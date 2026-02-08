Tiborcz Dániel, a jászberényi születésű rövidpályás gyorskorcsolyázó az elmúlt években a magyar válogatott egyik alapemberévé vált.
Tényleg Jota halála miatt döcög idén a Liverpool? Megszólalt a volt kapusuk, szerinte ez a helyzet
Caoimhin Kelleher, a Liverpool korábbi kapusa szerint Diogo Jota halála annyira megrázta volt csapatát, hogy az idei teljesítmény és eredménysor óhatatlanul háttérbe szorult emiatt - közölte a BBC.
A portugál szélső tavaly nyáron, mindössze 28 évesen autóbalesetben vesztette életét. Jota 182 mérkőzésen 65 gólt szerzett a Vörösök színeiben, és kulcsszerepe volt a 2022-ben megnyert FA-kupában és Ligakupában, valamint a tavalyi bajnoki címben. A Liverpool jelenleg a Premier League hatodik helyén áll, 14 ponttal lemaradva az éllovas Arsenal mögött.
Az ír válogatott kapus, aki tavaly nyáron a Brentfordhoz igazolt, a The Independentnek adott interjúban beszélt Jota elvesztésének hatásáról. A 27 éves játékos szerint volt csapattársai számára most a személyes és mentális feldolgozás az elsődleges, és csak ezután jön a futball.
Furcsa és nehéz hallgatnom, amikor a Liverpool játékosairól és teljesítményéről beszélnek. Szerintem számukra ebben a szezonban a futball már nem is annyira fontos
– fogalmazott Kelleher.
Tavaly novemberben Arne Slot vezetőedző is arról beszélt, hogy a csapat játékosként és emberként is nagyon hiányolja Jotát. Andrew Robertson, a skót válogatott hátvéd a Dánia elleni világbajnoki selejtező után egy érzelmes interjúban vallotta be, hogy a meccs előtt képtelen volt kiverni a fejéből elhunyt barátját.
Kelleher 2015-ben csatlakozott a Liverpool akadémiájához, és összesen 67 tétmérkőzésen védett a klubnál. Jota halálakor közeli barátjaként búcsúzott tőle, és elismerte, hogy számára könnyebb volt feldolgozni a tragédiát, mióta már nem az Anfielden dolgozik.
Tartom a kapcsolatot néhány sráccal, sok jó barátom van ott. Nagyon nehéz időszak ez nekik, olyan körülmények között, amelyeket az emberek talán nem vesznek kellőképpen figyelembe
– tette hozzá.
