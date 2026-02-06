Irdatlan mértékű uniós hitel felvételére készül a magyar kormány: mikorra fogjuk ezt visszafizetni?

Magyarország védelmi hitele két uniós testület jóváhagyására vár, miközben több tagállam már közel áll a folyósításhoz - írja a Népszava.

Az Európai Unió SAFE programja keretében 150 milliárd eurós hitelt vehetünk fel a pénzpiacokról, amelyet 19 igénylő tagállam között osztanak szét védelmi fejlesztésekre. Magyarország számára 17,4 milliárd eurós keretet irányoztak elő, azonban a magyar terv jóváhagyása még várat magára.

Az Európai Bizottság már 16 EU-tagország tervét jóváhagyta, és a következő héten nyolc ország esetében a Tanács is rábólinthat a finanszírozásra. További nyolc tagállam is hamarosan megkaphatja a jóváhagyást, így már csak a francia, a cseh és a magyar terv vár elbírálásra.

A magyar terv esetében az összegekről és a támogatandó projektekről is egyeztetések folynak. Brüsszeli források szerint az Európai Bizottság akár a végleges jóváhagyás előtt is bemutathatja a terveket a tagállamokat képviselő munkacsoportban.

A SAFE programot létrehozó rendelet lehetőséget ad arra, hogy a tagállamok jogállamisági feltételekhez kössék a terv elfogadását. Még ha a tagállamok zöld utat is adnának a magyar tervnek, a hitelszerződés megkötése az Európai Bizottság másik főigazgatóságához tartozik, amely a pénzek megfelelő elköltéséért felel.

Piotr Serafin költségvetésért felelős biztos korábban jelezte, hogy a magyar közbeszerzési szabályokat, igazgatási és ellenőrzési rendszereket is elemezni fogják, mielőtt a pénz folyósítására sor kerülhetne.