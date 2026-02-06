2026. február 6. péntek Dorottya, Dóra
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Magyarország devizatartaléka hatalmasat ugrott: mi áll a háttérben?
Gazdaság

Magyarország devizatartaléka hatalmasat ugrott: mi áll a háttérben?

Pénzcentrum
2026. február 6. 19:28

Rekordmagasságba, 56,8 milliárd euróra emelkedett Magyarország devizatartaléka január végére a Magyar Nemzeti Bank pénteken közzétett adatai szerint. A december végi szinthez képest bekövetkezett, 6,6 milliárd eurós növekedésben az arany árfolyamának emelkedése, egy jelentős devizakötvény-kibocsátás, valamint az egyéb tartalékeszközök állományának bővülése játszott szerepet.

A jegybank devizatartaléka január végén 56,8 milliárd eurót tett ki, ami 6,6 milliárd euróval haladja meg a december végi értéket. Az összeg éves összevetésben is figyelemre méltó növekedést mutat: 2024 januárjában még 46,6 milliárd euró szerepelt a kimutatásokban, így egyetlen év alatt több mint 10 milliárd euróval bővült a tartalékállomány - írja a Portfolio.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az utóbbi időszakban a devizatartalék folyamatosan új csúcsokat döntött, nemrégiben lépte át először az 50 milliárd eurós határt is. A januári, rendkívülinek számító emelkedés mögött három fő tényező állt.

Az aranytartalék értéke a nemesfém árfolyamának kedvező alakulása miatt egyetlen hónap alatt 13 milliárd euróról 14,9 milliárd euróra nőtt. Emellett az Államadósság Kezelő Központ januári devizakötvény-kibocsátásából származó 3 milliárd eurós bevétel szintén tovább növelte a tartalékot.

Jelentős változás történt az egyéb tartalékeszközök terén is: állományuk a decemberi 2,8 milliárd euróról januárra 4,5 milliárd euróra ugrott. Ezen a soron a jegybank elsősorban a tartalékkezeléshez kapcsolódó derivatív ügyleteket tartja nyilván, amelyek értéke jellegüknél fogva erőteljes ingadozást mutat – az elmúlt évben 2 és 5,8 milliárd euró között mozgott.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A magyar devizatartalék jelenlegi szintje jóval a nemzetközi követelmények alapján meghatározott minimális érték felett van, ami összességében kedvező képet fest az ország pénzügyi stabilitásáról.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#mnb #arany #magyarország #államadósság #deviza #gazdaság #ákk #magyar nemzeti bank #gazdasági hírek #nemesfém

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:03
19:45
19:28
19:00
18:42
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 6. 16:54
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Kasza Elliott-tal  |  2026. február 6. 18:42
United Parcel Service, Inc. - elemzés
Január végén számítottam a UPS osztalékemelésére, ilyenkor szokta bejelenteni ezeket, de most változ...
Bankmonitor  |  2026. február 6. 14:44
4,8% napi kamat lekötés nélkül? Így dolgozik a pénzed a Gránit Prémium számlán
Mi lenne, ha a bankszámládon parkoló pénz nem csak várakozna, hanem minden egyes nap kamatot termeln...
MEDIA1  |  2026. február 6. 13:17
Meghalt Kontra György, az M1 Híradó volt műsorvezetője - öngyilkosság történhetett
Tragikus hirtelenséggel elhunyt az állami tévé nemrég távozó műsorvezetője. Édesanyja szavai szerint...
ChikansPlanet  |  2026. február 6. 08:00
Mesterséges falevéllel forradalmasíthatják a vegyipart
Kutatók egy olyan napenergia hasznosító eszközt fejlesztettek ki, amely a fotoszintézist imitálva ho...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 6.
Ez a legjobban fizetett sztárszakma ma Magyarországon: a képzés alatt is busás fizetés jár
2026. február 5.
Komoly bajba kerülhet sok magyar ingatlantulaj 2026-ban: lakásuk, házuk mehet rá, ha erre nem gondolnak
2026. február 6.
Sorra zárnak be a magyarok kedvenc üzletei: nagy láncok is kivonulhatnak az országból
2026. február 6.
4+1 bezárt vidéki fürdő, ami most áron alul eladó: nem vicc, még lottóötös sem kell hozzá
2026. február 6.
Több százezres luxusvacsorákon romantikáznak a leggazdagabb magyarok: indul a Valentin-napi rongyrázás
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 6. péntek
Dorottya, Dóra
6. hét
Február 6.
A rádiótechnikai fegyvernem napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Kivédhetetlen lehet az összeomlás, a történelem eddigi legnagyobb válsága közeleg
2
5 napja
Durva bírság jöhet a kutyatartóknak: ez a szokás 150 ezer forintba fájhat
3
1 hete
Elképesztő dolog derült ki a szerbiai Mol-üzletről: az Emírségek is bejött a képbe, ezek lehetnek a részletek
4
5 napja
Bevezethetik végre az eurót Magyarországon? Ezt jelzik a számok és a szakértői elemzés
5
2 hete
Óriási az étolajpara Magyarországon: már a hatóság is vizsgálódik a háttérben, minden egy irányba mutat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Várható érték
A várható értéken olyan gyors és meghatározott időre korlátozható értéknövekményt értünk, amelynek nagysága előre meghatározható, valószínűsíthető. A várható értéknek nagy szerepe van a növénybiztosításokban. A várható érték nemcsak a növény-, hanem az egyéb vagyonbiztosításoknál is alkalmazható, ha az előfeltételek a gyors és meghatározott értéknövekedés megvalósulására és megállapítására egyaránt fennállnak. (pl. növendékállatok biztosítása, az üzemszüneti biztosításban kieső nyereség megtérítése stb).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 6. 19:00
Sorra zárnak be a magyarok kedvenc üzletei: nagy láncok is kivonulhatnak az országból
Pénzcentrum  |  2026. február 6. 18:06
Kvíz: Nyílnak a tavasz első hírnökei! Felismered az év legkorábbi virágait képekről?
Agrárszektor  |  2026. február 6. 19:31
Ami csütörtökön történt Magyarországon, olyan még nem volt idén