65 évesen is megállíthatatlan a legendás Kassai Lajos: így él és gazdálkodik saját birtokán + Videó

Kukkantsatok be, hogyan telnek a mindennapok a Kassai-völgyben, Kassai Lajos kaposmérői birtokán! Hogyan is gazdálkodik a messze földön híres lovasíjász... Aki még nem járt a 15 hektáros somogyi birtokán, az most megnézheti, hogyan is él a legendás lovasíjász, miként neveli nagy-nagy szabadságban állatait!

Kaposmérő mellett, festői környezetben terül el a Kassai-völgy, amely 15 hektáron ad otthont a világ egyik legismertebb, mára hungariukummá vált lovasíjász bázisának. A 180 éves, eredeti kazak jurta, valamint a múlt hangulatát idéző, Makovecz-stílusban épült épületek mellett egy hatalmas tanyasi birtok is található itt. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kassai Lajos egyik alapmottója – „Tartsd a jószágot természete szerint". Itt nincsenek ólba zárt disznók, villanypásztorral őrzött lovak vagy szürke marhák. A libák békésen tipegnek a porta körül, a jószág szabadon él, harmóniában a természettel. A gazdaság körüli napi teendőket Kassai Lajos 65 évesen is szívvel-lélekkel végzi. Tavaly egy nyílt nap keretében mi is bejárhattuk Kassai Lajos vezetésével ezt a mesés somogyi birtokot. A család házára egy hatalmas disznó vigyáz. Szelíd, de mi nem mernénk a közelébe se menni. „Törpének indult, csak óriásira nőtt" – mesélte akkor Kassai. A család a ház körül igyekszik mindent maga megtermelni; magaságyásokban terem a zöldség, a hatalmas füves területen pedig szabadon legelhetnek a lovak és a szürkemarhák. A völgyben egy tavat is kialakítottak, ahol libák százai várják Kassai hívószavát, és sietnek az etetésre. Kassai Lajos házőrzői: a kutya és a nagyra nőtt törpemalac (Fotó: Pais-H Szilvia) A somogyi tanya hatalmas versenypályáján a világ minden tájáról érkező tanulók sajátíthatják el a lovasíjászat művészetét, emellett nemzetközi versenyeknek és edzőtáboroknak is otthont ad. Minden évben itt rendezik meg a lovasíjász világtalálkozót is, amely a sportág legkiemelkedőbb eseményei közé tartozik. A Kassai-völgy jelenleg a világ legjobban felszerelt lovasíjász központja, ahová minden hónap első szombatján bárki ellátogathat – akkor nyitott a völgy. A program kezdetben azok számára jött létre, akik Kassai-íjjal rendelkeztek, és havonta egyszer láthattak egy bemutatót az íjak működéséről, valamint tanácsokat kaphattak azok használatáról. De ma már azoknak is érdemes a somogyi tanyán körbenézni, akik kíváncsiak arra, hogyan is lehet fenntartható módon, közel a természethez, szabadtartásban állatokat nevelni, és magaságyásokban bio élemiszert előállítani. Fotó: Pais-H Szilvia

Címlapkép: Getty Images

