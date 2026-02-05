Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Nem tér magához a magyarok vásárlási kedve: elképesztő, ami a boltokban történik
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025 decemberében a kiskereskedelmi forgalom volumene a nyers adatok alapján 4,0 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 3,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok alapján a forgalom 0,2 százalékkal nőtt az előző hónaphoz képest. 2025 egészében a kiskereskedelem volumene 2,9 százalékkal bővült éves alapon.
Decemberben az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalmának volumene 2,1 százalékkal emelkedett éves összevetésben. Az élelmiszer-kiskereskedelem 78 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,3 százalékos növekedést mértek, miközben az élelmiszer-, ital- és dohányáru-szaküzletek forgalma 3,1 százalékkal csökkent.
A nem élelmiszer-kiskereskedelem volumene összességében 4,3 százalékkal nőtt. A használtcikk-üzletekben 13 százalékos, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 10 százalékos, a gyógyszer-, gyógyászati termék- és illatszerüzletekben 6,6 százalékos bővülést regisztráltak. A bútor- és műszakicikk-üzletekben 3,2 százalékkal, a könyv-, számítástechnika- és egyéb iparcikk-üzletekben 2,2 százalékkal, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 1,2 százalékkal nőtt az értékesítés volumene.
A csomagküldő és internetes kiskereskedelem, amely a teljes forgalom 9,3 százalékát adta, 2,8 százalékos növekedést ért el. Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 1,7 százalékkal emelkedett. A kiskereskedelmi statisztikákba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek volumene 1,2 százalékkal csökkent.
Folyó áron a teljes kiskereskedelmi forgalom 1975 milliárd forintot tett ki decemberben. Ennek 49 százaléka élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 39 százaléka nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 12 százaléka üzemanyagtöltő állomásokon realizálódott.
Az egész évet tekintve az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem volumene 2,5 százalékkal, a nem élelmiszer-kiskereskedelemé 4,4 százalékkal, az üzemanyag-kiskereskedelemé 0,8 százalékkal nőtt az előző évhez viszonyítva.
Az euróövezet gazdasági teljesítménye januárban tovább veszített lendületéből: immár második hónapja lassult a növekedés üteme.
Hatalmas versenyfutás indulhat a világban ezekért a kincsekért: durvulhat Kína és Donald Trump is, óriási a tét
A ritkaföldfémek nélkül megállna a modern világ: az okostelefonoktól a szélturbinákig minden kulcsfontosságú technológia ezekre fontos fémekre épül.
Egy friss jelentés szerint az Európai Unió ambiciózus klímacéljai valamint a zöld iparpolitikája súlyos nyersanyag-ellátási akadályokba ütközik.
Technikai üzemzavar lépett fel a K&H Bank digitális szolgáltatásainál, az ügyfelek jelenleg nem férnek hozzá számlaegyenlegükhöz és számlatörténetükhöz sem.
A magyar költségvetés kamatkiadásai tavaly történelmi csúcsra emelkedtek, meghaladták a 4000 milliárd forintot.
A forint egy pici gyengüléssel nyitott az euróval szemben, a dollár jegyzése azonban gyengült.
A GKI 2026. januári lakossági felmérése szerint a megkérdezettek 6%-a biztosan, 18%-a valószínűleg nagyobb összeget fog költeni lakóingatlanára a következő egy évben.
A Mol közel 700 millió eurós projektjének utolsó szakaszába lépett a Rijekai Finomító: éles üzemi próba és fokozatos teljes kapacitás várható.
Felzárkózás helyett toporgó lemaradás lett Magyarország jussa: borzasztó, mennyire kilógunk a V4-ek közül
Magyarország a V4-eken belül inkább középszerű teljesítményt nyújt, az uniós átlaghoz képest pedig továbbra is strukturális korlátokkal küzdő, felzárkózó gazdaság.
A MOHU REpont rendszerének bevezetése előtt az italcsomagolásoknak csupán töredéke lett újrahasznosítva.
A BÉT részvényindexe, a BUX 440,56 pontos, 0,34 százalékos csökkenéssel, 128 391,02 ponton zárt hétfőn.
Nagyon fontos, ami kiderült a 2026-os választásról: ezen áll vagy bukik minden, mi lesz itt áprilisig?
Megnyílt a jelölőszervezetek nyilvántartásba vételének lehetősége az április 12-ei országgyűlési választásra.
Az euró jegyzése reggel hét órakor 381,01 forinton állt az előző este hat órai 381,12 forint után.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Aggasztó jelentés: kiszerettek Magyarországból a befektetők, már Szerbia, Bosznia is jobban teljesít
A 2023-as 10,4 milliárd eurós forgalom 2025-re mindössze 1,2 milliárd euróra zsugorodott, miközben a régióban több kisebb ország is megelőzte Magyarországot.
Beérett Trump ámokfutása, így lett a dollár a világ beteg embere: csúcsokat döntöget a forint árfolyama
Januárban a devizapiacot elsősorban a dollár folyamatos gyengülése alakította: szinte minden fontosabb valuta erősödött az amerikai fizetőeszközzel szemben.
A BUX hétfőn, kedden és szerdán is csúcsot döntött, a Mol és az OTP is elérte az eddigi legmagasabb záró értékét a hét első felében.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
