Másodszor olimpián a magyar short trackes: íme Tiborcz Dániel

A 24 éves, jászberényi születésű Tiborcz Dániel a magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott egyik meghatározó tagja. Csapatával sikeresen kvalifikálta magát a 2026-os milánói–cortinai téli olimpiára, és 2026 januárjában Európa-bajnoki bronzérmet szerzett a vegyes váltó tagjaként.

Pályafutása Jászberényben indult, amely a hazai korcsolyasport egyik fontos bázisának számít. Hétéves korában kezdett el ismerkedni a rövidpályás gyorskorcsolya, azaz a short track alapjaival. Tehetségére hamar felfigyeltek: már 2016-ban tagja volt annak a magyar csapatnak, amely a junior-világbajnokságon képviselte Magyarországot.

Pekingben tartalék volt

Az MTK színeiben versenyző Tiborcz számára a 2022-es, pekingi téli olimpia különleges helyzetet hozott. Kezdetben nem került be az utazó keretbe a Liu fivérek és John-Henry Krueger mellé, a döntés szerint Nógrádi Bence lett a váltó negyedik embere. Liu Saoang pozitív koronavírustesztje miatt azonban végül mégis Pekingbe utazhatott januárban, tartalékként.

A kínai fővárosban várakozó szerep jutott neki: készenlétben állt arra az esetre, ha Liu Shaoang mégsem tudna rajthoz állni. Mivel a később 500 méteren olimpiai aranyérmet szerző gyorskorcsolyázó állapota időben rendeződött, Tiborcz csak az edzéseken vehetett részt a csapattal, versenyen nem lépett jégre.

Beugróból alapember

A magyar gyorskorcsolya-válogatott összetétele jelentősen átalakult, miután a Liu fivérek bejelentették, hogy a jövőben Kína színeiben kívánnak versenyezni. Ez a fordulat új lehetőséget teremtett Tiborcz számára, aki klubot is váltott: az MTK-tól a Ferencvároshoz igazolt. A 2023 márciusában rendezett szöuli világbajnokságon már a megújult magyar csapat tagjaként indult, az 5000 méteres váltóval hetedik lett, emellett egyéni számokban is rajthoz állt.

A 2025 őszén zajló olimpiai kvalifikációs sorozatban a magyar férfi váltó sikeresen kivívta részvételét a 2026-os téli olimpiára. Az utolsó, dordrechti állomáson elért negyedik helyezés elegendőnek bizonyult az olimpiai kvótához. Tiborcz a kvalifikáció után így fogalmazott:

Az elődöntőben nem is izgultunk annyira, mert tudtuk, ha nem sikerül, akkor másnap lett volna nagy tét. De mivel az elődöntő sikerült, belőlem nagyon sok minden kijött, mert az elmúlt évekből minden, ami volt, az így feltört. Nem is tudom szavakkal jellemezni. Nekem ez az elmúlt egy év elég nehéz volt, az se volt biztos, hogy tudok korizni, és már az nagy szó volt, hogy vissza tudtam jönni, fel tudtam jönni a jégre, bekerültem a csapatba, és hogy tudtam utazni a versenyekre

- értékelte a versenyt utólag.

A 2026 januárjában rendezett Európa-bajnokságon Tiborcz újabb fontos eredményt ért el: a vegyes váltóval bejutottak a döntőbe. A fináléban egy korábbi versenyszámban történt kicsúszásból származó enyhe agyrázkódás miatt már nem tudott rajthoz állni, a csapat azonban így is bronzérmet szerzett. Az érmet Tiborcz saját lábán állva vehette át, szimbolikusan is jelezve visszatérését és megerősödését a nemzetközi élvonalban. Most a 2000 méteres vegyes-, illetve az 5000 méteres férfi váltó számít rá Milánóban.

