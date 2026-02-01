Tizenkét év után először emeltek a díjmentes készpénzfelvétel limitjén, de nem mindenki élhet vele automatikusan.
Durva bírság jöhet a kutyatartóknak: ez a szokás 150 ezer forintba fájhat
Komoly következményei lehetnek annak, ha egy kutya tartósan zavarja a környezet nyugalmát. A hatályos szabályok szerint a jegyző akár 150 ezer forintos bírságot is kiszabhat a gazdára, ha a helyzet felszólítás után sem rendeződik, írja az Infostart.
Komoly anyagi következményekkel nézhetnek szembe azok a kutyatartók, akik nem fordítanak kellő figyelmet kedvencük zajos viselkedésére. A jogszabályok és a jegyzői gyakorlat alapján a tartósan fennálló, zavaró kutyaugatás nem csupán bosszantó szomszédi probléma, hanem hatósági ügy is lehet.
Az alkalmi ugatás a kutyák természetes kommunikációjának része, a jogi határ ott húzódik, ahol a zajterhelés már indokolatlanul és huzamosabb ideig zavarja a környezetet. A legtöbb település különösen szigorúan védi az esti 22 óra és reggel 6 óra közötti időszakot, valamint a vasárnapokat és ünnepnapokat.
Ha a békés egyeztetés nem vezet eredményre, az érintett szomszédok birtokvédelmi eljárást kezdeményezhetnek a helyi jegyzőnél vagy önkormányzatnál. A hatóság ilyenkor akár helyszíni szemlét vagy zajmérést is elrendelhet. Első lépésként a gazdát felszólítják a jogsértő állapot megszüntetésére, de ha ez nem hoz eredményt, a bírság összege elérheti a 150 ezer forintot is.
A szakértők szerint a bírság sok esetben megelőzhető lenne, hiszen az állandó ugatás hátterében gyakran szeparációs szorongás vagy unalom áll, nem pedig „rossz viselkedés”. Egy alapos reggeli séta, az egyedüllét idejére biztosított jutalomfalattal tölthető játékok, valamint súlyosabb esetekben kutyatréner bevonása jelentősen csökkentheti a problémát.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A szakértők óva intenek az ugatásgátló nyakörvek szakszerűtlen használatától is, amely akár állatkínzásnak is minősülhet.
Hatalmas pofon a nemesfémeknek: egyetlen Trump-poszt elég volt, hogy bezuhanjon az arany és az ezüst ára
Egyetlen Truth Social-poszt elég volt ahhoz, hogy az ezüst ára egy nap alatt 30 százalékot zuhanjon a piacokon.
Már most visszavágták a 2026-os növekedési várakozásokat: elképesztő gödörbe kerülhetett Magyarország
A szakértők szerint a fogyasztás tartotta fenn a növekedést, miközben az ipar teljesítménye továbbra is gyenge maradt.
Ki dönthet arról, mi épülhet, ki költözhet és milyen feltételekkel a Balatonnál? Milyen eszközökkel próbálják meg kordában tartani a betelepülés hatásait? Utánajártunk!
Az európai gazdaság a vártnál jobb teljesítménnyel zárta a 2025-ös évet: a kontinens nagy gazdaságai a negyedik negyedéves GDP-adatokkal pozitív meglepetést okoztak.
Elképesztő dolog derült ki a szerbiai Mol-üzletről: az Emírségek is bejött a képbe, ezek lehetnek a részletek
A Mol mintegy 530 milliárd forintért szerezheti meg a szerb NIS olajtársaság többségi részesedését, az ügyletben pedig az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalata is partnerként...
Ez lett a nagy repülőrajtból: 2025-ben egyhelyben topogott a magyar gazdaság, itt a hivatalos GDP-adat
2025-ben a gazdaság teljesítménye a nyers adatok szerint 0,4, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,3%-kal meghaladta az előző évit.
Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A szolidaritási hozzájárulás körüli vita új szintre lépett: a kincstár már nem tárgyal, hanem levonja a pénzt Budapesttől.
Decemberben 333 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet, a kivitel volumene 3,8%-kal, a behozatalé 7,9%-kal magasabb volt az előző év azonos időszakinál.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 380,07 forintról 381,30 forintra emelkedett 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 23,0 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
A rendkívüli hideg miatt 30%-kal nőtt a fogyasztás, az állam pedig komoly kedvezményt ad – de nem ingyen: az energiaszektor és az adófizetők fizetnek.
Brutális leépítési hullám és iparágak eltűnése szegélyezte a tavalyi évet: mérlegen a 2025-ös "repülőrajt"
Az ipar sem mentes a problémáktól: a győri Audi Hungaria januárban bejelentette, hogy nem tölti be a fluktuáció és nyugdíjazás miatt megüresedő pozíciókat.
Érik a hatalmas energiapiaci forradalom: valódi "nukleáris robbanás" várható, sok dolog megváltozhat
Az atomenergia újra stratégiai jelentőségűvé válik, ahogy az adatközpontok energiaigénye nő, a klímacélok szigorodnak, és az energiabiztonság felértékelődik.
Áder János volt köztársasági elnököt, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnökét a február végén induló Planet Budapest 2026 kapcsán kérdeztünk.
Most érkezett! Hamarosan bevezetheti Románia az eurót - a kanyarból nézhetjük, ahogy lehagynak minket?
Az eurózóna 2026. január 1-jével, Bulgária csatlakozásával bővült 21 tagúra.
Kormányinfó: bejelentették a januári rezsistop részleteit, ekkora kedvezményt kap, aki gázzal, árammal, távhővel fűt
Megkezdődött a mai Kormányinfó, ahol Gulyás Gergely és Vitályos Eszter ismertetik a kabinet aktuális döntéseit és azok hátterét.
A csökkenő adósságpályához erőteljesebb növekedés és/vagy nagyobb költségvetési fegyelem lenne szükséges.
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.