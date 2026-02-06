Magyarország devizatartaléka hatalmasat ugrott: mi áll a háttérben?

Rekordmagasságba, 56,8 milliárd euróra emelkedett Magyarország devizatartaléka január végére a Magyar Nemzeti Bank pénteken közzétett adatai szerint. A december végi szinthez képest bekövetkezett, 6,6 milliárd eurós növekedésben az arany árfolyamának emelkedése, egy jelentős devizakötvény-kibocsátás, valamint az egyéb tartalékeszközök állományának bővülése játszott szerepet.

A jegybank devizatartaléka január végén 56,8 milliárd eurót tett ki, ami 6,6 milliárd euróval haladja meg a december végi értéket. Az összeg éves összevetésben is figyelemre méltó növekedést mutat: 2024 januárjában még 46,6 milliárd euró szerepelt a kimutatásokban, így egyetlen év alatt több mint 10 milliárd euróval bővült a tartalékállomány - írja a Portfolio.

Az utóbbi időszakban a devizatartalék folyamatosan új csúcsokat döntött, nemrégiben lépte át először az 50 milliárd eurós határt is. A januári, rendkívülinek számító emelkedés mögött három fő tényező állt.

Az aranytartalék értéke a nemesfém árfolyamának kedvező alakulása miatt egyetlen hónap alatt 13 milliárd euróról 14,9 milliárd euróra nőtt. Emellett az Államadósság Kezelő Központ januári devizakötvény-kibocsátásából származó 3 milliárd eurós bevétel szintén tovább növelte a tartalékot.

Jelentős változás történt az egyéb tartalékeszközök terén is: állományuk a decemberi 2,8 milliárd euróról januárra 4,5 milliárd euróra ugrott. Ezen a soron a jegybank elsősorban a tartalékkezeléshez kapcsolódó derivatív ügyleteket tartja nyilván, amelyek értéke jellegüknél fogva erőteljes ingadozást mutat – az elmúlt évben 2 és 5,8 milliárd euró között mozgott.

A magyar devizatartalék jelenlegi szintje jóval a nemzetközi követelmények alapján meghatározott minimális érték felett van, ami összességében kedvező képet fest az ország pénzügyi stabilitásáról.