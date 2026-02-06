A Magyar Posta pénteken 20 órától szombat reggel 6 óráig tervezett informatikai karbantartást végez, ez idő alatt valamennyi MPL csomagautomata leáll.
Sorra zárnak be a magyarok kedvenc üzletei: nagy láncok is kivonulhatnak az országból
Miközben a magyarok továbbra is rendszeresen vásárolnak, a boltok száma látványosan csökken. Az elmúlt években felgyorsult a kiskereskedelmi üzletek eltűnése, különösen a kisebb településeken és a kis alapterületű boltok körében. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja azt mutatja meg, miért zár be átlagosan 72 percenként egy bolt Magyarországon, hogyan koncentrálódik a piac, és milyen szerepet játszik ebben a vasárnapi nyitvatartás kérdése.
A CHART by Pénzcentrum statisztikáinak egyik legfontosabb tanulsága, hogy a boltok számának csökkenése nem a vásárlási kedv visszaesését tükrözi. A forgalom összességében nem omlott össze, sőt bizonyos időszakokban még nőtt is. A különbség abban rejlik, hol és milyen típusú üzletekben költik el a pénzüket a vásárlók. Elemzéseink szerint a fogyasztás egyre inkább a nagyobb üzletláncoknál és bevásárlóközpontokban koncentrálódik, miközben a kisboltok fokozatosan kiszorulnak a piacról.
És igen: a kisboltok vannak a legnagyobb veszélyben, hiszen a bezárások leginkább a kisebb, családi tulajdonban lévő üzleteket érintik. Ezek a boltok nehezen tudják felvenni a versenyt az árakkal, a hosszabb nyitvatartással és a szélesebb választékkal rendelkező láncokkal. A növekvő rezsiköltségek, a munkaerőhiány és az adminisztratív terhek tovább rontják a kisebb boltok helyzetét. Számos településen a bezárás így egyfajta kényszerű alkalmazkodás a megváltozott gazdasági környezethez.
Mi a helyzet a vasárnappal? Vásárlási nap vagy pihenőidő? Nem véletlen, hogy a vasárnapi nyitvatartás kérdése régóta visszatérő vita Magyarországon. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése alapján európai összehasonlításban jelentős eltérések láthatók: míg egyes országokban a vasárnapi vásárlás teljesen megszokott, máshol szigorú szabályozás védi a pihenőnapot.
Úgy tűnik, hogy azokban az országokban, ahol korlátozott a vasárnapi nyitvatartás, a kiskereskedelem szerkezete gyakran kiegyensúlyozottabb, és a kisebb üzletek nagyobb eséllyel maradnak életben. Ugyanakkor a fogyasztók alkalmazkodnak: vásárlásaikat más napokra időzítik.
Kereskedelmi szövetség: az árrésstop "takarásában" az élelmiszerek drágulása nem állt le, csúnya meglepetés jöhet
Hiába nőttek érezhetően a keresetek, 2025-ben továbbra is gyengén teljesített a magyar kiskereskedelem: a forgalom bővülése messze elmaradt a jövedelmek emelkedésétől.
Hol főznek még naponta az emberek? Miért eszünk akkor is gyorsétteremben, ha tudjuk, hogy nem ez a legegészségesebb választás? Mutatjuk!
Az egyik hazai internetes piactér adatai szerint 2025-ben több százezer régi és modern fizetőeszköz cserélt gazdát a platformon.
A Tesco magyarországi kivonulásának az esélyéről vallott a hazai vezér: ezt minden magyar vásárlónak tudnia kell
A magyar kiskereskedelem több fronton küzd a bizonytalan szabályozási környezettel, a visszafogott fogyasztói hangulattal és a szűkülő árrésekkel.
Óriási bejelentés érkezett a Kifli.hu-tól: mostantól újabb magyar településekre szállítanak ki, itt a friss lista
Az Xtra program 30 napig díjmentesen kipróbálható, így a vásárlók kockázat nélkül tapasztalhatják meg az ár- és szolgáltatásbeli előnyöket.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással.
Komoly nyugdíjaskedvezményt hirdetett ez a hazai üzletlánc: itt a bejelentés, amire az idős vásárlók vártak
Minden nyugdíjas vásárló -5% végösszegkedvezményt kap minden vásárlására, értékhatár nélkül.
A kávék és pótkávék mostantól részletesebb címkével, pontos összetevőkkel és új minőségi kritériumokkal kerülnek a boltokba.
Újra futárcég nevével próbálnak adatokat és pénzt kicsalni a csalók: ezúttal a DPD-re hivatkozó SMS érkezik egy külföldi, fülöp-szigeteki számról.
Városi túlélőbolt-lánc terjeszkedik itthon: brutál árakkal nyomják le az Aldit, Lidlt és még a kínait is
Jó beszerzésre épített, következetes diszkontkoncepcióval fel lehet venni a versenyt az ismert diszkontláncokkal, sőt még akár a legolcsóbb kínai vagy orosz szereplőkkel szemben is.
Újabb Spar-üzlet húzza le a rolót Magyarországon: a paksi bolt bezárása után Oroszlányban is végleg bezár egy áruház február 15-én.
A kedvezmény azoknak a 65 év felettieknek, illetve nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezőknek jár, akiknek van Bizalomkártyájuk
Hihetetlen promóciót hirdetett az Aldi: pénzvisszafizetési garanciát kínálnak - itt az érintett termékek listája
Az ALDI a növényvédőszer-maradványok vagy a mikrobiológiai határértékek esetében a jogszabályi előírásoknál szigorúbb elvárásokat is meghatároz.
A madárinfluenza-járvány súlyos egyensúlyhiányt okozott az európai tojáspiacon.
Hat éve működik Magyarországon a Kifli.hu, a cseh Rohlik Group hazai leányvállalata, amely ez idő alatt több mint 10 millió rendelést szállított ki, és árbevétele...
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
Egyre nagyobb bajban a Louis Vuitton, Tiffany és a Moët & Chandon: súlyos hírek érkeztek az anyacégről
Az LVMH részvényei szerdán jelentősen estek, miután a negyedik negyedéves eredmények csalódást okoztak a befektetőknek.
Valóságos krumpliüzérek tartják sakkban a magyar boltokat: ezért kénytelenek a magyarok tömegével rossz minőségű burgonyát venni
Bár a hazai termelők raktárai tele vannak áruval, a magyar boltokat elárasztotta az import burgonya.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
