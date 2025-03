Eljött a nyugdíjas Kánaán a magyar boltokban: ezt még ők se várták volna, teljes az öröm

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Februárban is tovább gyorsult az infláció, így az árak már 5,6%-kal haladták meg a tavalyi év azonos időszakának árait. Az élelmiszerek esetében még ennél is rosszabb a helyzet, azok árindexe ugyanis már 7,1%-kal múlták felül a tavaly februárit. Utoljára 2023 novemberében volt ennyire rossz a helyzet, amikor is ugyancsak 7,1%-os volt az élelmiszerek árindexe. Mindezek tükrében most ismét megvizsgáltuk, hogy az általunk kiválasztott tíz termékből mekkora mennyiségeket tudnánk megvásárolni, amennyiben egy átlagos magyar nyugdíjas havi bevételéből kellene gazdálkodnunk. A növekvő árak ellenére a februári számokat jelentősen megszépítette, hogy most érkezett a 13. havi nyugdíj. Ennek megfelelően még a gyorsuló infláció ellenére is jóval többre futotta februárban, mint januárban. De lássuk a részletek, nézzük meg, hogyan alakult a Pénzcentrum zsemleindexe 2025 februárjában.

Februárban 5,6%-kal haladta meg a fogyasztói átlagár az egy évvel korább korábbit, míg az élelmiszerek még ennél is nagyobb mértékben, átlagosan 7,1%-kal voltak magasabbak a 2024 februáriaknál. Jelenleg úgy fest tehát, hogy egyre távolabb kerülünk a 2024-es, relatíve alacsonynak mondható 3,7%-os pénzromlástól, és ismét meg kell barátkoznunk a magasabb inflációval. Elvégre tavaly egyetlen olyan hónap sem volt, amikor az összesített fogyasztóiár-index meghaladta az 5%-ot, ellenben 2025 első két hónapjában már közelítettük a 6%-ot. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Ami az élelmiszerek árindexét illeti, az egészen 2023 novembere óta nem volt olyan magas, mint idén februárban – akkor egyébként ugyancsak 7,1% az élelmiszerek drágulásának mértéke. A gyorsuló infláció a nyugdíjasokat sem kímélte – a nyugdíjas árindex az összesítetthez hasonlóan 5,6% volt februárban. Ez ugyancsak 2023 novembere óta a legmagasabb értéknek számít. De nem csak a nyugdíjasok, hanem a többi vizsgált lakossági réteg esetében is emelkedett az árindex februárban, igaz, kisebb mértékben, mint december-január relációjában történt: nyugdíjasok: 5,3% → 5,6%,

alacsony jövedelmű háztartások: 5,3% → 5,7%,

a közepes jövedelmű háztartások: 5,4% → 5,5%,

a három és több gyerekes háztartások: 5,6% → 5,7%,

magas jövedelmű háztartások: 5,8% → 5,9%. Mennyi élelmiszerre futotta volna februárban? A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint 242 327 forint az átlagos öregségi nyugdíj havi összege. Ugyanakkor februárban érkezett a 13. havi nyugdíj, így mi most ennek a kétszeresével, vagyis 484 654 forinttal számoltunk, amikor megnéztük, hogy februárban hány kiló/darab/liter terméket tudtunk volna megvásárolni az általunk kiválasztott tíz termékből. Februárban már 70 forint volt a zsemle fogyasztói átlagára, ami kétforintos emelkedést jelent a januári 68 forintos átlagárhoz képest. Ennek ellenére a duplanyugdíj következtében a januári 3 447 darabbal szemben februárban 6 924 darab zsemlét tudott volna megvásárolni egy átlagos magyar nyugdíjas. A tojás átlagára nem változott (93 forint), ám a duplanyugdíjnak hála a megvásárolható mennyiség 2 521 darabról 5 211 darabra nőtt. A 2,8%-os pasztőrözött tej átlagára 534 forintról 510 forintra csökkent – ennek és az extranyugdíjnak köszönhetően 950 litert lehetett volna megvásárolni a januári 439 literrel szemben. A párizsi kilónkénti átlagára 2 750 forintról 2 740 forintra csökkent, a megvásárolható mennyiség pedig 85 kilóról 177 kilóra emelkedett. A burgonya kilónkénti átlagára 402 forintról 411 forintra emelkedett, ennek ellenére a megvásárolható mennyiség 583 kilóról 1 179 kilóra emelkedett. A krumpli mellett az alma átlagára is emelkedett, 604 forint helyett már 626 forintot kértek el kilójáért. Ennek ellenére a megvásárolható mennyiség 388 kilóról 774 kilóra emelkedett februárban. A liszt ára nem változott, a januárhoz hasonlóan a múlt hónapban is 272 forintba került. A 13. havi nyugdíj hatására azonban a korábbi 862 kilóval szemben ezúttal 1 782 kilót tudtunk volna hazavinni. Nem változott a kristálycukor ára sem, amelynek kilójáért februárban is 386 forintot kellett fizetni átlagosan. A megvásárolható mennyiség ennek a terméknek az esetében 607 kilóról 1 256 kilóra emelkedett. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) A sertéshús átlagára csökkent januárhoz képest, mégpedig 2 010 forint/kg-ról 1 990 forint/kg-ra, a megvásárolható mennyiség pedig 117-ről 244 kilóra nőtt. Végezetül a bontott csirke átlagára enyhén, 1 350-ről 1 360 forintra emelkedett. Ennek ellenére a januári 174 kilóval szemben februárban 356 kilót vihetett volna haza belőle egy átlagos magyar nyugdíjas. Mindenből nőtt a megvásárolható mennyiség Láthattuk tehát, hogy a tíz vizsgált termékből négy esetében (zsemle, burgonya, alma, csirke) emelkedett, három esetében (tojás, liszt, cukor) nem változott, három esetében (tej, párizsi, sertés) pedig csökkent az átlagár februárban. Ennek ellenére a 13. havi nyugdíj megérkezése miatt mindegyik termékből többet tudott megvásárolni egy átlagos nyugdíjas, mint januárban. Az árak tehát vegyesen alakultak, jóllehet a februári duplanyugdíj hatására mindegyik termékből többet lehetett hazavinni a januári mennyiségekkel összevetve. Ugyancsak kedvező képet kapunk, ha az idén január-februári adatok alapján számolt átlagokat a referenciaévnek használt 2016. évi adatokkal vetjük össze (azért ehhez az évhez szoktunk mérni a mindenkori legfrissebb adatokat, mert az indexünknek nevet adó zsemléből abban az évben tudott a legtöbbet megvásárolni egy átlagos nyugdíjas). Ekkor azt látjuk, hogy a zsemlét leszámítva mindegyik termékből lényegesen többet lehet megvásárolni idén, mint 2016-ban. A legnagyobb növekmény a kristálycukor esetében figyelhető meg (+90,9%), amit a bontott csirke (+71%) és a sertéshús (+65,2%) követtek a sorban. Ugyanakkor zsemléből mindössze a 2016-os mennyiség 81,4%-ára futná az idén. Persze érdemes hangsúlyozni, hogy az idei adatokat egyelőre jelentősen torzítja a februárban megérkezett 13. havi nyugdíj. Ennek ellenére egyelőre kijelenthetjük, hogy az év eddigi részében havonta átlagosan mindegyik termékből többet vihet haza az átlagos nyugdíjas, mint 2024-ben. Sőt, egyelőre a referenciaévnek használt 2016-hoz viszonyítva is jól teljesítenek a 2025-ös nyugdíjak – ez alól egyedül indexünk névadó terméke, a zsemle jelent kivételt, abból ugyanis 2016-ban lehetett többet megvásárolni. Zsemléből 2025 eddig eltelt időszakában a 2016-os mennyiség 81,4%-át tudta volna havonta megvásárolni egy átlagos nyugdíjas, amennyiben a teljes nyugdíját erre fordította volna. A többi terméknél azonban egyelőre jóval kedvezőbb a helyzet – az arány mindegyik esetben 100 százalék feletti.

