Januárban fordult a kocka: így írták át a devizaárfolyamok a cégek eredményét

2026 januárja mérsékelt, de érezhető erősödést hozott a közép-európai devizák számára a fő világdevizákkal szemben. A forint és a cseh korona is erősödött az euróval és az amerikai dollárral szemben, ami egyes vállalatoknál költségcsökkenést, másoknál jövedelmezőségi nyomást okozott.

Januárban a forint nagyjából 0,8 százalékkal erősödött az euróval, és körülbelül 1,6 százalékkal a dollárral szemben. Hasonló mozgás zajlott a cseh korona esetében is. A devizában elszámoló cégek számára ez már az év elején érezhetően módosította a kereskedelmi feltételeket.

Jacek Jurczyński, az Akcenta CZ vezérigazgatója szerint a januári mozgások megmutatták, hogy a devizakockázat nem csak a nagyvállalatokat érinti. Már kisebb, havi árfolyamváltozások is eldönthetik, hogy egy szerződés nyereséges marad vagy csökkenti az árrést. Azok a cégek, amelyek előre kialakított devizastratégiával rendelkeztek, a piaci mozgásokat a saját javukra tudták fordítani.

Az erősebb forint és korona leginkább az importőröknek kedvezett. Az euróban vagy dollárban vásárló vállalatok alacsonyabb forint- és koronaértéken tudták beszerezni az árukat és alapanyagokat. Aki fedezeti ügyletekkel is élt, tovább javíthatta likviditását és árrését. Az olcsóbb import mérsékelte a költségoldali és inflációs nyomást is.

Az exportőrök helyzete ezzel szemben romlott. Az euróban vagy dollárban realizált bevételek forintra vagy koronára átszámítva kevesebbet értek. Ez csökkenthette a külföldi szerződések jövedelmezőségét, különösen azoknál a cégeknél, amelyek nem alkalmaztak árfolyamfedezést.

A következő hónapokban a devizakockázat köre tovább bővülhet. Az EU és a Mercosur országok közötti megállapodás, valamint az előkészítés alatt álló EU és India közötti szabadkereskedelmi egyezmény új piacokat nyithat meg a régió vállalatai előtt. Ez növelheti a bevételi lehetőségeket, de együtt járhat nagyobb árfolyam ingadozással olyan devizákban, mint a brazil real, az argentin peso vagy az indiai rúpia.

Egy tudatos devizastratégia magában foglalhatja a kitettségek folyamatos figyelését, határidős ügyletek alkalmazását, az elszámolási devizák megosztását és az árképzés stabilabb valutákhoz kötését. A januári tapasztalatok alapján ezek az eszközök nemcsak a kockázat csökkentését segítik, hanem versenyelőnyt is adhatnak a nemzetközi piacon.