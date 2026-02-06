2026. február 6. péntek Dorottya, Dóra
5 °C Budapest
Gazdaság
Gazdaság

Decemberben megmozdult az ipar, de 2025 így is fekete év maradt

Pénzcentrum
2026. február 6. 08:31

2025 decemberében az ipari termelés volumene 1,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, míg munkanaphatástól megtisztítva 1,0%-kal mérséklődött. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 0,9%-kal nagyobb volt a 2025. novemberinél. 2025-ben az ipari termelés volumene 3,2%-kal kisebb volt, mint 2024-ben.

A feldolgozóipari alágak többségében nőtt a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása kis-, míg a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása és a villamos berendezés gyártása nagymértékben bővült.

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz képest 0,9%-kal emelkedett - áll a KSG friss kötleményében.

Címlapkép: Getty Images
#ksh #gazdaság #statisztika #csökkenés #növekedés #ipar #termelés #gazdasági visszaesés #gazdasági hírek #2025

