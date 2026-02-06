2026. február 6. péntek Dorottya, Dóra
10 °C Budapest
Százhalombatta, 2025. október 21. Olajfáklya a Mol százhalombattai Dunai Finomítójában 2025. október 21-én. A Mol megerősítette, hogy előző nap éjjel tűz ütött ki a finomító AV3-as üzemében. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, és jelenleg
Gazdaság

Váratlan fordulat a Mol Dunai Finomítójában: ez derült ki a leégett üzemről

Pénzcentrum
2026. február 6. 15:02

A Mol jelentős előrehaladást ért el a százhalombattai Dunai Finomító tűzkárt szenvedett AV3 üzemének helyreállításában: a sérült berendezések bontása a tervezett határidő előtt befejeződött, májusra elkészül az új kondenzátorállvány, és reális esély van arra, hogy a teljes felújítás is korábban záruljon le a tervezettnél.

A Mol friss tájékoztatása szerint kedvező ütemben halad a Dunai Finomító AV3 üzemének újjáépítése az októberi tűzeset után. A vállalat január közepén jelentette be, hogy a tervezett határidőnél hamarabb sikerült befejezni a tűzesetben megsérült gépészeti berendezések és szerkezeti elemek bontását. Ezzel párhuzamosan lezárult a három érintett üzemi rendszer teljes leürítése is - számolt be a Portfolio.

A károk súlyosságát jelzi, hogy a vasbeton tartószerkezet alsó szintje olyan mértékben rongálódott meg, hogy gyakorlatilag teljesen újjá kell építeni. A tervek szerint az új kondenzátorállvány május végére készülhet el.

Súlyos hatással lehet a Mol-tűzeset az üzemanyagárakra, léphet a kormány
Súlyos hatással lehet a Mol-tűzeset az üzemanyagárakra, léphet a kormány
A Mol Dunai Finomítójában október 21-én tűz ütött ki; hiány nem várható, de a kieső termelés áremelkedést okozhat, a kormány is figyeli.

A helyreállítási munkálatok egyszerre több területen zajlanak. Eltávolították a megsérült irányítástechnikai műszereket és villamos berendezéseket, hamarosan véglegesítik a műszaki specifikációkat, és folytatják a kábelezés bontását. Jelentős előrehaladás történt a statikus berendezések és a csőhálózat javításában is: több száz szelepet kell kicserélni, és közel 2,8 kilométernyi új csővezeték építése szükséges.

A korábbi előrejelzésünk szerint az AV3 üzem helyreállítása 2026 harmadik negyedévében fejeződhet be. A projekt jelenlegi előrehaladottsága alapján azonban reális lehetőség, hogy a kivitelezés akár egy-két héttel a tervezett határidő előtt lezáruljon. A bontási munkák jelentős része már elkészült, a következő időszak legfontosabb feladata pedig az, hogy minél gyorsabban lebonyolítsuk a szükséges gyártási és kivitelezési munkákat

 – mondta Pulay Krisztián, a Mol-csoport Downstream Termelés és Fejlesztés ügyvezető igazgatója.

Az október 20-án éjjel keletkezett tűz a Dunai Finomító teljes feldolgozási kapacitásának mintegy 40 százalékát érintette. A katasztrófavédelem gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a károk más üzemegységekre is átterjedjenek. A Mol hangsúlyozta, hogy bár az AV3-as egység fontos szerepet tölt be, nem számít kritikus egységnek a termelés szempontjából, ezért a magyarországi üzemanyag-ellátás nem került veszélybe. A finomító október 28-án csökkentett kapacitással újraindította az üzemanyagtermelést.

A decemberi kárfelmérés megállapította, hogy a tüzet műszaki meghibásodás, egy szivattyú ebből eredő szerkezeti sérülése és szétrepedése okozta. A belső vizsgálat kizárta a súlyos gondatlanságot, a szándékos károkozást és az egyéb külső behatás lehetőségét.

A termeléskiesés mérséklése érdekében a Mol növelte a félkész alapanyagok feldolgozását, így a felújítás időtartama alatt átlagosan mintegy 30 százalékos termeléskieséssel számol, amely időszakonként változhat. Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében fokozták a termékátvitelt a Pozsonyi Finomítóból, és növelték a régió más szereplőitől történő termékvásárlásokat.

A vállalat megerősítette, hogy biztosítása kiterjed mind a műszaki károkra, mind pedig a termeléskiesésből származó elmaradt nyereségre.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#biztosítás #katasztrófa #üzemanyag #mol #tűz #gazdaság #ipar #termelés #olaj #százhalombatta #energiaellátás

