Cockroach moving in to the kitchen with a suitcase
Utazás

Riasztott a Nébih: a nyaralásról olyan kártevő jöhet haza, ami pusztító

Pénzcentrum
2026. február 7. 15:25

A japán cserebogár horvátországi felbukkanása komoly aggodalomra ad okot a magyar hatóságoknak, mivel a turistaszezonban a kártevő járműveken vagy csomagokon keresztül könnyen átkerülhet hazánkba. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szerint fokozott óvatosságra van szükség a súlyos mezőgazdasági károk megelőzése érdekében.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal közlése szerint rendkívül veszélyes kártevőt, a japán cserebogarat észlelték Horvátországban. Ez jelentősen növeli annak kockázatát, hogy a faj Magyarországon is megjelenjen. A bogarat a zágrábi Maksimir erdőparkban kihelyezett feromoncsapda fogta be.

A horvát szakemberek jelenleg azt vizsgálják, hogy egyetlen, véletlenül odakerült egyedről van-e szó, vagy a japán cserebogár már tartósan megtelepedett a környéken. Az eddig hozott horvátországi intézkedések egyelőre nem érintik az uniós áruforgalmat - számolt be a szeretlekmagyarorszag.hu.

A tavaszi és nyári hónapokban különösen megnő a kártevő behurcolásának veszélye, amikor a turisták tömegesen utaznak a horvát tengerpartra. Ilyenkor a bogarak észrevétlenül megbújhatnak járműveken, csomagokon vagy más tárgyakon, és így könnyen átterjedhetnek Magyarországra is.

A japán cserebogár azért számít kiemelten veszélyesnek, mert több mint 700 növényfajon képes táplálkozni, és gyakorlatilag minden útjába kerülő növényt megtámadhat. Ha sikerülne megtelepednie hazánkban, komoly gazdasági veszteségeket okozna a mezőgazdasági termelésben, károsítaná a haszonnövényeket és a dísznövényeket, és az ökológiai egyensúlyt is felboríthatná.

A magyar növényvédelmi szakemberek felkészülten várják az esetleges megjelenést: kiterjedt csapdahálózatot működtetnek, amely lehetővé teszi a kártevő korai észlelését. Amennyiben a bogár jelenlétét igazolják, a hatóságok azonnal megkezdhetik a védekezést.

A hatóságok ugyanakkor a lakosság közreműködésére is számítanak a megelőzésben. Kiemelten fontos, hogy a külföldről hazatérők alaposan átvizsgálják járműveiket, csomagjaikat és felszereléseiket, mivel a kifejlett példányok könnyen elrejtőzhetnek ezeken. A gyors lakossági bejelentések döntő szerepet játszhatnak abban, hogy sikerüljön megakadályozni a kártevő megtelepedését és elterjedését Magyarországon.

A japán cserebogár európai terjedése egyre aggasztóbb. Jelenleg Olaszországban és Svájcban ismertek állandó populációi, és más európai országokban is történtek már csapdafogások. Mindez arra utal, hogy a faj folyamatosan terjed a kontinensen.

Címlapkép: Getty Images
#utazás #nyaralás #kártevő #turizmus #nébih #horvátország #mezőgazdaság #ökológia #természetvédelem #növények

