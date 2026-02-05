Egy floridai esküdtszék öt vádpontban mondta ki bűnösnek az 59 éves férfit.
Az FBI segítségével buktak le a magyar csalók: irdatlan mennyiségű hamis arannyal bizniszeltek + Videó
Összesen 442 rendbeli csalással gyanúsít három magyar férfit a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. A gyanú szerint amerikai befektetőket vertek át hamis aranylapok értékesítésével. A nyomozást az FBI is segítette.
Az ügy tavaly novemberben indult, miután a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Igazgatósága gyanús csomagokra figyelt fel a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A küldemények feladószelvényén a Magyar Államkincstár neve szerepelt, a csomagokban azonban aranylapoknak tűnő tárgyakat találtak. A vizsgálat során felmerült, hogy bűncselekmény állhat a háttérben, ezért a KR NNI Transzatlanti Műveleti Osztálya kezdett nyomozni, amely napi kapcsolatban áll az FBI ügynökeivel - írja a Police.hu.
A nyomozók rövid időn belül három győri férfit azonosítottak. A gyanú szerint a 20 éves P. Márk irányította a csoportot. Egy online kereskedelmi platformon több webáruházat hoztak létre, például Goldamac, Emaar Gold és Emaar Bullion néven. Ezeken keresztül aranylapokat kínáltak a világpiaci árnál jóval olcsóbban, főként amerikai vevőknek. A vásárlók utalással fizettek, a csomagokban azonban hamis nemesfém termékeket kaptak. A hirdetéseket közösségi oldalakon terjesztették. A 19 éves L. Artúr a reklámokért és az oldalak működtetéséért felelt, a 25 éves R. Dávid a csomagolást és a feladást intézte.
Miközben a magyar nyomozók a hazai szálakat derítették fel, az FBI New Jersey állambeli, newarki kirendeltsége a sértettek azonosítását végezte. A két hatóság együtt összesen 442 csomagfeladást követett nyomon. A lefoglalt aranylapokról szakértők megállapították, hogy réz és cinklemezek voltak, mindössze körülbelül egy százalék aranytartalommal. Ezeket külföldi webáruházból szerezték be, majd akár 4000 dollárért is továbbadták darabonként. A károsultaknál a kár összege félmillió és ötmillió forint között mozoghatott, a teljes kár meghaladhatja a 216 millió forintot.
A gyanúsítottak győri irodát működtettek egy olyan épületben, ahol a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálata is megtalálható. A csomagok feladószelvényein gyakran feltüntették a Magyar Államkincstár nevét, hogy legális tevékenység látszatát keltsék.
Az elfogásokat összehangolt akcióban hajtották végre. P. Márkot január 29-én fogták el a budapesti repülőtéren, amikor Dubajból érkezett haza. Ugyanezen a napon Budapesten elfogták L. Artúrt, míg R. Dávidot másnap Győrben vették őrizetbe, miután Thaiföldről tért vissza. Az akcióban FBI ügynökök is részt vettek. A házkutatások során 291 hamis aranylapot foglaltak le, valamint több bizonyítékot.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A három férfit üzletszerűen, anyagi haszonszerzés céljából elkövetett csalással gyanúsítják 442 rendbeli esetben. Ketten letartóztatásban vannak, harmadik társuk szabadlábon védekezik.
Címlapkép: Police.hu
A részvénypiac forgalma 35,6 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Szándéknyilatkozatot írt alá a Posta és a Temu üzleti kapcsolataik erősítésére és a közös fejlesztési lehetőségek feltérképezésére.
Az eurót este hat órakor 379,65 forinton jegyezték a kora reggeli 380,97 forint után.
Az euróövezet gazdasági teljesítménye januárban tovább veszített lendületéből: immár második hónapja lassult a növekedés üteme.
Hatalmas versenyfutás indulhat a világban ezekért a kincsekért: durvulhat Kína és Donald Trump is, óriási a tét
A ritkaföldfémek nélkül megállna a modern világ: az okostelefonoktól a szélturbinákig minden kulcsfontosságú technológia ezekre fontos fémekre épül.
Egy friss jelentés szerint az Európai Unió ambiciózus klímacéljai valamint a zöld iparpolitikája súlyos nyersanyag-ellátási akadályokba ütközik.
Technikai üzemzavar lépett fel a K&H Bank digitális szolgáltatásainál, az ügyfelek jelenleg nem férnek hozzá számlaegyenlegükhöz és számlatörténetükhöz sem.
A magyar költségvetés kamatkiadásai tavaly történelmi csúcsra emelkedtek, meghaladták a 4000 milliárd forintot.
A forint egy pici gyengüléssel nyitott az euróval szemben, a dollár jegyzése azonban gyengült.
A GKI 2026. januári lakossági felmérése szerint a megkérdezettek 6%-a biztosan, 18%-a valószínűleg nagyobb összeget fog költeni lakóingatlanára a következő egy évben.
A Mol közel 700 millió eurós projektjének utolsó szakaszába lépett a Rijekai Finomító: éles üzemi próba és fokozatos teljes kapacitás várható.
Felzárkózás helyett toporgó lemaradás lett Magyarország jussa: borzasztó, mennyire kilógunk a V4-ek közül
Magyarország a V4-eken belül inkább középszerű teljesítményt nyújt, az uniós átlaghoz képest pedig továbbra is strukturális korlátokkal küzdő, felzárkózó gazdaság.
A MOHU REpont rendszerének bevezetése előtt az italcsomagolásoknak csupán töredéke lett újrahasznosítva.
A BÉT részvényindexe, a BUX 440,56 pontos, 0,34 százalékos csökkenéssel, 128 391,02 ponton zárt hétfőn.
Nagyon fontos, ami kiderült a 2026-os választásról: ezen áll vagy bukik minden, mi lesz itt áprilisig?
Megnyílt a jelölőszervezetek nyilvántartásba vételének lehetősége az április 12-ei országgyűlési választásra.
Az euró jegyzése reggel hét órakor 381,01 forinton állt az előző este hat órai 381,12 forint után.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 440,56 pontos, 0,34 százalékos csökkenéssel, 128 391,02 ponton zárt hétfőn.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!