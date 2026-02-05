A BISZ Zrt. friss adatai szerint húszéves mélypontra csökkent Magyarországon a Központi Hitelinformációs Rendszerben nyilvántartott lakossági hitelmulasztások száma.
Januárban fordult a kocka: így írták át a devizaárfolyamok a cégek eredményét
2026 januárja mérsékelt, de érezhető erősödést hozott a közép-európai devizák számára a fő világdevizákkal szemben. A forint és a cseh korona is erősödött az euróval és az amerikai dollárral szemben, ami egyes vállalatoknál költségcsökkenést, másoknál jövedelmezőségi nyomást okozott.
Januárban a forint nagyjából 0,8 százalékkal erősödött az euróval, és körülbelül 1,6 százalékkal a dollárral szemben. Hasonló mozgás zajlott a cseh korona esetében is. A devizában elszámoló cégek számára ez már az év elején érezhetően módosította a kereskedelmi feltételeket.
Jacek Jurczyński, az Akcenta CZ vezérigazgatója szerint a januári mozgások megmutatták, hogy a devizakockázat nem csak a nagyvállalatokat érinti. Már kisebb, havi árfolyamváltozások is eldönthetik, hogy egy szerződés nyereséges marad vagy csökkenti az árrést. Azok a cégek, amelyek előre kialakított devizastratégiával rendelkeztek, a piaci mozgásokat a saját javukra tudták fordítani.
Az erősebb forint és korona leginkább az importőröknek kedvezett. Az euróban vagy dollárban vásárló vállalatok alacsonyabb forint- és koronaértéken tudták beszerezni az árukat és alapanyagokat. Aki fedezeti ügyletekkel is élt, tovább javíthatta likviditását és árrését. Az olcsóbb import mérsékelte a költségoldali és inflációs nyomást is.
Az exportőrök helyzete ezzel szemben romlott. Az euróban vagy dollárban realizált bevételek forintra vagy koronára átszámítva kevesebbet értek. Ez csökkenthette a külföldi szerződések jövedelmezőségét, különösen azoknál a cégeknél, amelyek nem alkalmaztak árfolyamfedezést.
A következő hónapokban a devizakockázat köre tovább bővülhet. Az EU és a Mercosur országok közötti megállapodás, valamint az előkészítés alatt álló EU és India közötti szabadkereskedelmi egyezmény új piacokat nyithat meg a régió vállalatai előtt. Ez növelheti a bevételi lehetőségeket, de együtt járhat nagyobb árfolyam ingadozással olyan devizákban, mint a brazil real, az argentin peso vagy az indiai rúpia.
Egy tudatos devizastratégia magában foglalhatja a kitettségek folyamatos figyelését, határidős ügyletek alkalmazását, az elszámolási devizák megosztását és az árképzés stabilabb valutákhoz kötését. A januári tapasztalatok alapján ezek az eszközök nemcsak a kockázat csökkentését segítik, hanem versenyelőnyt is adhatnak a nemzetközi piacon.
Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A részvénypiac forgalma 35,6 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Szándéknyilatkozatot írt alá a Posta és a Temu üzleti kapcsolataik erősítésére és a közös fejlesztési lehetőségek feltérképezésére.
Az eurót este hat órakor 379,65 forinton jegyezték a kora reggeli 380,97 forint után.
Az euróövezet gazdasági teljesítménye januárban tovább veszített lendületéből: immár második hónapja lassult a növekedés üteme.
Hatalmas versenyfutás indulhat a világban ezekért a kincsekért: durvulhat Kína és Donald Trump is, óriási a tét
A ritkaföldfémek nélkül megállna a modern világ: az okostelefonoktól a szélturbinákig minden kulcsfontosságú technológia ezekre fontos fémekre épül.
Egy friss jelentés szerint az Európai Unió ambiciózus klímacéljai valamint a zöld iparpolitikája súlyos nyersanyag-ellátási akadályokba ütközik.
Technikai üzemzavar lépett fel a K&H Bank digitális szolgáltatásainál, az ügyfelek jelenleg nem férnek hozzá számlaegyenlegükhöz és számlatörténetükhöz sem.
A magyar költségvetés kamatkiadásai tavaly történelmi csúcsra emelkedtek, meghaladták a 4000 milliárd forintot.
A forint egy pici gyengüléssel nyitott az euróval szemben, a dollár jegyzése azonban gyengült.
A GKI 2026. januári lakossági felmérése szerint a megkérdezettek 6%-a biztosan, 18%-a valószínűleg nagyobb összeget fog költeni lakóingatlanára a következő egy évben.
A Mol közel 700 millió eurós projektjének utolsó szakaszába lépett a Rijekai Finomító: éles üzemi próba és fokozatos teljes kapacitás várható.
Felzárkózás helyett toporgó lemaradás lett Magyarország jussa: borzasztó, mennyire kilógunk a V4-ek közül
Magyarország a V4-eken belül inkább középszerű teljesítményt nyújt, az uniós átlaghoz képest pedig továbbra is strukturális korlátokkal küzdő, felzárkózó gazdaság.
A MOHU REpont rendszerének bevezetése előtt az italcsomagolásoknak csupán töredéke lett újrahasznosítva.
A BÉT részvényindexe, a BUX 440,56 pontos, 0,34 százalékos csökkenéssel, 128 391,02 ponton zárt hétfőn.
Nagyon fontos, ami kiderült a 2026-os választásról: ezen áll vagy bukik minden, mi lesz itt áprilisig?
Megnyílt a jelölőszervezetek nyilvántartásba vételének lehetősége az április 12-ei országgyűlési választásra.
Az euró jegyzése reggel hét órakor 381,01 forinton állt az előző este hat órai 381,12 forint után.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
