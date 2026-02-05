2026. február 5. csütörtök Ágota, Ingrid
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szavazóláda a magyar állam címerével és szavazóborítékkal egy asztalon
Gazdaság

Fontos dátum a mai a 2026-os országgyűlési választás szempontjából: ezeknek a választóknak április 2-ig dönteniük kell, különben nem szavazhatnak

Pénzcentrum
2026. február 5. 13:26

Február 5-e kulcsdátum a 2026-os országgyűlési választás előtt: ettől a naptól lehet kérni az átjelentkezést, a mozgóurnát vagy a külképviseleti szavazást. Bár a voksolásra csak április 12-én kerül sor, a legfontosabb határidők jóval korábban lejárnak: az átjelentkezési kérelmeket április 2-án délután négy óráig kell benyújtani, a visszavonásra pedig még egy héttel később van lehetőség. Összeszedtük, mikor, mire és meddig kell figyelni, hogy senki ne maradjon le a szavazásról.

2026. április 12-én országgyűlési választásokat tartanak Magyarországon, ám a voksolás szempontjából egy ennél jóval korábbi dátum is kulcsfontosságú. Február 5-étől ugyanis elindult a választással kapcsolatos kérelmek benyújtásának időszaka: ettől a naptól lehet átjelentkezést kérni, mozgóurnát igényelni, illetve a külképviseleti szavazásra jelentkezni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 2026. évi általános országgyűlési választáshoz kapcsolódó kérelmek 2026. február 5. és április 2. 16.00 óra között nyújthatók be. Azok a választópolgárok, akik a szavazás napján Magyarországon tartózkodnak, de nem a lakcímük szerinti szavazókör területén, átjelentkezéssel élhetnek. Viszont csak a fentebb említett időperiódusban.

Hogyan lehet átjelentkezést, mozgó urnát, külföldi külképviseleten szavazást kérni?

Ha a választás napján nem tudsz a lakcímed szerinti szavazókörben szavazni, átjelentkezést kell kérned. Ehhez egy kérelmet kell benyújtani, amit többféleképpen is megtehetsz.

1. Online, elektronikusan - ez a legegyszerűbb

Az átjelentkezési kérelmet elektronikus úton is benyújthatod a www.magyarorszag.hu oldalon, a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen.

Az online ügyintézéshez szükség van:

  • DÁP mobilalkalmazásra, vagy
  • Ügyfélkapu+ regisztrációra

Ha ezek közül valamelyikkel rendelkezel, a kérelem néhány perc alatt kitölthető.

2. Személyesen is intézhető

A kérelmet személyesen is benyújthatod bármely helyi választási irodában. Itt szóban is előadhatod a kérésedet, nem kötelező előre nyomtatványt vinni.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

3. Meghatalmazott is eljárhat helyetted

Ha nem tudsz személyesen elmenni, a kérelmet kézbesítési meghatalmazott is benyújthatja. Ehhez egy külön nyomtatvány szükséges, amelyet előre ki kell tölteni és aláírni.

Mire érdemes figyelni?

  • A kérelemben megadott személyes adatoknak pontosan meg kell egyezniük a hivatalos okmányaidban szereplő adatokkal.
  • A magyarországi lakcímednek érvényesnek kell lennie. Fontos megjegyezni, hogy magyar állampolgár, magyar lakcím nélkül is szavazhat külföldön, viszont ekkor csak listára.
  • A kérelmekről a Nemzeti Választási Iroda automatikus eljárásban dönt.
  • A jelentkezéskor megadhatsz egy értesítési címet, ahová visszajelzést kapsz arról, hogy elfogadták vagy elutasították a kérelmedet.

Fontos határidők - erre kell figyelni az átjelentkezésnél

Az átjelentkezési kérelmet a szavazást megelőző 66. naptól lehet benyújtani. A 2026-os országgyűlési választásnál ez 2026. február 5-étől lehetséges.

Országgyűlési választás (2026. április 12.)

  • Az átjelentkezési kérelem legkésőbb 2026. április 2-án, 16.00 óráig nyújtható be.
  • A kérelem eddig az időpontig módosítható is.
  • Az átjelentkezési kérelem legkésőbb 2026. április 9-én, 16.00 óráig vonható vissza.
Címlapkép: Getty Images
#határidő #online #választások #gazdaság #ügyfélkapu #parlament #országgyűlés #választás #politika #dáp #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:31
14:28
14:14
14:01
13:26
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 4. 16:50
Csúcson az állam kamatterhei: mennyire fáj ez a költségvetésnek?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. február 5. 11:41
Az RTL figyelmeztetést kapott, a Tilos Rádiót megbírságolta a Médiatanács
Jogsértések miatt figyelmeztetésben részesítette az RTL-t, a Tilos Rádiót pedig megbírságolta az NMH...
Bankmonitor  |  2026. február 5. 10:07
A Wise is emeli az ingyenes készpénzfelvételi limitet - így spórolhatsz még többet hazai ingyenes bankszámlával
Habár egyre többen fizetünk bankkártyával, a készpénz továbbra is fontos szerepet játszik mindennapo...
Holdblog  |  2026. február 5. 10:00
Kevesebb dugó, kevesebb kibocsátás, kevesebb frusztráció - AI a közlekedésben
A mesterséges intelligencia alkalmazása azonnal érthető és látható a közúti közlekedésben. A dugók,...
iO Charts  |  2026. február 4. 10:01
A Kelly Partners Group részvény elemzése - Leonard, te vagy az?
Az Kelly Partners Group részvény (ASX:KPG) alapadatai, áttekintés A Kelly Partners Group (ASX:KPG) e...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 5.
Komoly bajba kerülhet sok magyar ingatlantulaj 2026-ban: lakásuk, házuk mehet rá, ha erre nem gondolnak
2026. február 4.
Sosem látott társadalmi káosz a küszöbön: hamarosan semmiben sem lehetünk biztosak abból, amit látunk, hallunk
2026. február 5.
Drámai méhpusztulás, rekord alacsony termés: tovább drágulhat a méz 2026-ban a magyar boltokban?
2026. február 5.
Csúnyán hoppon maradt rengeteg magyar dolgozó: hiába állt ez a bérpapírjukon, már bottal üthetik a pénzük nyomát
2026. február 4.
Kajarendelés vagy főzés: ki nem találod, melyik az olcsóbb 2026-ban Magyarországon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 5. csütörtök
Ágota, Ingrid
6. hét
Február 5.
A választások világnapja
Február 5.
Nutella Nap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Kivédhetetlen lehet az összeomlás, a történelem eddigi legnagyobb válsága közeleg
2
4 napja
Durva bírság jöhet a kutyatartóknak: ez a szokás 150 ezer forintba fájhat
3
6 napja
Elképesztő dolog derült ki a szerbiai Mol-üzletről: az Emírségek is bejött a képbe, ezek lehetnek a részletek
4
4 napja
Bevezethetik végre az eurót Magyarországon? Ezt jelzik a számok és a szakértői elemzés
5
2 hete
Óriási az étolajpara Magyarországon: már a hatóság is vizsgálódik a háttérben, minden egy irányba mutat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Virtuális kártya
egy olyan, kizárólag internetes vásárlásra használható bankkártya, amelyhez PIN kód nem kapcsolódik. Biztonságos, mivel a kártyához alapesetben 1 Ft napi vásárlási limit kapcsolódik, így a vásárlást a Bank csak akkor engedélyezi, amikor a limit összegét megemeled. A napi limit összegét kizárólag Te tudod módosítani telebankon keresztül.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 5. 14:01
Történelmi csúcs közelében a nyeremények: elképesztő összegeket lehet most szakítani a hazai lottókon
Pénzcentrum  |  2026. február 5. 13:02
Drámai méhpusztulás, rekord alacsony termés: tovább drágulhat a méz 2026-ban a magyar boltokban?
Agrárszektor  |  2026. február 5. 13:29
Lépett a Nestlé: újabb csecsemőtápszereket hívtak vissza