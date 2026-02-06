Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Magyarország devizatartaléka hatalmasat ugrott: mi áll a háttérben?
Rekordmagasságba, 56,8 milliárd euróra emelkedett Magyarország devizatartaléka január végére a Magyar Nemzeti Bank pénteken közzétett adatai szerint. A december végi szinthez képest bekövetkezett, 6,6 milliárd eurós növekedésben az arany árfolyamának emelkedése, egy jelentős devizakötvény-kibocsátás, valamint az egyéb tartalékeszközök állományának bővülése játszott szerepet.
A jegybank devizatartaléka január végén 56,8 milliárd eurót tett ki, ami 6,6 milliárd euróval haladja meg a december végi értéket. Az összeg éves összevetésben is figyelemre méltó növekedést mutat: 2024 januárjában még 46,6 milliárd euró szerepelt a kimutatásokban, így egyetlen év alatt több mint 10 milliárd euróval bővült a tartalékállomány - írja a Portfolio.
Az utóbbi időszakban a devizatartalék folyamatosan új csúcsokat döntött, nemrégiben lépte át először az 50 milliárd eurós határt is. A januári, rendkívülinek számító emelkedés mögött három fő tényező állt.
Az aranytartalék értéke a nemesfém árfolyamának kedvező alakulása miatt egyetlen hónap alatt 13 milliárd euróról 14,9 milliárd euróra nőtt. Emellett az Államadósság Kezelő Központ januári devizakötvény-kibocsátásából származó 3 milliárd eurós bevétel szintén tovább növelte a tartalékot.
Jelentős változás történt az egyéb tartalékeszközök terén is: állományuk a decemberi 2,8 milliárd euróról januárra 4,5 milliárd euróra ugrott. Ezen a soron a jegybank elsősorban a tartalékkezeléshez kapcsolódó derivatív ügyleteket tartja nyilván, amelyek értéke jellegüknél fogva erőteljes ingadozást mutat – az elmúlt évben 2 és 5,8 milliárd euró között mozgott.
A magyar devizatartalék jelenlegi szintje jóval a nemzetközi követelmények alapján meghatározott minimális érték felett van, ami összességében kedvező képet fest az ország pénzügyi stabilitásáról.
Tizenöt hónapos mélypontra, 66 000 dollárra esett a Bitcoin árfolyama, noha Donald Trump amerikai elnök korábban látványosan a kriptovaluták mellé állt.
Az Amazon 200 milliárd dollárt tervez mesterséges intelligenciára és kapcsolódó infrastruktúrára költeni, jóval túlszárnyalva a tavalyi 125 milliárdos MI-kiadását.
A SAFE programot létrehozó rendelet lehetőséget ad arra, hogy a tagállamok jogállamisági feltételekhez kössék a terv elfogadását.
Az előző év azonos időszakához mérten 1,8, az előző hónaphoz képest 0,9%-kal bővült az ipari termelés
Pénteken érkeznek az első értesítők a postaládákba az április 12-ei országgyűlési választásról.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 3492,59 pontos, 2,62 százalékos csökkenéssel 129 819,11 ponton zárt csütörtökön.
A forint és a cseh korona is erősödött az euróval és az amerikai dollárral szemben, ami egyes vállalatoknál költségcsökkenést, másoknál jövedelmezőségi nyomást okozott.
Fontos dátum a mai a 2026-os országgyűlési választás szempontjából: ezeknek a választóknak április 2-ig dönteniük kell, különben nem szavazhatnak
Február 5-e kulcsdátum a 2026-os országgyűlési választás előtt: ettől a naptól lehet kérni az átjelentkezést, a mozgóurnát vagy a külképviseleti szavazást.
Az FBI segítségével buktak le a magyar csalók: irdatlan mennyiségű hamis arannyal bizniszeltek + Videó
Miközben a magyar nyomozók a hazai szálakat derítették fel, az FBI New Jersey állambeli, newarki kirendeltsége a sértettek azonosítását végezte.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő ma 10 órakor kezdte el a sajtótájékoztatót tart a Karmelita Kolostor Színháztermében.
A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok alapján a forgalom 0,2 százalékkal nőtt az előző hónaphoz képest.
Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A részvénypiac forgalma 35,6 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Szándéknyilatkozatot írt alá a Posta és a Temu üzleti kapcsolataik erősítésére és a közös fejlesztési lehetőségek feltérképezésére.
Az eurót este hat órakor 379,65 forinton jegyezték a kora reggeli 380,97 forint után.
Az euróövezet gazdasági teljesítménye januárban tovább veszített lendületéből: immár második hónapja lassult a növekedés üteme.
