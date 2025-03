Árstopra sincs szükség, brutál árcsökkentés van a boltokban: itt az olcsósított élelmiszerek listája

Biró Attila Link a vágólapra másolva

Miközben az inflációról szóló hírek rendre az árak emelkedéséről szólnak, akadnak azért olyan termékek is, amelyeknek az ára csökkent az elmúlt egy évben – méghozzá nem is kis mértékben. Ha valaki tudatosan válogat, akár saját maga is legyőzheti az inflációt anélkül, hogy akciókat kellene vadásznia vagy a kormány intézkedéseire várna. A vöröshagyma, a száraz kutyatáp, a mosószer és még a téliszalámi is olcsóbb lett, így egy kreatív bevásárlólista összeállításával akár még jobban is kijöhetünk a pénzünkből, mint tavaly. De vajon milyen menü készülhet az "árzuhanás listáján" szereplő emberi fogyasztásra is alkalmas alapanyagokból? Mutatunk egy tuti inflációzúzó receptet is.

Tegnap alaposan átnéztük, mely termékek drágultak a leginkább az elmúlt egy évben – és valljuk be, a számok nem festettek túl rózsás képet. Az infláció újra gyorsul, az élelmiszerárak száguldanak, a boltok pedig a kormány újabb beavatkozására készülnek. De mi van, ha azt mondjuk: nem is kell rájuk várni? A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Itt a nagy trükk: bizonyos termékárak nemcsak hogy stagnáltak, hanem alacsonyabbak is lettek! Ha az ember megfelelő kosarat állít össze, simán elmondhatja magáról, hogy legyőzte az inflációt – méghozzá teljesen önállóan. A titok? Egy kis kutyatáp, némi macskaeledel, esetleg egy vérnyomásmérő. De persze olyan hagyományos és sokat használt élelmiszereket is találunk a listán, mint a vöröshagyma, sertészsír, tészta, sárgarépa, téliszalámi vagy éppen a csirkecomb. De ne szaladjunk ennyire előre – nézzük, mi minden lett olcsóbb egy év alatt! Dehogy vagyon a bevásárlás, ezek a termékek olcsóbbak lettek A legfrissebb elérhető adatok alapján a legnagyobb árcsökkenést a vöröshagyma produkálta, amelynek kilónkénti ára 18,4%-kal lett alacsonyabb, így most átlagosan 403 forintért lehet hozzájutni. Mindenki megnyugodhat tehát, a hagyma gigászai magasságokból újra földközeli pályára állt, így például máris a magyar konyha gyakorlatilag alapja kifejezetten olcsónak számít most a boltokban. Persze a csökkenés mértékét értékeljük egy csipet sóval, azért volt honnan esni. A második helyen a macskaeledel végzett: egy 400–415 grammos konzerv doboza 17,3%-kal olcsóbb lett, ami jól jön a cicatartóknak. Szintén jelentős, 15,5%-os áresést produkált a férfi átmeneti kabát, így aki mostanában új dzsekit keres, az már érezhetően kevesebbet fizethet érte. Az állattartók számára további jó hír, hogy a száraz kutyatáp ára is csökkent, 9,5%-kal lett olcsóbb, míg egy digitális vérnyomásmérőért 8,4%-kal kevesebbet kell fizetni, ami azok számára is örömhír lehet, akik az árak miatt mostanában magasabb vérnyomást mértek maguknak. Az állattartók számára további jó hír, hogy a száraz kutyatáp ára is csökkent, 9,5%-kal lett olcsóbb, míg egy digitális vérnyomásmérőért 8,4%-kal kevesebbet kell fizetni, ami azok számára is örömhír lehet, akik az árak miatt mostanában magasabb vérnyomást mértek maguknak. A legalább 8%-os árcsökkenést elérő termékek között szerepel még a sertészsír (-8,2%), az akácméz (-8,1%), a mosópor (-7,7%) és a háztartási keksz (-7,6%). Ezek mellett csökkent még többek között a budapesti tanulóbérlet ára, de ha valaki szeretne spórolni, az akár a négytojásos spagettit, a sárgarépát, a virslit vagy éppen a téliszalámit is megvásárolhatja magának, mint sokat olcsósodott élelmiszereket. Ha mindez nem lenne elég, természetesen nem csak az élelmiszereknél, hanem a tartós fogyasztási cikkeknél és háztartási termékeknél is akadtak árcsökkenések. Egy új gáztűzhely például 3,3%-kal olcsóbb lett, ami akár több ezer forintos különbséget is jelenthet a vásárlóknak. A lakásfelújítást tervezőknek is jó hír, hogy a laminált parketta négyzetméterenkénti ára 3,2%-kal mérséklődött, így valamivel kedvezőbben lehet korszerűsíteni az otthonokat. A háztartási tisztítószerek terén is akad némi megtakarítás: a mosószerek és a mosóporok ára 4,2%-7,7% között csökkent, így a tisztaság fenntartása egy hajszálnyival olcsóbb lett. Vannak azért még itt még finom dolgok Bár az eddig felvonultatott élelmiszerekből is lehetnek jókat enni, vannak azért még ínyencségek, amiknek az ára nem szállt el. Rögtön itt a csirkeszárny, aminek a kilós átlagára most 1,7 százalékkal alacsonyabb, mitn volt 2024 februárjában. De szintén ugyanannyivel kerül kevesebbe sokak kedence, a csirkecomb is. Eközben pedig a bontott csirke kilós átlagára hajszálpontosan ugyanannyi, mint egy éve, semmit sem változott. De alig drágult (1%) a kései burgonya kilós átlagára, ami legutóbb 411 forint volt 407 forint helyett, miközbe szintén alig, 1,2 százalékkal lett csupán drágább éves viszonyításban a rövidkaraj is, aminek kilója most 2620 forintba kerül átlagosan a tavalayi 2590 forint helyett. Három százalék alatti mértékben drágult továbbá a rétesliszt, a szárazbab, a szárazkolbász, a kakaóscsiga, a gyorsfagyasztott zöldborsó, és a füstölt csemegeszalonna is. Miért ne? Ha valaki kizárólag azokat a termékeket vásárolná, amelyek az elmúlt egy évben olcsóbbak lettek, az infláció szinte meg sem érintené. Persze, ez azt jelentené, hogy a bevásárlókosárban az eddiginél több vöröshagyma, sárgarépa, sertészsír és 4 tojásos spagetti landolna, amit leginkább csirkszárnnyal, csirkecombbal vagy éppen sertéskarajjal kellene valamilyen módon elkészíteni/vegyíteni. Ezen felül a kutyások és macskások szintén jól járhatnak, legalábbis a kedvenceknek való étkeke, hiszen a háziállatok élelme is kevesebbe kerül, míg a mosószer és a mosogatószer olcsóbbá válása pedig a háztartási kiadásokat csökkentheti. Mindez persze egy sajátos, bár nem feltétlenül könnyen kivitelezhető infláció elleni stratégia: a fogyasztási szokások tudatos átalakításával elkerülhető, hogy a pénztárcát különösebben megviselje az áremelkedés. Természetesen ez nem mindenki számára reális lehetőség, hiszen nem minden háztartás tud vagy akar rugalmasan alkalmazkodni az élelmiszerek és fogyasztási cikkek árváltozásaihoz. Viszont ha valaki képes követni az ármozgásokat, figyel a kedvezőbb árú termékekre, és nem ragaszkodik mereven a megszokott bevásárlási listájához, akkor ténylegesen csökkentheti a saját inflációs terhét. Ez a taktika ugyan nem oldja meg a nagy gazdasági folyamatokat, de egyéni szinten kiskaput nyithat a pénztárcakímélő vásárlás felé. Amennyiben 3 107 405 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 66 220 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank 67 312 forintos törlesztőt (THM 11,39%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Inflációzúzó kajarecept Így hogy végigzongoráztunk mindent, mi maradhatna a végére, mint egy manapság igencsak olcsó (legalábbis nem az egekben járó) brutál laktató kaja receptje. Szaftos krumplis babos sertéshúsos egytál (4 adag) Hozzávalók: 600 g burgonya (hámozva, kockázva)

300 g rövidkaraj

1 nagy vöröshagyma (aprítva)

1 közepes sárgarépa (karikázva vagy reszelve)

200 g főtt szárazbab (vagy konzerv)

1 ek sertészsír

2 gerezd fokhagyma (opcionális, de jót tesz neki)

1 tk pirospaprika

1/2 tk őrölt kömény

1/2 tk majoránna

1 kis konzerv paradicsompüré vagy egy aprított paradicsom (ha van)

Só, bors ízlés szerint

600 ml víz vagy alaplé Elkészítés: A hús megpirítása: A sertészsírt egy nagy lábasban vagy serpenyőben megolvasztjuk, majd rádobjuk a felkockázott húst, és pirítjuk, míg kérget nem kap. A zöldségek hozzáadása: Mehet hozzá az apróra vágott vöröshagyma, a fokhagyma és a reszelt vagy karikázott répa. Kevergetve dinszteljük. A fűszerek: Jöhet a pirospaprika, a kömény és a majoránna, jól elkeverjük, majd hozzáadjuk a paradicsompürét is (ha van). A krumpli és a szaft: Beletesszük a felkockázott krumplit, felöntjük vízzel vagy alaplével, és közepes lángon főzzük kb. 20 percig, míg a krumpli megpuhul. A bab befejezésnek: Ha konzervbabot használunk, a végén adjuk hozzá, hogy ne főjön szét. Ha szárazbabot főztünk előre, akkor mehet már az elején. Összefőzés: Alacsony lángon rotyogtatjuk még pár percig, hogy minden íz összeérjen. Tálalás: Friss kenyérrel, savanyúsággal vagy akár tejföllel lehet turbózni. Ha van otthon, egy kis csípős paprika vagy őrölt erős paprika is nagyon jól állhat neki! Ha mindent jól csináltunk, akkor egy igazi parasztos, házias étel a jussunk, ami olcsó alapanyagokból készül (legalábbis jelen pillanatba), mégis tartalmas és finom. És hát, ha az infláció ellen harcolunk, ez egy győztes fogás lehet.

Címlapkép: Getty Images

