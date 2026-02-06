A kormány tíz évre bérbe adná a Papp László Sportarénát, miközben az állam a bérleti időszak alatt jelentős beleszólást tartana meg az ingatlan használatába és...
Irdatlan mértékű uniós hitel felvételére készül a magyar kormány: mikorra fogjuk ezt visszafizetni?
Magyarország védelmi hitele két uniós testület jóváhagyására vár, miközben több tagállam már közel áll a folyósításhoz - írja a Népszava.
Az Európai Unió SAFE programja keretében 150 milliárd eurós hitelt vehetünk fel a pénzpiacokról, amelyet 19 igénylő tagállam között osztanak szét védelmi fejlesztésekre. Magyarország számára 17,4 milliárd eurós keretet irányoztak elő, azonban a magyar terv jóváhagyása még várat magára.
Az Európai Bizottság már 16 EU-tagország tervét jóváhagyta, és a következő héten nyolc ország esetében a Tanács is rábólinthat a finanszírozásra. További nyolc tagállam is hamarosan megkaphatja a jóváhagyást, így már csak a francia, a cseh és a magyar terv vár elbírálásra.
A magyar terv esetében az összegekről és a támogatandó projektekről is egyeztetések folynak. Brüsszeli források szerint az Európai Bizottság akár a végleges jóváhagyás előtt is bemutathatja a terveket a tagállamokat képviselő munkacsoportban.
A SAFE programot létrehozó rendelet lehetőséget ad arra, hogy a tagállamok jogállamisági feltételekhez kössék a terv elfogadását. Még ha a tagállamok zöld utat is adnának a magyar tervnek, a hitelszerződés megkötése az Európai Bizottság másik főigazgatóságához tartozik, amely a pénzek megfelelő elköltéséért felel.
Piotr Serafin költségvetésért felelős biztos korábban jelezte, hogy a magyar közbeszerzési szabályokat, igazgatási és ellenőrzési rendszereket is elemezni fogják, mielőtt a pénz folyósítására sor kerülhetne.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 3492,59 pontos, 2,62 százalékos csökkenéssel 129 819,11 ponton zárt csütörtökön.
A forint és a cseh korona is erősödött az euróval és az amerikai dollárral szemben, ami egyes vállalatoknál költségcsökkenést, másoknál jövedelmezőségi nyomást okozott.
Fontos dátum a mai a 2026-os országgyűlési választás szempontjából: ezeknek a választóknak április 2-ig dönteniük kell, különben nem szavazhatnak
Február 5-e kulcsdátum a 2026-os országgyűlési választás előtt: ettől a naptól lehet kérni az átjelentkezést, a mozgóurnát vagy a külképviseleti szavazást.
Az FBI segítségével buktak le a magyar csalók: irdatlan mennyiségű hamis arannyal bizniszeltek + Videó
Miközben a magyar nyomozók a hazai szálakat derítették fel, az FBI New Jersey állambeli, newarki kirendeltsége a sértettek azonosítását végezte.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő ma 10 órakor kezdte el a sajtótájékoztatót tart a Karmelita Kolostor Színháztermében.
A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok alapján a forgalom 0,2 százalékkal nőtt az előző hónaphoz képest.
Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A részvénypiac forgalma 35,6 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Szándéknyilatkozatot írt alá a Posta és a Temu üzleti kapcsolataik erősítésére és a közös fejlesztési lehetőségek feltérképezésére.
Az eurót este hat órakor 379,65 forinton jegyezték a kora reggeli 380,97 forint után.
Az euróövezet gazdasági teljesítménye januárban tovább veszített lendületéből: immár második hónapja lassult a növekedés üteme.
Hatalmas versenyfutás indulhat a világban ezekért a kincsekért: durvulhat Kína és Donald Trump is, óriási a tét
A ritkaföldfémek nélkül megállna a modern világ: az okostelefonoktól a szélturbinákig minden kulcsfontosságú technológia ezekre fontos fémekre épül.
Egy friss jelentés szerint az Európai Unió ambiciózus klímacéljai valamint a zöld iparpolitikája súlyos nyersanyag-ellátási akadályokba ütközik.
Technikai üzemzavar lépett fel a K&H Bank digitális szolgáltatásainál, az ügyfelek jelenleg nem férnek hozzá számlaegyenlegükhöz és számlatörténetükhöz sem.
A magyar költségvetés kamatkiadásai tavaly történelmi csúcsra emelkedtek, meghaladták a 4000 milliárd forintot.
A forint egy pici gyengüléssel nyitott az euróval szemben, a dollár jegyzése azonban gyengült.
A GKI 2026. januári lakossági felmérése szerint a megkérdezettek 6%-a biztosan, 18%-a valószínűleg nagyobb összeget fog költeni lakóingatlanára a következő egy évben.
A Mol közel 700 millió eurós projektjének utolsó szakaszába lépett a Rijekai Finomító: éles üzemi próba és fokozatos teljes kapacitás várható.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
