Tényleg Jota halála miatt döcög idén a Liverpool? Megszólalt a volt kapusuk, szerinte ez a helyzet

Caoimhin Kelleher, a Liverpool korábbi kapusa szerint Diogo Jota halála annyira megrázta volt csapatát, hogy az idei teljesítmény és eredménysor óhatatlanul háttérbe szorult emiatt - közölte a BBC.

A portugál szélső tavaly nyáron, mindössze 28 évesen autóbalesetben vesztette életét. Jota 182 mérkőzésen 65 gólt szerzett a Vörösök színeiben, és kulcsszerepe volt a 2022-ben megnyert FA-kupában és Ligakupában, valamint a tavalyi bajnoki címben. A Liverpool jelenleg a Premier League hatodik helyén áll, 14 ponttal lemaradva az éllovas Arsenal mögött.

Az ír válogatott kapus, aki tavaly nyáron a Brentfordhoz igazolt, a The Independentnek adott interjúban beszélt Jota elvesztésének hatásáról. A 27 éves játékos szerint volt csapattársai számára most a személyes és mentális feldolgozás az elsődleges, és csak ezután jön a futball.

Anglia Liverpool Piaci érték: 1 040M Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #6 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 5. Chelsea 24 11 7 6 42 27 15 40 6. Liverpool 24 11 6 7 39 33 6 39 7. Brentford 24 11 3 10 36 32 4 36 Adatlap létrehozva: 2026.02.06.

Furcsa és nehéz hallgatnom, amikor a Liverpool játékosairól és teljesítményéről beszélnek. Szerintem számukra ebben a szezonban a futball már nem is annyira fontos

– fogalmazott Kelleher.

Tavaly novemberben Arne Slot vezetőedző is arról beszélt, hogy a csapat játékosként és emberként is nagyon hiányolja Jotát. Andrew Robertson, a skót válogatott hátvéd a Dánia elleni világbajnoki selejtező után egy érzelmes interjúban vallotta be, hogy a meccs előtt képtelen volt kiverni a fejéből elhunyt barátját.

Kelleher 2015-ben csatlakozott a Liverpool akadémiájához, és összesen 67 tétmérkőzésen védett a klubnál. Jota halálakor közeli barátjaként búcsúzott tőle, és elismerte, hogy számára könnyebb volt feldolgozni a tragédiát, mióta már nem az Anfielden dolgozik.

Tartom a kapcsolatot néhány sráccal, sok jó barátom van ott. Nagyon nehéz időszak ez nekik, olyan körülmények között, amelyeket az emberek talán nem vesznek kellőképpen figyelembe

– tette hozzá.