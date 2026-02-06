2026. február 6. péntek Dorottya, Dóra
5 °C Budapest
Kivágott felvétel egy fiatal nőről, aki okostelefont használ, miközben szünetet tart a városi bevásárlásban.
Vásárlás

Sorra zárnak be a magyarok kedvenc üzletei: nagy láncok is kivonulhatnak az országból

Jeki Gabriella
2026. február 6. 19:00

Miközben a magyarok továbbra is rendszeresen vásárolnak, a boltok száma látványosan csökken. Az elmúlt években felgyorsult a kiskereskedelmi üzletek eltűnése, különösen a kisebb településeken és a kis alapterületű boltok körében. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja azt mutatja meg, miért zár be átlagosan 72 percenként egy bolt Magyarországon, hogyan koncentrálódik a piac, és milyen szerepet játszik ebben a vasárnapi nyitvatartás kérdése.

A CHART by Pénzcentrum statisztikáinak egyik legfontosabb tanulsága, hogy a boltok számának csökkenése nem a vásárlási kedv visszaesését tükrözi. A forgalom összességében nem omlott össze, sőt bizonyos időszakokban még nőtt is. A különbség abban rejlik, hol és milyen típusú üzletekben költik el a pénzüket a vásárlók. Elemzéseink szerint a fogyasztás egyre inkább a nagyobb üzletláncoknál és bevásárlóközpontokban koncentrálódik, miközben a kisboltok fokozatosan kiszorulnak a piacról.

És igen: a kisboltok vannak a legnagyobb veszélyben, hiszen a bezárások leginkább a kisebb, családi tulajdonban lévő üzleteket érintik. Ezek a boltok nehezen tudják felvenni a versenyt az árakkal, a hosszabb nyitvatartással és a szélesebb választékkal rendelkező láncokkal. A növekvő rezsiköltségek, a munkaerőhiány és az adminisztratív terhek tovább rontják a kisebb boltok helyzetét. Számos településen a bezárás így egyfajta kényszerű alkalmazkodás a megváltozott gazdasági környezethez.

Mi a helyzet a vasárnappal? Vásárlási nap vagy pihenőidő? Nem véletlen, hogy a vasárnapi nyitvatartás kérdése régóta visszatérő vita Magyarországon. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése alapján európai összehasonlításban jelentős eltérések láthatók: míg egyes országokban a vasárnapi vásárlás teljesen megszokott, máshol szigorú szabályozás védi a pihenőnapot.

Úgy tűnik, hogy azokban az országokban, ahol korlátozott a vasárnapi nyitvatartás, a kiskereskedelem szerkezete gyakran kiegyensúlyozottabb, és a kisebb üzletek nagyobb eséllyel maradnak életben. Ugyanakkor a fogyasztók alkalmazkodnak: vásárlásaikat más napokra időzítik.

OKSZ: Elképzelhető, hogy kiskereskedelmi láncok kivonulnak Magyarországról
Szomorú adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #bevásárlóközpont #kiskereskedelem #kisbolt #nyitvatartás #kisboltok #boltbezárás #vásárlási szokások #CHART by Pénzcentrum

