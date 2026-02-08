2026. február 8. vasárnap Aranka
Több képből álló HDR panoráma az Anfield Stadionról, amely a híres Shankly kapu fölé magasodik Liverpoolban, az Egyesült Királyságban 2024. október 27-én.
Sport

Tényleg Jota halála miatt döcög idén a Liverpool? Megszólalt a volt kapusuk, szerinte ez a helyzet

Pénzcentrum
2026. február 8. 12:01

Caoimhin Kelleher, a Liverpool korábbi kapusa szerint Diogo Jota halála annyira megrázta volt csapatát, hogy az idei teljesítmény és eredménysor óhatatlanul háttérbe szorult emiatt - közölte a BBC.

A portugál szélső tavaly nyáron, mindössze 28 évesen autóbalesetben vesztette életét. Jota 182 mérkőzésen 65 gólt szerzett a Vörösök színeiben, és kulcsszerepe volt a 2022-ben megnyert FA-kupában és Ligakupában, valamint a tavalyi bajnoki címben. A Liverpool jelenleg a Premier League hatodik helyén áll, 14 ponttal lemaradva az éllovas Arsenal mögött.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ír válogatott kapus, aki tavaly nyáron a Brentfordhoz igazolt, a The Independentnek adott interjúban beszélt Jota elvesztésének hatásáról. A 27 éves játékos szerint volt csapattársai számára most a személyes és mentális feldolgozás az elsődleges, és csak ezután jön a futball.

Anglia
Liverpool
Piaci érték: 1 040M
Jelenlegi helyezés: #6
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
5.
Chelsea
24
11
7
6
42
27
15
40
6.
Liverpool
24
11
6
7
39
33
6
39
7.
Brentford
24
11
3
10
36
32
4
36
Adatlap létrehozva: 2026.02.06.

Furcsa és nehéz hallgatnom, amikor a Liverpool játékosairól és teljesítményéről beszélnek. Szerintem számukra ebben a szezonban a futball már nem is annyira fontos

– fogalmazott Kelleher.

Tavaly novemberben Arne Slot vezetőedző is arról beszélt, hogy a csapat játékosként és emberként is nagyon hiányolja Jotát. Andrew Robertson, a skót válogatott hátvéd a Dánia elleni világbajnoki selejtező után egy érzelmes interjúban vallotta be, hogy a meccs előtt képtelen volt kiverni a fejéből elhunyt barátját.

Kelleher 2015-ben csatlakozott a Liverpool akadémiájához, és összesen 67 tétmérkőzésen védett a klubnál. Jota halálakor közeli barátjaként búcsúzott tőle, és elismerte, hogy számára könnyebb volt feldolgozni a tragédiát, mióta már nem az Anfielden dolgozik.

Tartom a kapcsolatot néhány sráccal, sok jó barátom van ott. Nagyon nehéz időszak ez nekik, olyan körülmények között, amelyeket az emberek talán nem vesznek kellőképpen figyelembe

– tette hozzá.
Címlapkép: Getty Images
