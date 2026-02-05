A Nintendo Switch a vállalat történetének legkelendőbb konzolja lett: a 2017-es megjelenése óta már több mint 155 millió darabot adtak el belőle.
Fontos dátum a mai a 2026-os országgyűlési választás szempontjából: ezeknek a választóknak április 2-ig dönteniük kell, különben nem szavazhatnak
Február 5-e kulcsdátum a 2026-os országgyűlési választás előtt: ettől a naptól lehet kérni az átjelentkezést, a mozgóurnát vagy a külképviseleti szavazást. Bár a voksolásra csak április 12-én kerül sor, a legfontosabb határidők jóval korábban lejárnak: az átjelentkezési kérelmeket április 2-án délután négy óráig kell benyújtani, a visszavonásra pedig még egy héttel később van lehetőség. Összeszedtük, mikor, mire és meddig kell figyelni, hogy senki ne maradjon le a szavazásról.
2026. április 12-én országgyűlési választásokat tartanak Magyarországon, ám a voksolás szempontjából egy ennél jóval korábbi dátum is kulcsfontosságú. Február 5-étől ugyanis elindult a választással kapcsolatos kérelmek benyújtásának időszaka: ettől a naptól lehet átjelentkezést kérni, mozgóurnát igényelni, illetve a külképviseleti szavazásra jelentkezni.
A 2026. évi általános országgyűlési választáshoz kapcsolódó kérelmek 2026. február 5. és április 2. 16.00 óra között nyújthatók be. Azok a választópolgárok, akik a szavazás napján Magyarországon tartózkodnak, de nem a lakcímük szerinti szavazókör területén, átjelentkezéssel élhetnek. Viszont csak a fentebb említett időperiódusban.
Hogyan lehet átjelentkezést, mozgó urnát, külföldi külképviseleten szavazást kérni?
Ha a választás napján nem tudsz a lakcímed szerinti szavazókörben szavazni, átjelentkezést kell kérned. Ehhez egy kérelmet kell benyújtani, amit többféleképpen is megtehetsz.
1. Online, elektronikusan - ez a legegyszerűbb
Az átjelentkezési kérelmet elektronikus úton is benyújthatod a www.magyarorszag.hu oldalon, a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen.
Az online ügyintézéshez szükség van:
- DÁP mobilalkalmazásra, vagy
- Ügyfélkapu+ regisztrációra
Ha ezek közül valamelyikkel rendelkezel, a kérelem néhány perc alatt kitölthető.
2. Személyesen is intézhető
A kérelmet személyesen is benyújthatod bármely helyi választási irodában. Itt szóban is előadhatod a kérésedet, nem kötelező előre nyomtatványt vinni.
3. Meghatalmazott is eljárhat helyetted
Ha nem tudsz személyesen elmenni, a kérelmet kézbesítési meghatalmazott is benyújthatja. Ehhez egy külön nyomtatvány szükséges, amelyet előre ki kell tölteni és aláírni.
Mire érdemes figyelni?
- A kérelemben megadott személyes adatoknak pontosan meg kell egyezniük a hivatalos okmányaidban szereplő adatokkal.
- A magyarországi lakcímednek érvényesnek kell lennie. Fontos megjegyezni, hogy magyar állampolgár, magyar lakcím nélkül is szavazhat külföldön, viszont ekkor csak listára.
- A kérelmekről a Nemzeti Választási Iroda automatikus eljárásban dönt.
- A jelentkezéskor megadhatsz egy értesítési címet, ahová visszajelzést kapsz arról, hogy elfogadták vagy elutasították a kérelmedet.
Fontos határidők - erre kell figyelni az átjelentkezésnél
Az átjelentkezési kérelmet a szavazást megelőző 66. naptól lehet benyújtani. A 2026-os országgyűlési választásnál ez 2026. február 5-étől lehetséges.
Országgyűlési választás (2026. április 12.)
- Az átjelentkezési kérelem legkésőbb 2026. április 2-án, 16.00 óráig nyújtható be.
- A kérelem eddig az időpontig módosítható is.
- Az átjelentkezési kérelem legkésőbb 2026. április 9-én, 16.00 óráig vonható vissza.
-
