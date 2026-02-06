Ezért se dicsérik meg Donald Trumpot: zuhan a Bitcoin árfolyama, egyre kevesebbet ér a kripto

Tizenöt hónapos mélypontra, 66 000 dollárra esett a Bitcoin árfolyama, noha Donald Trump amerikai elnök látványosan a kriptovaluták mellé állt - tudósított a BBC.

A világ legnépszerűbb digitális fizetőeszköze az év eleje óta mintegy 24 százalékot veszített értékéből. Az októberben elért, 122 200 dolláros történelmi csúcshoz képest a lejtmenet még élesebb.

A befektetők korábban kifejezetten bizakodóak voltak Trump kriptobarát politikája miatt. Az elnök a Fehér Házba való visszatérése után végrehajtási rendeletet írt alá, amelynek célja, hogy az Egyesült Államok "a kriptovaluták világfővárosává" váljon.

Ezt követően törvényt írt alá a kriptoeszközök szövetségi támogatásáról, feloszlatta az Igazságügyi Minisztérium kriptopiaci szabályozással foglalkozó csoportját, az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet pedig visszavonta több kapcsolódó vizsgálatát. Emellett Trump saját kriptovalutát is indított, amelynek bevételei családi vállalataihoz kerülnek.

A szenátus demokrata párti tagjai novemberben felhívták rá a figyelmet, hogy az elnök hivatalba lépése óta mintegy 11 milliárd dollárnyi kriptovagyonra tett szert, és körülbelül 800 millió dollár személyes bevételt realizált ezekből a befektetésekből.

A Deutsche Bank elemzői szerint a legutóbbi árfolyamesést Kevin Warsh Fed-elnöki jelölése váltotta ki, akitől szigorúbb monetáris politikát vár a piac. A bank értékelése szerint a hagyományos befektetők érdeklődése mérséklődik, miközben a kriptovalutákkal szembeni pesszimizmus erősödik. Úgy látják, a Bitcoin a tisztán spekulatív eszköz szerepéből egy olyan szakaszba lép, ahol meg kell találnia valódi funkcióját a pénzügyi rendszerben.

William Barhydt, az Abra Capital Management vezérigazgatója ezzel szemben visszapattanásra számít. Emlékeztetett rá, hogy a Bitcoin korábban is többször produkált hasonlóan jelentős árfolyamingadozásokat. A Stifel befektetési cég elemzése szerint a Bitcoin árfolyama akár 38 000 dollárig is visszaeshet a következő időszakban.

Az Ethereum és a Solana árfolyama is körülbelül 37 százalékot esett az idei évben. A CoinGecko adatai szerint a teljes kriptopiac az elmúlt egy hónapban több mint 1000 milliárd dollárt veszített értékéből, az októberi csúcs óta pedig nagyjából 2000 milliárd dollár tűnt el a piaci kapitalizációból.