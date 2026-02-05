2026. február 5. csütörtök Ágota, Ingrid
Fotó: Police.hu Összesen 442 rendbeli csalással gyanúsít három magyar férfit a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda.
Gazdaság

Az FBI segítségével buktak le a magyar csalók: irdatlan mennyiségű hamis arannyal bizniszeltek + Videó

Pénzcentrum
2026. február 5. 11:04

Összesen 442 rendbeli csalással gyanúsít három magyar férfit a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. A gyanú szerint amerikai befektetőket vertek át hamis aranylapok értékesítésével. A nyomozást az FBI is segítette.

Az ügy tavaly novemberben indult, miután a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Igazgatósága gyanús csomagokra figyelt fel a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A küldemények feladószelvényén a Magyar Államkincstár neve szerepelt, a csomagokban azonban aranylapoknak tűnő tárgyakat találtak. A vizsgálat során felmerült, hogy bűncselekmény állhat a háttérben, ezért a KR NNI Transzatlanti Műveleti Osztálya kezdett nyomozni, amely napi kapcsolatban áll az FBI ügynökeivel - írja a Police.hu.

A nyomozók rövid időn belül három győri férfit azonosítottak. A gyanú szerint a 20 éves P. Márk irányította a csoportot. Egy online kereskedelmi platformon több webáruházat hoztak létre, például Goldamac, Emaar Gold és Emaar Bullion néven. Ezeken keresztül aranylapokat kínáltak a világpiaci árnál jóval olcsóbban, főként amerikai vevőknek. A vásárlók utalással fizettek, a csomagokban azonban hamis nemesfém termékeket kaptak. A hirdetéseket közösségi oldalakon terjesztették. A 19 éves L. Artúr a reklámokért és az oldalak működtetéséért felelt, a 25 éves R. Dávid a csomagolást és a feladást intézte.

Kapcsolódó cikkeink:

Miközben a magyar nyomozók a hazai szálakat derítették fel, az FBI New Jersey állambeli, newarki kirendeltsége a sértettek azonosítását végezte. A két hatóság együtt összesen 442 csomagfeladást követett nyomon. A lefoglalt aranylapokról szakértők megállapították, hogy réz és cinklemezek voltak, mindössze körülbelül egy százalék aranytartalommal. Ezeket külföldi webáruházból szerezték be, majd akár 4000 dollárért is továbbadták darabonként. A károsultaknál a kár összege félmillió és ötmillió forint között mozoghatott, a teljes kár meghaladhatja a 216 millió forintot.

A gyanúsítottak győri irodát működtettek egy olyan épületben, ahol a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálata is megtalálható. A csomagok feladószelvényein gyakran feltüntették a Magyar Államkincstár nevét, hogy legális tevékenység látszatát keltsék.

Az elfogásokat összehangolt akcióban hajtották végre. P. Márkot január 29-én fogták el a budapesti repülőtéren, amikor Dubajból érkezett haza. Ugyanezen a napon Budapesten elfogták L. Artúrt, míg R. Dávidot másnap Győrben vették őrizetbe, miután Thaiföldről tért vissza. Az akcióban FBI ügynökök is részt vettek. A házkutatások során 291 hamis aranylapot foglaltak le, valamint több bizonyítékot.

A három férfit üzletszerűen, anyagi haszonszerzés céljából elkövetett csalással gyanúsítják 442 rendbeli esetben. Ketten letartóztatásban vannak, harmadik társuk szabadlábon védekezik.

Címlapkép: Police.hu
