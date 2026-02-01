2026. február 1. vasárnap Ignác
Egy öreg fekete kutya ugat egy fiatal fekete macskára, aki egy nyitott fiókban kuporog.
Gazdaság

Durva bírság jöhet a kutyatartóknak: ez a szokás 150 ezer forintba fájhat

2026. február 1. 09:03

Komoly következményei lehetnek annak, ha egy kutya tartósan zavarja a környezet nyugalmát. A hatályos szabályok szerint a jegyző akár 150 ezer forintos bírságot is kiszabhat a gazdára, ha a helyzet felszólítás után sem rendeződik, írja az Infostart.

Komoly anyagi következményekkel nézhetnek szembe azok a kutyatartók, akik nem fordítanak kellő figyelmet kedvencük zajos viselkedésére. A jogszabályok és a jegyzői gyakorlat alapján a tartósan fennálló, zavaró kutyaugatás nem csupán bosszantó szomszédi probléma, hanem hatósági ügy is lehet.

Az alkalmi ugatás a kutyák természetes kommunikációjának része, a jogi határ ott húzódik, ahol a zajterhelés már indokolatlanul és huzamosabb ideig zavarja a környezetet. A legtöbb település különösen szigorúan védi az esti 22 óra és reggel 6 óra közötti időszakot, valamint a vasárnapokat és ünnepnapokat.

Ha a békés egyeztetés nem vezet eredményre, az érintett szomszédok birtokvédelmi eljárást kezdeményezhetnek a helyi jegyzőnél vagy önkormányzatnál. A hatóság ilyenkor akár helyszíni szemlét vagy zajmérést is elrendelhet. Első lépésként a gazdát felszólítják a jogsértő állapot megszüntetésére, de ha ez nem hoz eredményt, a bírság összege elérheti a 150 ezer forintot is.

A szakértők szerint a bírság sok esetben megelőzhető lenne, hiszen az állandó ugatás hátterében gyakran szeparációs szorongás vagy unalom áll, nem pedig „rossz viselkedés”. Egy alapos reggeli séta, az egyedüllét idejére biztosított jutalomfalattal tölthető játékok, valamint súlyosabb esetekben kutyatréner bevonása jelentősen csökkentheti a problémát.

A szakértők óva intenek az ugatásgátló nyakörvek szakszerűtlen használatától is, amely akár állatkínzásnak is minősülhet.
Címlapkép: Getty Images
