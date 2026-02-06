Sorra zárnak be a magyarok kedvenc üzletei: nagy láncok is kivonulhatnak az országból

Miközben a magyarok továbbra is rendszeresen vásárolnak, a boltok száma látványosan csökken. Az elmúlt években felgyorsult a kiskereskedelmi üzletek eltűnése, különösen a kisebb településeken és a kis alapterületű boltok körében. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja azt mutatja meg, miért zár be átlagosan 72 percenként egy bolt Magyarországon, hogyan koncentrálódik a piac, és milyen szerepet játszik ebben a vasárnapi nyitvatartás kérdése.

A CHART by Pénzcentrum statisztikáinak egyik legfontosabb tanulsága, hogy a boltok számának csökkenése nem a vásárlási kedv visszaesését tükrözi. A forgalom összességében nem omlott össze, sőt bizonyos időszakokban még nőtt is. A különbség abban rejlik, hol és milyen típusú üzletekben költik el a pénzüket a vásárlók. Elemzéseink szerint a fogyasztás egyre inkább a nagyobb üzletláncoknál és bevásárlóközpontokban koncentrálódik, miközben a kisboltok fokozatosan kiszorulnak a piacról.

És igen: a kisboltok vannak a legnagyobb veszélyben, hiszen a bezárások leginkább a kisebb, családi tulajdonban lévő üzleteket érintik. Ezek a boltok nehezen tudják felvenni a versenyt az árakkal, a hosszabb nyitvatartással és a szélesebb választékkal rendelkező láncokkal. A növekvő rezsiköltségek, a munkaerőhiány és az adminisztratív terhek tovább rontják a kisebb boltok helyzetét. Számos településen a bezárás így egyfajta kényszerű alkalmazkodás a megváltozott gazdasági környezethez.

Mi a helyzet a vasárnappal? Vásárlási nap vagy pihenőidő? Nem véletlen, hogy a vasárnapi nyitvatartás kérdése régóta visszatérő vita Magyarországon. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése alapján európai összehasonlításban jelentős eltérések láthatók: míg egyes országokban a vasárnapi vásárlás teljesen megszokott, máshol szigorú szabályozás védi a pihenőnapot.

Úgy tűnik, hogy azokban az országokban, ahol korlátozott a vasárnapi nyitvatartás, a kiskereskedelem szerkezete gyakran kiegyensúlyozottabb, és a kisebb üzletek nagyobb eséllyel maradnak életben. Ugyanakkor a fogyasztók alkalmazkodnak: vásárlásaikat más napokra időzítik.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

EZ IS ÉRDEKELHET OKSZ: Elképzelhető, hogy kiskereskedelmi láncok kivonulnak Magyarországról Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárával a kiskereskedelmi piac 2026-os várakozásairól, az árrésstop és a kiskereskedelmi különadó tovagyűrűző hatásairól beszélgettünk.

Szomorú adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.