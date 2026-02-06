A lakásvásárlás előtt állók közel fele árcsökkenésre számít 2026-ban, míg további 40 százalékuk enyhe, 0-10 százalék közötti áremelkedésre.
Ezért se dicsérik meg Donald Trumpot: zuhan a Bitcoin árfolyama, egyre kevesebbet ér a kripto
Tizenöt hónapos mélypontra, 66 000 dollárra esett a Bitcoin árfolyama, noha Donald Trump amerikai elnök látványosan a kriptovaluták mellé állt - tudósított a BBC.
A világ legnépszerűbb digitális fizetőeszköze az év eleje óta mintegy 24 százalékot veszített értékéből. Az októberben elért, 122 200 dolláros történelmi csúcshoz képest a lejtmenet még élesebb.
A befektetők korábban kifejezetten bizakodóak voltak Trump kriptobarát politikája miatt. Az elnök a Fehér Házba való visszatérése után végrehajtási rendeletet írt alá, amelynek célja, hogy az Egyesült Államok "a kriptovaluták világfővárosává" váljon.
Ezt követően törvényt írt alá a kriptoeszközök szövetségi támogatásáról, feloszlatta az Igazságügyi Minisztérium kriptopiaci szabályozással foglalkozó csoportját, az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet pedig visszavonta több kapcsolódó vizsgálatát. Emellett Trump saját kriptovalutát is indított, amelynek bevételei családi vállalataihoz kerülnek.
A szenátus demokrata párti tagjai novemberben felhívták rá a figyelmet, hogy az elnök hivatalba lépése óta mintegy 11 milliárd dollárnyi kriptovagyonra tett szert, és körülbelül 800 millió dollár személyes bevételt realizált ezekből a befektetésekből.
A Deutsche Bank elemzői szerint a legutóbbi árfolyamesést Kevin Warsh Fed-elnöki jelölése váltotta ki, akitől szigorúbb monetáris politikát vár a piac. A bank értékelése szerint a hagyományos befektetők érdeklődése mérséklődik, miközben a kriptovalutákkal szembeni pesszimizmus erősödik. Úgy látják, a Bitcoin a tisztán spekulatív eszköz szerepéből egy olyan szakaszba lép, ahol meg kell találnia valódi funkcióját a pénzügyi rendszerben.
William Barhydt, az Abra Capital Management vezérigazgatója ezzel szemben visszapattanásra számít. Emlékeztetett rá, hogy a Bitcoin korábban is többször produkált hasonlóan jelentős árfolyamingadozásokat. A Stifel befektetési cég elemzése szerint a Bitcoin árfolyama akár 38 000 dollárig is visszaeshet a következő időszakban.
Az Ethereum és a Solana árfolyama is körülbelül 37 százalékot esett az idei évben. A CoinGecko adatai szerint a teljes kriptopiac az elmúlt egy hónapban több mint 1000 milliárd dollárt veszített értékéből, az októberi csúcs óta pedig nagyjából 2000 milliárd dollár tűnt el a piaci kapitalizációból.
Az előző év azonos időszakához mérten 1,8, az előző hónaphoz képest 0,9%-kal bővült az ipari termelés
Pénteken érkeznek az első értesítők a postaládákba az április 12-ei országgyűlési választásról.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 3492,59 pontos, 2,62 százalékos csökkenéssel 129 819,11 ponton zárt csütörtökön.
A forint és a cseh korona is erősödött az euróval és az amerikai dollárral szemben, ami egyes vállalatoknál költségcsökkenést, másoknál jövedelmezőségi nyomást okozott.
Fontos dátum a mai a 2026-os országgyűlési választás szempontjából: ezeknek a választóknak április 2-ig dönteniük kell, különben nem szavazhatnak
Február 5-e kulcsdátum a 2026-os országgyűlési választás előtt: ettől a naptól lehet kérni az átjelentkezést, a mozgóurnát vagy a külképviseleti szavazást.
Az FBI segítségével buktak le a magyar csalók: irdatlan mennyiségű hamis arannyal bizniszeltek + Videó
Miközben a magyar nyomozók a hazai szálakat derítették fel, az FBI New Jersey állambeli, newarki kirendeltsége a sértettek azonosítását végezte.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő ma 10 órakor kezdte el a sajtótájékoztatót tart a Karmelita Kolostor Színháztermében.
A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok alapján a forgalom 0,2 százalékkal nőtt az előző hónaphoz képest.
Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A részvénypiac forgalma 35,6 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Szándéknyilatkozatot írt alá a Posta és a Temu üzleti kapcsolataik erősítésére és a közös fejlesztési lehetőségek feltérképezésére.
Az eurót este hat órakor 379,65 forinton jegyezték a kora reggeli 380,97 forint után.
Az euróövezet gazdasági teljesítménye januárban tovább veszített lendületéből: immár második hónapja lassult a növekedés üteme.
Hatalmas versenyfutás indulhat a világban ezekért a kincsekért: durvulhat Kína és Donald Trump is, óriási a tét
A ritkaföldfémek nélkül megállna a modern világ: az okostelefonoktól a szélturbinákig minden kulcsfontosságú technológia ezekre fontos fémekre épül.
Egy friss jelentés szerint az Európai Unió ambiciózus klímacéljai valamint a zöld iparpolitikája súlyos nyersanyag-ellátási akadályokba ütközik.
Technikai üzemzavar lépett fel a K&H Bank digitális szolgáltatásainál, az ügyfelek jelenleg nem férnek hozzá számlaegyenlegükhöz és számlatörténetükhöz sem.
A magyar költségvetés kamatkiadásai tavaly történelmi csúcsra emelkedtek, meghaladták a 4000 milliárd forintot.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
