások

Bár még nem világos, hogy melyik irányba halad a globális gazdaság, a piacokon az abszolút és relatív árak azt sugallják, hogy az elvárások valamivel inkább kedvező konvergenciára hajlanak hosszú távon. Ez azt jelzi, hogy a piacok hisznek Európa képességében a fiskális tehetetlenség leküzdésére, Kína képességében, hogy navigáljon politikai kihívásai között, és az Egyesült Államok gazdaságának ellenállóságában a jelenlegi zűrzavarok ellenére.