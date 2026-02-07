2026. február 7. szombat Tódor, Rómeó
Háttér kétezer orosz rubel bankjegyek kék mintájú, felületre fektetett bankjegyek háttere
Gazdaság

Tovább gyűrűzik az orosz pénzbotrány: 100 milliárdos trükkre derült fény

Pénzcentrum
2026. február 7. 14:29

A nyugati korlátozások dacára dinamikusan bővül az A7 orosz pénzügyi társaság, amely bankjegyformátumú utalványokkal, rubelalapú digitális fizetőeszközzel és váltókkal olyan alternatív fizetési rendszert épít, amely megkerüli a hagyományos banki csatornákat. A vállalat kulcsszerepet játszik az Oroszországgal szemben elrendelt gazdasági szankciók megkerülésében.

Bár az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és az Európai Unió tavaly szankciós listára tette az A7 pénzügyi vállalatot, a korlátozó intézkedések nem állították meg a társaság terjeszkedését. A cég legalább két afrikai államban nyitott képviseletet, és ambiciózus célként minden jelentősebb orosz városban irodát kíván létrehozni. A vállalat súlyát jelzi, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök személyesen, videókapcsolaton keresztül avatta fel a vlagyivosztoki fiókot - írja a Portfolio a Finantial Times alapján.

A társaság olyan papíralapú fizetési eszközöket bocsát ki, amelyek stilizált orosz városábrázolásokat tartalmaznak, és megjelenésükben a hagyományos bankjegyekre emlékeztetnek. Ezeknek az utalványoknak az értéke elérheti az 5000 dollárt is. A Telegram üzenetküldő alkalmazáson keresztül kínált szolgáltatás elsősorban orosz utazóknak szól: a felhasználók Oroszországban rubelre, külföldön pedig helyi devizára válthatják be a papírokat. A külföldi beváltás során a birtokos eltávolítja az ezüstszínű bevonatot, majd lefotózza vagy beolvassa a papíron található QR-kódot, és elküldi azt egy Telegram-alapú automatának. Ezt követően egy megbízott személyesen adja át a készpénzt. A rendszer jelenleg Dubajban dirham, Isztambulban pedig amerikai dollár felvételét teszi lehetővé.

Az utalványok A7A5 tokenre is átválthatók. Ezt a digitális eszközt az A7 és a Promszvjazbank tavaly közösen hozta létre, az első olyan rubelhez kötött stablecoinként, amelyet állami pénzintézet tartalékai fedeznek. Az Elliptic blokklánc-kutató cég számításai szerint eddig mintegy 2300 papíralapú utalványt váltottak át A7A5 tokenre, összesen 8,6 millió dollár értékben. A digitális fizetőeszköz jelentős szerepre tett szert a nemzetközi pénzmozgásokban: az Elliptic adatai alapján a bevezetése óta lebonyolított ügyletek összértéke meghaladta a 100 milliárd dollárt.

Az A7 és kapcsolódó vállalatai digitális formátumú, illetve arannyal fedezett váltókat is forgalomba hoznak. Egy közelmúltbeli online előadáson a cég munkatársai bemutatták, hogy orosz importőrök váltókat vásárolhatnak az A7-től, majd ezeket továbbadhatják például kínai partnereiknek. A partnerek ezeket a váltókat az orosz jogszabályok által garantált fizetési kötelezettségvállalásként ismerik el. A pénzügyi teljesítést végül az A7 bonyolítja le, a hagyományos banki infrastruktúrán és a SWIFT rendszeren kívül, megkönnyítve ezzel a szankciós szabályok kijátszását.

A társaság nem hozza nyilvánosságra mechanizmusainak pontos működési elvét. Egy augusztusi informatikai támadást követően azonban olyan iratok kerültek napvilágra, amelyek feltehetően az A7 belső dokumentumai. Az Elliptic és a TRM Labs vizsgálata szerint ezek az anyagok egy olyan struktúrát vázolnak fel, amely készpénzt, váltókat és digitális valutákat egyaránt használ, és a pénzeszközöket összetett vállalati hálózatokon keresztül mozgatja. A hálózatban többek között számos, Kirgizisztánban bejegyzett társaság is szerepel. A TRM Labs összesen 56 milliárd dollár értékű kriptotranzakciót kapcsolt az A7-hez köthető digitális tárcákhoz.

Nagy-Britannia tavaly májusban, az Egyesült Államok pedig augusztusban vette fel szankciós listájára az A7-et. A társaság mindezek ellenére folytatja növekedését, és aktívan népszerűsíti szolgáltatásait az orosz médiában: hirdetései szerint a Kínába irányuló tranzakciók akár négy óra alatt is teljesíthetők. A vállalat befolyását jelzi, hogy az orosz pénzügyminisztérium novemberben közös céget hozott létre az A7-tel és a Promszvjazbankkal. A Roszvekszelt – magyarul "orosz váltó" – egy minisztériumi vezető az állami sajtóban úgy jellemezte, mint "példát arra, hogyan dolgozik együtt az állam és az üzleti szféra a határon átnyúló fizetési infrastruktúra fejlesztéséért".

Címlapkép: Getty Images
#digitális #bank #európai unió #gazdaság #pénzügy #oroszország #usa #nagy-britannia #kriptovaluta #vlagyimir putyin #szankciók

