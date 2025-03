Óriási akcióban a rezsizúzó csúcsgépek: iszonyú jól járhat, aki 2025 tavaszán vág bele a felújításba

2025 tavaszán jelentős akciókkal találkozhat az, aki hőszivattyú telepítésében gondolkodik, ugyanis a típusváltások miatt jó alkupozicióban vannak a vásárlók. A Pénzcentrum piaci körképében több megszólaló is arról beszélt, nagy szükség lenne célzott állami támogatásra, a jelenleg futó felújítási programban például önálló fűtési korszerűsítés nem támogatható, csupán kisérője lehet az energetikai korszerűsítésnek. Kiderült, még akkor is megérheti egy-egy rendszer telepítése, ha nincs napelem felszerelve az ingatlanra, viszont a H-tarifás áram igénylése igen erősen ajánlott.

A hőszivattyúk egyre népszerűbbek Magyarországon, különösen az elmúlt években, mióta a kormány részlegesen eltörölte a rezsicsökkentést. A magas energiaárak miatt sok háztartás keres olyan alternatív fűtési megoldásokat, amelyek hosszú távon csökkenthetik a költségeket. A hőszivattyúkkal történő fűtés és hűtés nemcsak környezetbarát, hanem gazdaságos is lehet, mivel ezek a rendszerek alacsonyabb energiafogyasztást biztosítanak, mint a hagyományos gáz- vagy elektromos fűtés. A technológia folyamatos fejlődése és a kezdeti magas beruházási költségek csökkenése is hozzájárul ahhoz, hogy egyre több család válassza ezt a fenntartható megoldást.

Szakértőket kérdeztünk arról, mire kel figyelnie annak, aki 2025-ben hőszivattyús rendszer telepítésében gondolkodik. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy mennyire cspódott le az elmúlt évek inflációja a berendezések áraiban, és azt is kiveséztük, hogy melyek manapság a legnépszerűbb típusok. Ezek mellett az elérhető támogatásokról is szó esik majd.

Nem fogott az infláció a hőszivattyúkon?

A 2022-es ukrajnai háború és ennek következtében történt energia árváltozás hatására egész Európában a hőszivattyúk árai jelentősen növekedtek, túlkereslet miatt az elérhetőségük csökkent.

A következő évre a gyártók hatalmas plusz kapacitásokat szabadítottak fel a hőszivattyúk gyártására, de sajnos a kereslet ahogy 2022-ben felugrott, úgy 2023-ban le is esett. A túlkínálat és a rengeteg új márka megjelenése miatt a hőszivattyúk árai normalizálódtak. Az előző évben, az inflációs hatásokkal szembe menve megmaradtak a 2023-ban megszokott piaci árak

- mondta a Pénzcentrumnak Karsai József, a Szerelvénybolt.hu import üzletág vezetője.

A Panasonic szerint a gyártói árak Euróban csekély mértékeben, vagy egyáltalán nem változtak az utóbbi időben. Az elmúlt időszak hektikus euró-forint árfolyammozgásai a hőszivattyúk árát is megtépázták.

De elmondható, hogy a kereskedők és a szerelők az áfolyamváltozásból eredő árváltozásokra a mérséklet piaci kereslet miatt csak kis mértékben tudták érvényesíteni. Jelenleg pedig az árfolyam kedvező alakulását látjuk ez sokat segíthet az árak mérséklődésében is. Továbbá a típusváltások miatt jelentős akciókkal is találkozhatunk, érdemes körülnézni a szakemberekkel, jó alkupozicióból tárgyalhatnak a végfelhasználók, ezen a tavaszon érdemes lesz beruházni fűtéskorszerűsítésbe!

- tették hozzá.

A Samsung szerint a háború, a forint gyengülése, az alapanyagok és a szállítási költségek növekedése emelkedő pályára állította a berendezések árát. Ez kb 10-15%-os növekedést jelentett az elmúlt 3 évben.

Egyre fontosabb a zajszint

Arra a kérdésünkre, hogy mennyire gyorsan haladnak a technológiai fejlesztések, a Panasonic arról beszélt, a hőszivattyúzás az épülegépészet high-tech ipara jelenleg. Ebben az iparágban nagyon sok mindenben rohamtempóban jönnek a fejlesztések. Ez az innovációk területe. Kiemelték, a vállalat 2010-óta már a 10. generációs termékeket vezeti be az európai piacra a K az L és az M jelű termécsaládokkal. Melyek a legutolsó iparági fejlesztések és a legkorszerűbb technólgiák amik az évről évre szigorodó és változó Európai uniós szabályzási környezet valamennyi előírását teljesítik.

Kezdve a természetes, maximálisan környezetbarát hűtőközegek használatától az energiatakarékosságon át a magas akár 65 Celsius-fokos előremenő vízhőmérséklet és a szigorodó zajvédelmi előírások teljesítéséig. A verseny egyre jelentősebb a gyártók között akik egyre gyorsabban építik be az új technógiákat a készülékekbe. A hagyományos funkciókon túl a berendezések távolról felügyelhetőek, felhőalapú szerveeken keresztül elérhetőek a szerviz cégek bizonyos bevatkozásokat távolról is eltudnak végezni amivel pénzt és időt takaríthatunk meg. A hibát megelőzendő karbantartásokra is lehetőség nyílik még a berendezés elromlása előtt! Az elkövetkező években további jelentős fejlesztések várhatóak a termékekben, melyek az elekrifikációs törekvéseknek köszönhetően nem csak az otthonainkban hanem minden épületben az életünk természetes részévé fognak válni

- magyarázta a vállalat.

A Samsung kiemelte, a technológiai fejlesztések fontos szerepet játszanak, hiszen a zajszint befolyásolja a telepíthetőséget, az alkalmazott hűtőközeg a hatékonyságot és az elérhető vízhőmérsékletet. Fonos, hogy az épület igényei és lehetőségeihez illeszük a berendezést, és nem lehet általánosítani, mert minden építmény és felhasználás egyedi.

Töretlen a monoblokk készülékek térnyerése. Kedvezőbb az árfekvése, egyszerűbb a telepítése, arra számítunk, hogy ez a trend folytatódik. A hűtőközeg szabályozás miatt az R290 töltetű berendezések gyors elterjedésére várható. Az R290, közismertebb nevén propán, egy természetes szénhidrogén-alapú hűtőközeg, amely kiváló választás a fenntartható hűtési és légkondicionálási megoldásokhoz

- tették hozzá.

A Szerelvénybolt.hu import üzletág vezetője arról beszélt, tapasztalatuk szerint az egyik legfontosabb tényező a termék zajszintje, a másik pedig a készülék háttértámogatása.

Az elmúlt években rengeteg problémát okozott, hogy a szomszédokat zavarja a hőszivattyú működés közbeni hangja, ezért jogos elvárássá vált a minél kisebb zajszint. A vásárlóknál a másik legnagyobb igény pedig a készülék szervíz lefedettsége és értékesítés utáni támogatása. A Terralux hőszivattyúknál kiemelt figyelmet fordítottunk ezekre az igényekre, ezért rendelkezünk dedikált országos szervíz hálózattal és jelentős előny az ingyenes távfelügyelet biztosítása. Egy ilyen befektetés elég költséges, ezért a vásárlók joggal várják el az üzemeltetéssel kapcsolatos segítségnyújtást is

- fogalmazott Karsai József. A közeljövő árváltozásai és technológiai újításai kapcsán arról beszélt, egyre népszerűbbek lesznek az R290 (propán) töltetű készülékek, mert ezek képesek kiegészítő fűtés nélkül is magasabb hőmérsékletű vizet előállítani. A régebbi R32-es és R410A hűtőközegeknek amellett, hogy nem képesek ezt a gyakorlati szempontból fontos értéket hozni, jelentős környezetkárosító hatásai vannak.

Azt látom, hogy a hőszivattyú gyártók is prioritásként kezelik a készülékek hangerejének csökkentését. Jelentős erőforrást fektet mindenki ebbe. A másik fontos dolog a készülékek vezérlése. Egyre okosabb rendszereket építenek bele a hőszivattyúkba, egyre könnyebben és érthetőbben lehet leolvasni a működési paramétereket, így a végfelhasználók is könnyebben tudják optimalizálni a fűtési rendszerük költségeit

- magyarázta.

Nem mindegy, milyet választunk

A különböző készüléktípusok kapcsán pedig Karsai József kiemelte, valójában a fali split klíma egy levegő-levegő hőszivattyú, így darabszámban és értékben is ezek a legnépszerűbb termékek Magyarországon. Ha a központi fűtés szegmenst nézzük, akkor a levegő-víz hőszivattyú az, amit a legtöbben keresnek, de ennek is két fajtája van: a split és a monoblokkos rendszer. Míg régebben a splites rendszerek voltak jobban elterjedve, manapság egyre népszerűbbek a monoblokkos készülékek.

Ezekről elmondható, hogy egyszerűbben lehet integrálni egy fűtési rendszerhez. A geotermikus hőszivattyúk terjedése nagyon lassú, mert bár külső hőmérséklettől függetlenül nagyon jó hatásfokkal működnek, az előkészületi munkák (pl.: talajfűrás) jelentősen növeli a költségeket. Az energiamegtakarítás tekintetében a levegő-víz hőszivattyúk kevésbé energiatakarékosak, mint a geotermikus megoldások, de a beruházási költségben olyan nagy az eltérés, hogy legtöbbször érdemesebb mégis ezt választani

- ismertette. Ha valaki hőszívattyús rendszer kiépítését tervezi, a legfontosabb arra figyelni, hogy a hőszivattyút nem szabad túlméretezni. Minden esetben érdemes épületgépészeti tervező segítségét kérni a teljesítmény kiválasztásában is. Továbbá nagyon fontos, hogy a hőszivattyú működését a hozzá csatlakoztatott fűtési rendszer nagy mértékben befolyásolja.

Ez azt jelenti, hogy egy rossz rendszer egy jó hőszivattyúnak a hatásfokát is jelentősen tudja rontani. A hőszivattyú akkor működik jól, ha alacsony hőmérsékletű vizet tud készíteni, hosszú időn keresztül. A készülékben lévő fizikai feladatok elindítása időt vesz igénybe, ezért a fűtési rendszernek alkalmasnak kell lennie arra is, hogy ezt az időt kompenzálja. Ma már léteznek olyan R290-es hűtőközeggel töltött hőszivattyúk, például a Terralux, amik képesek magas hőmérsékletű víz előállítására is, de fontos tudni, hogy minél alacsonyabb a fűtővíz hőmérséklete, annál nagyobb lesz az energiamegtakarítás. Láthatjuk, hogy egy hőszivattyú energia megtakarítását rengeteg tényező befolyásolja, de elmondhatjuk, hogy egy jól felépített rendszer, egy jól beállított hőszivattyúval negyed annyi energiát is fogyaszthat, mint egy gázkazán

- magyarázta a szakember, aki szerint fontos, hogy a hőszivattyúval hűteni is lehet, így megfelelő rendszerrel meg lehet spórolni a légkondicionáló berendezés árát is.

Érdemes átolvasni a helyi építési szabályzatot a kültéri egység elhelyezése tekintetében, ez egyre több településen van szabályozva, nem kellemes egy működő rendszert emiatt később szétszedni - tette hozzá.

A Panasonic azt közölte: a legnépszerűbb modellek a levegő-víz és levegő-levegő hőszivattyúk. Ezek telepítése gyors és hasonló mint amit a hagyományos fűtési megoldásoknál megszokhattunk. Új építés esetén a levegő-víz hőszivattyúk használata jellemző, melyekkel a fűtés mellett a használati melegvízet és a hűtéshez szükséges hűtősi energiát is előtudjuk állítani. Az elmúlt években nagyon sokat fejlődtek a berendezések, a legújabb termékek zajszintben és energiahatékonyságban is helyt tudnak állni a geotermikus rendszerek mellett is.

A biztosítást ne feledd! lakásbiztosítást is! Mivel ezek a készülékek magasabb értéket képviselnek, fontos, hogy a biztosítási kötvény tartalmazza a hőszivattyúkat is, mint különálló biztosítandó eszközöket.



A megfelelő biztosítási fedezet segíthet abban, hogy az ilyen típusú beruházások – bármilyen váratlan esemény következtében – ne jelentsenek pénzügyi kockázatot a tulajdonos számára. A biztosítási feltételek pontos tisztázása és a rendszerek hozzáadása elengedhetetlen a maximális védelem érdekében. Plusz az energetikai fejlesztéssel az ingatlan értéke is növekszik, így ennek okán is érdemes egyeztetni a lakásbiztosítási szerződésünket az ingatlan aktuális helyzetével!

A választás kapcsán a Samsung kiemelte: nincsenek ökölszámok, minden épület egyedi és az igényeik is azok. Vannak olyan helyi adottságok amelyek jelentősen torzítják az egyes rendszerek alkalmazhatóságát és a hibrid rendszerekről még nem is beszéltünk. Szerintük inkább azt a megközelítést alaklmazzuk, hogy minden épületet a helyi adottságok alapján ítéljünk meg, és a legmegfelelőbb megoldást javasolja a szakember. Olyanhoz forduljuk segítségért, aki ért hozzá, tudja milyen megoldás alkalmazkodik hozzánk és az épületünkhöz.

Ha energetikai felújítást tervezünk mindenképpen a szigetelés az első, és cask utánna a fűtési rendszer. Azonban itt sem mindegy, hogy mi a kiindulási pont. Ha konvektoros fűtést cserélünk, akkor nem biztos, hogy a hőszivattyú a következő lépcsőfok, hiszen a mai inverteres hűtő-fűtő klímaberendezések már méltó alternatívái fűtési szempontből is, ráadásul nincs szükség radiátoros vagy felületfűtési rendszer kiépítésére, ami jelentős költség lehet

- emelte ki a vállalat.

Napelem, H-tarifa nélkül is megéri?

Azt is megkérdeztükl a szakértőktól, hogy annak is érdemes-e hőszivattyús rendszert beépíteni, akinek nem áll rendelkezésére napelem, vagy H-tarifás áram.

Személyes véleményem szerint szaldós elszámoláson kívül eső napelemes rendszerrel nem érdemes számolni hőszivattyúk esetén, mert a téli napelem termelés annyira pici, hogy nem fedezi a fűtési igényekhez szükséges energiát. Ha valakinek még szaldós elszámolású napelem rendszere van, ott a rendszertől függ, hogy mekkora nyári termelése van, amit télen elhasználhat. Jelenleg a H-tarifa bevezetését mindenképpen ajánljuk fűtési rendszereknél, mert ez nagyjából 40 %-os megtakarítást hoz a normál áramhoz képest. Egy régebbi kéményes gázkazánhoz képest csak a hőszivattyú beépítése 30-40%-os megtakarítást is jelenthet

- fogalmazott Karsai József. Hozzátette: egy-egy beruházás megtérülése a beépítés helyétől és az ingatlan tulajdonságaitól függ. Új építéstű házaknál már nagyon körülményes gázkazánt beszerelni, ezért ezekben az esetekben megtérülésről beszélni nem érdemes, hiszen szinte csak ezt lehet berakni. Felújításoknál szerinte rendszerben kell gondolkodni, amibe beletartozik a ház szigetelése, nyílászárók minősége, a fűtési rendszer típusa, valamint a hőtermelő berendezés fajtája.

Azt lehet mondani, hogy egy kevésbé szigetelt kádár kocka esetén egy régebbi gázkazán cseréjének költsége 4-6 év alatt megtérülhet, de nagyon fontos, hogy a hőszivattyú működését jelentősen befolyásolják a körülmények

- mondta.

A Samsung szerint legalább 30%-os megtakarítást jelent a hőszivattyú használata a gázkészülékhez képest, ha H-tarifa vagy napelem segíti a berendezést ez akár 50% is lehet. A hőszivattyú kiválasztasákor az ingatlan kialakítása, szigetelése, a család mérete és a felhasználási igények kiemelten fontos szempontok - tették hozzá. 3 fős család szinte biztosan kevebb használati melegvizet igényel, mint egy 5 fős, és a hőszivattyú esetében ez kulcskérdés, hiszen időzítetten kell rendelkezésre állnia a szükséges melegvíz mennyiségnek. De a fűtési igényeik hasonlóak lehetnek, amennyiben az épület hasonló alapterületű és kialakítású.

Szerintük még akkor is megéri egy ilyen beruházás, ha nincs se napelemünk, se H-tarifánk: ha egy családi ház gázkazánnal évi 500 ezer forintból fűthető ki, és az energetikai korszerűsítés után ez a felére vagy akár a harmadára csökkenthető, akkor is csupán 300 ezer forintot takarít meg évente.

Könnyen belátható, hogy ha 10 éves ciklust veszünk alapul, ahol konstans az energiahordozók ára, akkor kis eséllyel valósítható meg az energiakorszerűsítés 3,5 millió forintból. Tehát annál hosszabb megtérülési idővel kell kalkuláljunk, minél kisebb a két energiahordozó ára közötti különbség, minél kisebb a támogatás mértéke

- mndták. Kiemelték, termékválasztáskor nagyon fontos, hogy az ügyfél azt a kivitelező partnert válassza ki, aki referenciával rendelkezik és akkor is elérhető lesz, ha szervízelni kell a berendezést. A kivitelező 2-3 gyártót képvisel, ebből a szempontból az alkatész ellátásának a biztosítása kulcskérdés - tették hozzá.

A Panasonic szerint a H-tarifa igénylése erősen javasolt, bárki számára rendelkezésre áll. A legjobb levegős hőszivattyúk rendkívül jó hatásfoka és az a tény, hogy a külső hőmérséklet javulása a készülék hatásfokának javaulását is eredményezheti, ezért elképzelhető, hogy egy normal tarifás hőszivattyú teljes szezonra vetített fogyasztása jobb lesz mint a korábbi rendszer. Mindezt érdemes gépésztervezővel megvizsgáltatni természetesen konkrét esetben mielőtt belevágnánk a felújításba a rendszer kialakításába. Mint kifejtették: a hőszivattyúk esetében az az ideális, ha a megtérülési idő 5-10 év közé esik - minnél kevesebb, annál jobb.

Azonban hozzállásunk formálása a témában szintén fontos lenne! A megtérülési idő számításakor például azt is nyugodtan belekalkulálhatjuk bizonyos mértékig a képletbe, hogy a berendezésnek károsanyag-kibocsátása a telepítés helyszínen nincs jelen, hiszen nincsen kémyény, ami füstöl, ami az életminőségünk javulását eredményezi a mikrokörnyezetünkben is. További jelentős hozáadott érték az, hogy a berendezés energiafogyasztása monitorozható, nyomonkövethető, amiből egyénreszabhatóan létrehozható a legjobb komfortérzet-energiahatékonyság-költség arány az üzem során - ezt soha ezelőtt nem lehetett ilyen jól meghatározni fűtési rendszer esetében

- emelte ki a Panasonic.

Ilyen támogatások érhetőek el

A hőszivattyúra igényelhető támogatások kapcsán a Samsung emlékeztetett: ezek jelentős szerepet kapnak egy vásárlói döntés során.

A hőszivattyú nem olcsó, azonban a telepítési költség, az elektromos kiépítés és beüzemelés szintén jelentős tételt képviselnek. Támogatás nélkül alacsonyabb a beruházási kedv, bár ezt azért több tényezői is befolyásolja

- mondták. Jelenleg a KEHOP Plusz-4.1.8-24 Otthonfelújítási Program 2025 érhető el és a Vidéki Otthonfelújítási Program az 5 ezer főnél kisebb népességű településen élők számára, utóbbi akár 3 millió forint vissza nem térítendő támogatást és 6 millió forint kedvezményes hitelt lejenthet.

Az első szélesebb körben elérhető, de önálló fűtési korszerűsítés nem támogatható, csupán kisérője lehet az energetikai korszerűsítésnek. A második ugyan alkalmazható hőszivattyú telepítésére önállóan, azonban kijelenthető, hogy nem ők az elsődleges célcsoport a páyázat felhasználásához

- részletezte a Samsung. A cégnél remélik, hogy számíthatunk olyan támogatási pályázatra, ami jobban fókuszál a hőszivattyúra akár önálló támogatási rendszert is megérdemelne. Az biztos, hogy jelenleg az önálló lakóépületek kb 2-3%-a rendelkezik hőszivattyúval, így hatalmas feljődés előtt állunk. Egyetlen pályázati rendszer sem támogat gázkazánt, ez is fontos tényező, ahogyan az is hogy az új beruházásoknál is csak hőszivattyú alkalmazható. Ezek mind kihatnak a piac fejlődésére, remélem gyorsabb ütemben folytatódik, mint eddig - tették hozzá.

A fenti két támogatás kapcsán a Szerelvénybolt.hu import üzletág vezetője kiemelte:

mindkét esetben a célcsoport szűk, így az érdeklődések száma elmarad az előzetes várakozásokhoz képest.

Karsai József azt is kiemelte: közös érdekünk az energiatakarékosság, a felhasznált energia csökkentése.

Ebben egyértelműen fontos, nélkülözhetetlen szerepet kell, hogy játszanak a hőszivattyúk. Ugyanakkor ez egy elég magas beruházási költséggel járó fejlesztés. Ha valódi áttörést kíván elérni az állam, akkor a jelenleginél nagyobb erőforrásokra lenne szükség. Egyelőre nem látom azt, hogy várható lenne egy általános támogatás a technológiára. Ha újra indulnak az újépítésű lakás és házépítések akkor ez magával fogja hozni a hőszivattyúk piacának növekedését is

- fogalmazott.

A Panasonic is azt emelte ki, hogy a felúsjítási támogatás esetében a fűtéskorszerűsítés hőszivattyúval külön nem, csak együtt támogatható épületszerkezeti felújításokkal. Viszont nagy sikerrel indult a másik lakossági felhasználóknak szánt támogatás, a Vidéki Otthonteremtési program: előzetes információk szerint több mint 600 igénylő volt januárban.

Mindezek mellett a vidéki lakossokat segíti a Falusi Áfa program is ahol lehetőség van áfa visszaigénylésére lakás/ház vásárlásra bővítés felújítás esetére is értendően. Ez önállóan is működik maximum 5 millió forintig. Mindezekhez kötődően továbbra is igényelhető a H-tarifa mely egy nagyon kedvező áram tarifa hőszivattyús rendszerek üzemeltetéséhez. A Demján Sándor program keretében a cégek is gondolkodhatnak a megújuló energiás beruházások létesítésére a tőkeprogramban a jelentkezés 2025. február közepén indult. Itt a vállalkozások akár 0 százalékos önerővel, kezességelvárások nélkül is élhetnek a lehetőséggel. A támogatás energiahatékonyság-javulással kapcsolatos beruházások támogatására is felhasználható

- sorolták még a támogatási lehetőségeket. Kiemelték, hogy az ésszerű állami támogatások sokat tudnak javítani a piaci helyzeten és a kedvezőbb megtérülési számokban is nagy szerepük van, ami a vevőknek is jó.

De az ésszerűtlen, eltúlzott támogatások a piac torzulásához vezethetnek. Ez azt jelenti, hogy a támogatáskor adott esetben a keresletet nem lehet kielégíteni vagy a megszűnését követően a piac egyszerűen összeomlik. Az intervallum is fontos, azt gondoljuk, hogy egy jó támogatás az építőipaban legalább 1-1,5 évig rendelkezésre kell hogy álljon. A támogatásoknak az azt ígénybe vevők mellett a piac fejlődését, stabilitását is biztosítania kellene

- mondta a cég, akik szerint Magyarországon nagyon hiányzik a célzott hőszivattyús támogatás sajnos ilyen még nem volt az elmúlt időszakban. Emlékeztettek, a körülötünk lévő országokban ilyen jellegű támogatások rendelkezésre áltak, vagy állnak jelenleg is. A vállalat támogatja a Magyar Hőszivattyús Szövetséget abban a törekvésében, hogy egy hőszivattyús támogatás létrejöjjön itthon is.