Fontos dátum a mai a 2026-os országgyűlési választás szempontjából: ezeknek a választóknak április 2-ig dönteniük kell, különben nem szavazhatnak

Február 5-e kulcsdátum a 2026-os országgyűlési választás előtt: ettől a naptól lehet kérni az átjelentkezést, a mozgóurnát vagy a külképviseleti szavazást. Bár a voksolásra csak április 12-én kerül sor, a legfontosabb határidők jóval korábban lejárnak: az átjelentkezési kérelmeket április 2-án délután négy óráig kell benyújtani, a visszavonásra pedig még egy héttel később van lehetőség. Összeszedtük, mikor, mire és meddig kell figyelni, hogy senki ne maradjon le a szavazásról.

2026. április 12-én országgyűlési választásokat tartanak Magyarországon, ám a voksolás szempontjából egy ennél jóval korábbi dátum is kulcsfontosságú. Február 5-étől ugyanis elindult a választással kapcsolatos kérelmek benyújtásának időszaka: ettől a naptól lehet átjelentkezést kérni, mozgóurnát igényelni, illetve a külképviseleti szavazásra jelentkezni.

A 2026. évi általános országgyűlési választáshoz kapcsolódó kérelmek 2026. február 5. és április 2. 16.00 óra között nyújthatók be. Azok a választópolgárok, akik a szavazás napján Magyarországon tartózkodnak, de nem a lakcímük szerinti szavazókör területén, átjelentkezéssel élhetnek. Viszont csak a fentebb említett időperiódusban.

Hogyan lehet átjelentkezést, mozgó urnát, külföldi külképviseleten szavazást kérni?

Ha a választás napján nem tudsz a lakcímed szerinti szavazókörben szavazni, átjelentkezést kell kérned. Ehhez egy kérelmet kell benyújtani, amit többféleképpen is megtehetsz.

1. Online, elektronikusan - ez a legegyszerűbb

Az átjelentkezési kérelmet elektronikus úton is benyújthatod a www.magyarorszag.hu oldalon, a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen.

Az online ügyintézéshez szükség van:

DÁP mobilalkalmazásra, vagy

Ügyfélkapu+ regisztrációra

Ha ezek közül valamelyikkel rendelkezel, a kérelem néhány perc alatt kitölthető.

2. Személyesen is intézhető

A kérelmet személyesen is benyújthatod bármely helyi választási irodában. Itt szóban is előadhatod a kérésedet, nem kötelező előre nyomtatványt vinni.

3. Meghatalmazott is eljárhat helyetted

Ha nem tudsz személyesen elmenni, a kérelmet kézbesítési meghatalmazott is benyújthatja. Ehhez egy külön nyomtatvány szükséges, amelyet előre ki kell tölteni és aláírni.

Mire érdemes figyelni?

A kérelemben megadott személyes adatoknak pontosan meg kell egyezniük a hivatalos okmányaidban szereplő adatokkal.

A magyarországi lakcímednek érvényesnek kell lennie. Fontos megjegyezni, hogy magyar állampolgár, magyar lakcím nélkül is szavazhat külföldön, viszont ekkor csak listára.

A kérelmekről a Nemzeti Választási Iroda automatikus eljárásban dönt.

A jelentkezéskor megadhatsz egy értesítési címet, ahová visszajelzést kapsz arról, hogy elfogadták vagy elutasították a kérelmedet.

Fontos határidők - erre kell figyelni az átjelentkezésnél

Az átjelentkezési kérelmet a szavazást megelőző 66. naptól lehet benyújtani. A 2026-os országgyűlési választásnál ez 2026. február 5-étől lehetséges.

Országgyűlési választás (2026. április 12.)