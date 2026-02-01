A Cashtag legújabb adásában annak jártunk utána, mik az euró előnyei és hátrányai, és miért lehetne érdemes Magyarországnak is csatlakozni az eurózónához.
Kivédhetetlen lehet az összeomlás, a történelem eddigi legnagyobb válsága közeleg
A héten olvasóink leginkább a globális és hazai krízisekkel, az összeomlás lehetőségeivel és következményeivel foglalkozó anyagainkra kattintottak. Többen érdekődtek a budapesti prémium szállodák helyzetéről, a kiskereskedelem kihívásairól, valamint a nyugdíjak és bérek közötti történelmi ollóról. Külön figyelmet kapott a belvárosi Airbnb-botrány és a legveszélyesebb magyar települések listája is. Heti összefoglalónkban minden fontos hírt egy helyen talál.
Stumpf-Biró Balázs összeomlás-kutatóval a modern civilizációt fenyegető krízisekről beszélgettünk, vagyis az egymást erősítő gazdasági, energetikai, ökológiai és társadalmi válságokról. Az összeomlás-kutató szerint nem hirtelen katasztrófa várható, hanem fokozatos életminőség-romlás, növekvő bizonytalanság és egyre törékenyebb rendszerek, amelyeket a végtelen növekedésre épülő kapitalizmus logikája súlyosbít.
A kutató szerint a hangsúly azon van, hogy az emberi rendszerek valószínűleg előbb omlanak össze pszichés és társadalmi okokból, mintsem hogy a természeti rendszerek végleg összeomlanának. Stumpf-Biró szerint a „mélyalkalmazkodás” nem megoldást vagy megváltást ígér, hanem mentális és érzelmi felkészülést a várható változásokra, hogy kevesebb pánik és káosz alakuljon ki. A teljes interjút az alábbi kiajánlóba kattintva olvasható el.
Budapest prémium szállodapiaca egyszerre küzd az Airbnb árnyomásával, a prémium vendégkör lassú érkezésével és azzal a paradoxonnal, hogy miközben sorra nyílnak a luxusszállodák, a város továbbra is tipikusan háromnapos desztináció maradt. A témával kapcsolatban a Pénzcentrumnak Lakézi András, a Hotel Clark Budapest és a Leon Hotel & Lounge general managere beszélt arról, hogy szerinte a piacot ma már nemcsak a last minute foglalások és az árverseny formálja, hanem a nagy volumenű események is, amelyek átmenetileg képesek feljebb tolni a keresletet és a költési szintet.
Arról is volt szó, hogy a prémium szegmens valódi növekedése a kiegyensúlyozottabb Airbnb-szabályozáson, a reptéri kapcsolatok bővítésén, a luxusretail megjelenésén és a professzionális konferenciapiac megerősítésén múlik. A siker kulcsa ugyanakkor nem pusztán az infrastruktúra, hanem a vendégélmény újradefiniálása: a személyre szabott figyelem és a hitelesség ma döntő tényező. Lakézi szerint Budapest nem hosszabb tartózkodásra, hanem visszatérésre kell hogy ösztönözzön. Interjúnk a szakemberrel itt olvasható:
A héten írtunk arról is, hogy 2025-ben melyek voltak a legveszélyesebb települések Magyarországon. Cikkünkból kiderült, hogy Heves megyében regisztrálták a legtöbb bűncselekményt 100 ezer lakosra vetítve, szorosan mögötte Nógrád és Budapest végzett. Az adatok alapján a bűnözés növekedését elsősorban a vagyon elleni cselekmények – lopások, csalások – hajtották, miközben az erőszakos bűncselekmények száma országosan viszonylag stabil maradt.
Megyei szinten Hajdú-Bihar, Zala és Békés számított a legbiztonságosabbnak, ahol nagyjából feleannyi rendőrségi eset jutott egy lakosra, mint a legrosszabb helyzetű térségekben. Járási bontásban még nagyobb különbségek látszanak: a Jászapáti, Bátonyterenyei és Ózdi járás messze az élmezőnyben végzett, míg a Mórahalmi és Gyomaendrődi járás az ország legnyugodtabb vidékei közé tartozott. Bővebben a kiajánlóba kattintva olvashatsz a témáról:
A kiskereskedelmi szektor 2025–2026-ban a túlélés és az alkalmazkodás határán egyensúlyoz. Kozák Tamás szerint az ágazat eredményessége gyakorlatilag nullára csökkent, a beruházások visszaestek, a szabályozási környezet pedig kiszámíthatatlan, ami már nemcsak átmeneti alkalmazkodást, hanem üzleti modellváltást is kiválthat.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkárával még a kiskereskedelmi piac várakozásairól, az árrésstop és a kiskereskedelmi különadó tovagyűrűző hatásairól, illetve arról is beszélgettünk, hogy a jelenlegi piaci struktúrák mennyire kedveznek a keletről érkező hard diszkontoknak, mint például a hazánkban Basket Plus néven nemrég első egységét megnyitó orosz MERE diszkontláncnak. Az interjú itt olvasható:
A legfrissebb adatok szerint a hazai bérek és a nyugdíjak közötti különbség történelmi léptékben magas, és az elmúlt években látványosan kitágult az olló. Ennek oka, hogy miközben a nettó átlagkeresetek dinamikusan emelkedtek, a nyugdíjak jobbára csak az inflációt követték, ezt már a 13. és (idén egyheti) 14. havi ellátás, illetve az egyéb egyszeri kifizetések sem tudják kompenzálni. A témában szakértőket is kérdeztünk, akik szerint amennyiben nem változtatnak a rendszeren, a jövőben is folytatódni fog a nyugdíjasok folyamatos leszakadása. Cikkünket ide kattintva tudod elolvasni.
Miközben Terézváros teljesen betiltotta az Airbnb‑zést, és a kerület azóta sűrű ellenőrzésekkel próbálja betartatni a rendeletet, a szomszédos Erzsébetvárosban továbbra is engedélyezett a rövid távú lakáskiadás. Sokan élnek is vele, ám a gyakorlat egyre több buktatót rejt: a kulcsszéfek feltörése, a kódok kiszivárgása és a lakások önkényes elfoglalása mára mindennapos kockázattá vált a belvárosban.
A rendőrség sokszor csak kikísérni tudja őket, mivel rongálás vagy lopás hiányában az ügy legfeljebb magánlaksértésnek minősül. A tulajdonosok szerint a hagyományos kulcsszéfek és zárak könnyen kijátszhatók, a kódok pedig gyorsan kiszivárognak. A szakértők úgy látják, 2026-ban már csak modern, digitális okoszárakkal lehet érdemben csökkenteni a visszaélések kockázatát. Cikkünk a témában itt olvasható:
A Doomsday Clock 2026-ban története során először került mindössze 85 másodpercre az éjféltől, jelezve, hogy az emberiség soha nem állt még ilyen közel a globális katasztrófához. A legnagyobb veszélyt a nukleáris fegyverkezés gyorsulása, a klímaválság, a mesterséges intelligencia kontrollálatlan terjedése és a biológiai fenyegetések jelentik, miközben a nemzetközi együttműködés gyengül, és a nagyhatalmak közötti bizalom csökken. A szakértők szerint a felforgató technológiák, az információs tér szétesése és a nacionalista politikai irányzatok tovább súlyosbítják a helyzetet.
A megoldás a nemzetközi együttműködés, a nukleáris fegyverek korlátozása, az AI és biológiai kockázatok szabályozása, valamint a klímavédelmi intézkedések gyors bevezetése lenne. A tudósok hangsúlyozzák, hogy bár a helyzet rendkívül veszélyes, még van lehetőség a cselekvésre, ha a világ vezetői sürgősen és határozottan lépnek. A témáról bővebben ebben a cikkünkben írtunk.
A szokatlanul hideg idő miatt 30%-kal nőtt a fogyasztás; az MVM egyszeri mennyiségi kedvezménnyel kompenzálja a lakosságot.
Kikerült egy fontos kizáró ok, de közben szigorodtak a műszaki feltételek is – nem minden pályázónak lesz ez jó hír.
Hatalmas pofon a nemesfémeknek: egyetlen Trump-poszt elég volt, hogy bezuhanjon az arany és az ezüst ára
Egyetlen Truth Social-poszt elég volt ahhoz, hogy az ezüst ára egy nap alatt 30 százalékot zuhanjon a piacokon.
Már most visszavágták a 2026-os növekedési várakozásokat: elképesztő gödörbe kerülhetett Magyarország
A szakértők szerint a fogyasztás tartotta fenn a növekedést, miközben az ipar teljesítménye továbbra is gyenge maradt.
Ki dönthet arról, mi épülhet, ki költözhet és milyen feltételekkel a Balatonnál? Milyen eszközökkel próbálják meg kordában tartani a betelepülés hatásait? Utánajártunk!
Az európai gazdaság a vártnál jobb teljesítménnyel zárta a 2025-ös évet: a kontinens nagy gazdaságai a negyedik negyedéves GDP-adatokkal pozitív meglepetést okoztak.
Elképesztő dolog derült ki a szerbiai Mol-üzletről: az Emírségek is bejött a képbe, ezek lehetnek a részletek
A Mol mintegy 530 milliárd forintért szerezheti meg a szerb NIS olajtársaság többségi részesedését, az ügyletben pedig az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalata is partnerként...
Ez lett a nagy repülőrajtból: 2025-ben egyhelyben topogott a magyar gazdaság, itt a hivatalos GDP-adat
2025-ben a gazdaság teljesítménye a nyers adatok szerint 0,4, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,3%-kal meghaladta az előző évit.
Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A szolidaritási hozzájárulás körüli vita új szintre lépett: a kincstár már nem tárgyal, hanem levonja a pénzt Budapesttől.
Decemberben 333 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet, a kivitel volumene 3,8%-kal, a behozatalé 7,9%-kal magasabb volt az előző év azonos időszakinál.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 380,07 forintról 381,30 forintra emelkedett 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 23,0 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
A rendkívüli hideg miatt 30%-kal nőtt a fogyasztás, az állam pedig komoly kedvezményt ad – de nem ingyen: az energiaszektor és az adófizetők fizetnek.
Brutális leépítési hullám és iparágak eltűnése szegélyezte a tavalyi évet: mérlegen a 2025-ös "repülőrajt"
Az ipar sem mentes a problémáktól: a győri Audi Hungaria januárban bejelentette, hogy nem tölti be a fluktuáció és nyugdíjazás miatt megüresedő pozíciókat.
Érik a hatalmas energiapiaci forradalom: valódi "nukleáris robbanás" várható, sok dolog megváltozhat
Az atomenergia újra stratégiai jelentőségűvé válik, ahogy az adatközpontok energiaigénye nő, a klímacélok szigorodnak, és az energiabiztonság felértékelődik.
Áder János volt köztársasági elnököt, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnökét a február végén induló Planet Budapest 2026 kapcsán kérdeztünk.
Most érkezett! Hamarosan bevezetheti Románia az eurót - a kanyarból nézhetjük, ahogy lehagynak minket?
Az eurózóna 2026. január 1-jével, Bulgária csatlakozásával bővült 21 tagúra.
