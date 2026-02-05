2026. február 5. csütörtök Ágota, Ingrid
Közelkép a férfi vásárlás élelmiszereket szupermarketben. Másolás hely.
Gazdaság

Nem tér magához a magyarok vásárlási kedve: elképesztő, ami a boltokban történik

Pénzcentrum
2026. február 5. 08:31

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025 decemberében a kiskereskedelmi forgalom volumene a nyers adatok alapján 4,0 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 3,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok alapján a forgalom 0,2 százalékkal nőtt az előző hónaphoz képest. 2025 egészében a kiskereskedelem volumene 2,9 százalékkal bővült éves alapon.

Decemberben az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalmának volumene 2,1 százalékkal emelkedett éves összevetésben. Az élelmiszer-kiskereskedelem 78 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,3 százalékos növekedést mértek, miközben az élelmiszer-, ital- és dohányáru-szaküzletek forgalma 3,1 százalékkal csökkent.

A nem élelmiszer-kiskereskedelem volumene összességében 4,3 százalékkal nőtt. A használtcikk-üzletekben 13 százalékos, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 10 százalékos, a gyógyszer-, gyógyászati termék- és illatszerüzletekben 6,6 százalékos bővülést regisztráltak. A bútor- és műszakicikk-üzletekben 3,2 százalékkal, a könyv-, számítástechnika- és egyéb iparcikk-üzletekben 2,2 százalékkal, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 1,2 százalékkal nőtt az értékesítés volumene.

Kapcsolódó cikkeink:

A csomagküldő és internetes kiskereskedelem, amely a teljes forgalom 9,3 százalékát adta, 2,8 százalékos növekedést ért el. Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 1,7 százalékkal emelkedett. A kiskereskedelmi statisztikákba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek volumene 1,2 százalékkal csökkent.

Folyó áron a teljes kiskereskedelmi forgalom 1975 milliárd forintot tett ki decemberben. Ennek 49 százaléka élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 39 százaléka nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 12 százaléka üzemanyagtöltő állomásokon realizálódott.

Az egész évet tekintve az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem volumene 2,5 százalékkal, a nem élelmiszer-kiskereskedelemé 4,4 százalékkal, az üzemanyag-kiskereskedelemé 0,8 százalékkal nőtt az előző évhez viszonyítva.
Pénzcentrum  |  2026. február 5. 09:44
Kereskedelmi szövetség: az árrésstop "takarásában" az élelmiszerek drágulása nem állt le, csúnya meglepetés jöhet
Pénzcentrum  |  2026. február 5. 06:31
Figyelem! Tűzveszélyes autókat hív vissza a Ford: Magyarországon is kedvelt modell érintett, azonnal lépni kell
Agrárszektor  |  2026. február 5. 09:01
Beüt a tavasz Magyarországon: vége a szürkeségnek, jön a meleg