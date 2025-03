Kínai márka veri a Suzukit a toplistán: ilyen autókat vesz valójaban a magyar lakosság 2025-ben

Jöhet a magánszemély bérlet Magyarországon?

A magánszemélyeknek történő autófinanszírozás hangsúlyos témája voltis: Zs. Nagy István, a szövetség elnöke arról beszélt, Nyugat-Európában már terjed a magánszemélyekre szabott autóbérlet-konstrukció.A szervezet ezt szeretné itthon is meghonosíttatni 2025-ben, mivel Magyarországon a lakosság jelentős része kiesik az újautók vásárlásából, őket hoznák vissza a piacra. A Nyugaton működő rendszerben lényegében egy flottakezelőtől bérelhetnek autót a magánszemélyek is, erre most Magyarországon csak a cégeknek van lehetősége. Ugyanakkor az elnök szerint ehhez viszont a hazai tulajdoni szokásokat felül kell írni (hiszen így nem kerülne a magánvásárló nevére a gépjármű), és a cégautóadó is hátráltatná a folyamatot. Ezért javasolják többek között, hogy ha magánszemély az üzembentartó, akkor a flottakezelő mentesüljön a cégautóadó alól.