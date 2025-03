Sokkoló, mekkora bevásárlást rendezett Hernádi Judit lánya Skóciában: ennyit vásárolt 11 ezer forintért

Elképesztő összeget fizetett az énekesnő egy közepes méretű bevásárlásáért: az összeg láttán inkább azon lepődhetünk meg, hogy mennyi prémium, illetve egészséges terméket sikerült így szereznie.

Skóciában tartott egy bevásárlást Tarján Zsófi, a Honeybeast énekesnője, és ha már így tett, meg is mutatta saját Tiktok-oldalán egy videóban, hogy miket szerzett be. Mint az rögtön a feliratmatricából is kiderül, az énekesnő átszámítva mintegy 11 ezer forintot fizetett, ezért azonban egy igen jól megtömött bevásárlószatyrot vihetett el az üzletből.

Az énekesnő minden darab élelmiszert meg is mutatott, és rögtön az "unboxing elejn érdemes is megállni. Zsófi ugyanis, mint elmondta, egy nagy doboz áfonyáért másfél fontot, átszámítva 716 forintot fizetett - egy nagy kiszerelésű áfonya éppen most kapható is itthon az Auchanban, csakhogy a sokszoros árat, 3200 forintot kérnek érte.

Az énekesnő megmutatta még, hogy beszerzett a boltban koktélparadicsomot is, szintén 720 forint körüli összegért. Aki itthon jár boltba, jól tudhatja, hogy ez a termék inkább ezer forint magasságáért kapható, de egy akkora csomag, mint amit Zsófi mutatott, ennél jóval drágább.

Tarjáni Zsófi a videó végén megjegyzi, hogy a nagy adag élelmiszerért - melyben láthatóan dominálnak az egészséges termékek, smoothie-k, zöldségek, gyümölcsök és a minőségi sajt - összesen 24 fontot fizetett, a számítása pedig helytálló: ha ezt az összeget beütjük a Pénzcentrum árfolyamváltójába, kisül, hogy egész pontosan ez 11 474 forintba került.