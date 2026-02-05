2026. február 5. csütörtök Ágota, Ingrid
Budapest, 2026. január 22. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. január 22-én. MTI/Máthé Zoltán
Gazdaság

Bemondta Gulyás Gergely: újabb állami dolgozók számíthatnak béremelésre, itt vannak a részletek

Pénzcentrum
2026. február 5. 10:28

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő ma 10 órakor kezdte el a sajtótájékoztatót tart a Karmelita Kolostor Színháztermében.

Gulyás Gergely a Kormányinfón elmondta: az egymillió forintos otthonteremtési támogatás minden érintett számára elérhető lesz, így a honvédelmi dolgozók is jogosultak rá.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Hozzátette, hogy a fegyverpénz intézménye továbbra is a fegyveres szervezetek munkájának elismerését szolgálja, és a kormány célja, hogy a velük együtt dolgozó munkavállalók is részesüljenek idei fizetésemelésben, várhatóan már tavasszal.

Közölten azt is,  eddig mintegy 75 ezer pályázat érkezett az energiatároló programra. A nagy érdeklődés miatt a keretösszeget a jelenlegi 100 milliárd forintról megemelik. Az energiatárolókra március 15‑ig lehet pályázni.

Gulyás Gergely közölte: a kabinet a következő ülésén határoz arról, hogy fennmaradjon‑e az intézkedés, vagy módosítanak rajta. A miniszter szerint az árrésstop bevált eszköz volt az árak letörésében, és a tapasztalatok alapján sikeresnek bizonyult. Hozzátette: lát olyan érveket, amelyek a meghosszabbítás irányába mutatnak.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

 

Címlapkép:MTI/Máthé Zoltán
