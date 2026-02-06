Az Artisjus friss adatai szerint az elmúlt két évben rekordot döntött a regisztrált magyar zeneművek száma.
Váratlan fordulat a Mol Dunai Finomítójában: ez derült ki a leégett üzemről
A Mol jelentős előrehaladást ért el a százhalombattai Dunai Finomító tűzkárt szenvedett AV3 üzemének helyreállításában: a sérült berendezések bontása a tervezett határidő előtt befejeződött, májusra elkészül az új kondenzátorállvány, és reális esély van arra, hogy a teljes felújítás is korábban záruljon le a tervezettnél.
A Mol friss tájékoztatása szerint kedvező ütemben halad a Dunai Finomító AV3 üzemének újjáépítése az októberi tűzeset után. A vállalat január közepén jelentette be, hogy a tervezett határidőnél hamarabb sikerült befejezni a tűzesetben megsérült gépészeti berendezések és szerkezeti elemek bontását. Ezzel párhuzamosan lezárult a három érintett üzemi rendszer teljes leürítése is - számolt be a Portfolio.
A károk súlyosságát jelzi, hogy a vasbeton tartószerkezet alsó szintje olyan mértékben rongálódott meg, hogy gyakorlatilag teljesen újjá kell építeni. A tervek szerint az új kondenzátorállvány május végére készülhet el.
A helyreállítási munkálatok egyszerre több területen zajlanak. Eltávolították a megsérült irányítástechnikai műszereket és villamos berendezéseket, hamarosan véglegesítik a műszaki specifikációkat, és folytatják a kábelezés bontását. Jelentős előrehaladás történt a statikus berendezések és a csőhálózat javításában is: több száz szelepet kell kicserélni, és közel 2,8 kilométernyi új csővezeték építése szükséges.
A korábbi előrejelzésünk szerint az AV3 üzem helyreállítása 2026 harmadik negyedévében fejeződhet be. A projekt jelenlegi előrehaladottsága alapján azonban reális lehetőség, hogy a kivitelezés akár egy-két héttel a tervezett határidő előtt lezáruljon. A bontási munkák jelentős része már elkészült, a következő időszak legfontosabb feladata pedig az, hogy minél gyorsabban lebonyolítsuk a szükséges gyártási és kivitelezési munkákat
– mondta Pulay Krisztián, a Mol-csoport Downstream Termelés és Fejlesztés ügyvezető igazgatója.
Az október 20-án éjjel keletkezett tűz a Dunai Finomító teljes feldolgozási kapacitásának mintegy 40 százalékát érintette. A katasztrófavédelem gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a károk más üzemegységekre is átterjedjenek. A Mol hangsúlyozta, hogy bár az AV3-as egység fontos szerepet tölt be, nem számít kritikus egységnek a termelés szempontjából, ezért a magyarországi üzemanyag-ellátás nem került veszélybe. A finomító október 28-án csökkentett kapacitással újraindította az üzemanyagtermelést.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A decemberi kárfelmérés megállapította, hogy a tüzet műszaki meghibásodás, egy szivattyú ebből eredő szerkezeti sérülése és szétrepedése okozta. A belső vizsgálat kizárta a súlyos gondatlanságot, a szándékos károkozást és az egyéb külső behatás lehetőségét.
A termeléskiesés mérséklése érdekében a Mol növelte a félkész alapanyagok feldolgozását, így a felújítás időtartama alatt átlagosan mintegy 30 százalékos termeléskieséssel számol, amely időszakonként változhat. Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében fokozták a termékátvitelt a Pozsonyi Finomítóból, és növelték a régió más szereplőitől történő termékvásárlásokat.
A vállalat megerősítette, hogy biztosítása kiterjed mind a műszaki károkra, mind pedig a termeléskiesésből származó elmaradt nyereségre.
A SAFE programot létrehozó rendelet lehetőséget ad arra, hogy a tagállamok jogállamisági feltételekhez kössék a terv elfogadását.
Az előző év azonos időszakához mérten 1,8, az előző hónaphoz képest 0,9%-kal bővült az ipari termelés
Pénteken érkeznek az első értesítők a postaládákba az április 12-ei országgyűlési választásról.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 3492,59 pontos, 2,62 százalékos csökkenéssel 129 819,11 ponton zárt csütörtökön.
A forint és a cseh korona is erősödött az euróval és az amerikai dollárral szemben, ami egyes vállalatoknál költségcsökkenést, másoknál jövedelmezőségi nyomást okozott.
Fontos dátum a mai a 2026-os országgyűlési választás szempontjából: ezeknek a választóknak április 2-ig dönteniük kell, különben nem szavazhatnak
Február 5-e kulcsdátum a 2026-os országgyűlési választás előtt: ettől a naptól lehet kérni az átjelentkezést, a mozgóurnát vagy a külképviseleti szavazást.
Az FBI segítségével buktak le a magyar csalók: irdatlan mennyiségű hamis arannyal bizniszeltek + Videó
Miközben a magyar nyomozók a hazai szálakat derítették fel, az FBI New Jersey állambeli, newarki kirendeltsége a sértettek azonosítását végezte.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő ma 10 órakor kezdte el a sajtótájékoztatót tart a Karmelita Kolostor Színháztermében.
A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok alapján a forgalom 0,2 százalékkal nőtt az előző hónaphoz képest.
Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A részvénypiac forgalma 35,6 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Szándéknyilatkozatot írt alá a Posta és a Temu üzleti kapcsolataik erősítésére és a közös fejlesztési lehetőségek feltérképezésére.
Az eurót este hat órakor 379,65 forinton jegyezték a kora reggeli 380,97 forint után.
Az euróövezet gazdasági teljesítménye januárban tovább veszített lendületéből: immár második hónapja lassult a növekedés üteme.
Hatalmas versenyfutás indulhat a világban ezekért a kincsekért: durvulhat Kína és Donald Trump is, óriási a tét
A ritkaföldfémek nélkül megállna a modern világ: az okostelefonoktól a szélturbinákig minden kulcsfontosságú technológia ezekre fontos fémekre épül.
Egy friss jelentés szerint az Európai Unió ambiciózus klímacéljai valamint a zöld iparpolitikája súlyos nyersanyag-ellátási akadályokba ütközik.
Technikai üzemzavar lépett fel a K&H Bank digitális szolgáltatásainál, az ügyfelek jelenleg nem férnek hozzá számlaegyenlegükhöz és számlatörténetükhöz sem.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!