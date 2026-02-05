Bemondta Gulyás Gergely: újabb állami dolgozók számíthatnak béremelésre, itt vannak a részletek

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő ma 10 órakor kezdte el a sajtótájékoztatót tart a Karmelita Kolostor Színháztermében.

Gulyás Gergely a Kormányinfón elmondta: az egymillió forintos otthonteremtési támogatás minden érintett számára elérhető lesz, így a honvédelmi dolgozók is jogosultak rá.

Hozzátette, hogy a fegyverpénz intézménye továbbra is a fegyveres szervezetek munkájának elismerését szolgálja, és a kormány célja, hogy a velük együtt dolgozó munkavállalók is részesüljenek idei fizetésemelésben, várhatóan már tavasszal.

Közölten azt is, eddig mintegy 75 ezer pályázat érkezett az energiatároló programra. A nagy érdeklődés miatt a keretösszeget a jelenlegi 100 milliárd forintról megemelik. Az energiatárolókra március 15‑ig lehet pályázni.

Gulyás Gergely közölte: a kabinet a következő ülésén határoz arról, hogy fennmaradjon‑e az intézkedés, vagy módosítanak rajta. A miniszter szerint az árrésstop bevált eszköz volt az árak letörésében, és a tapasztalatok alapján sikeresnek bizonyult. Hozzátette: lát olyan érveket, amelyek a meghosszabbítás irányába mutatnak.

Címlapkép:MTI/Máthé Zoltán