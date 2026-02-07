Magyarországot is elérte a sörhorror 2026-ra: most látni csak igazán, óriási a baj

Az elmúlt tíz évben a sör ára világszerte jelentősen emelkedett: a 12 darabos csomagok átlagára a 2015–2025 közötti időszakban akár 29 százalékkal nőtt, meghaladva az inflációt. Magyarországon a világos lager sör literenkénti ára 7,6 százalékkal emelkedett egy év alatt, míg a tízéves távlatban a fogyasztói ár közel 90 százalékkal nőtt. A szakértők szerint 2026-ban a magasabb jövedéki adó, a bér- és energiaárak, valamint a logisztikai költségek további áremeléseket kényszeríthetnek ki, miközben a prémium és alkoholmentes sörök iránti kereslet tovább növekedhet.

Egy korsó sör ma már érezhetően többe kerül, mint tíz évvel ezelőtt. A 2015 és 2025 közötti időszakban egy 12 darabos kiszerelés átlagára szinte minden nagy márkánál jelentősen emelkedett, és a drágulás meghaladta az általános infláció ütemét. Az adatok a FinanceBuzz gyűjtéséből származnak. A felmérés egy kiskereskedelmi lánc árait vizsgálta, ezért a tényleges árak régiónként és boltonként eltérhetnek.

Az otthoni alkoholfogyasztás árindexe nagyjából 16 százalékkal nőtt 2015 óta. Ezzel szemben a sörök átlagos ára körülbelül 29 százalékkal emelkedett, egyes márkáknál ennél is nagyobb volt a drágulás.

A vizsgált 15 sörmárka esetében egy 12 darabos csomag átlagára 2015-ben 11,62 dollár volt. 2025-re ez 16,39 dollárra nőtt. Ez 4,77 dolláros emelkedést jelent csomagonként.

A legnagyobb áremelkedést a szezonális Sam Adams Summer Ale produkálta. Az ára 13,99 dollárról 23,99 dollárra ugrott, ami 71 százalékos növekedés, vagyis csaknem 10 dollárral kerül többe egy 12 darabos kiszerelés.

Az import sörök is jelentősen drágultak. A Dos Equis, a Guinness és a Corona Extra ára egyaránt 35 százalék feletti mértékben emelkedett.

A korábban olcsónak számító márkák sem maradtak ki. A Miller High Life és a Pabst Blue Ribbon ára 8,99 dollárról 12,99 dollárra nőtt, ami 44 százalékos drágulás. A népszerű amerikai tömegsörök, például a Bud Light, a Budweiser, a Coors Light és a Miller Lite ára is nagyjából 36 százalékkal emelkedett.

Ez azt jelenti, hogy még a klasszikus, olcsónak tartott sörökért is több dollárt kell fizetni csomagonként, mint egy évtizeddel ezelőtt.

Mi áll a drágulás mögött?

A sörárak emelkedését több költségtényező hajtja. A sörárpa ára 2015 és 2025 között mintegy 15 százalékkal nőtt. Az alumínium, amely a dobozos kiszerelés alapanyaga, ugyanebben az időszakban 92 százalékkal drágult. Ehhez társul az általános infláció és a szállítási költségek emelkedése.

A keresleti oldal is változik. Egyre többen választanak prémium kézműves vagy különleges söröket, amelyek eleve magasabb árkategóriába tartoznak. Bár a sör továbbra is olcsóbb italnak számít egy pohár borhoz vagy egy röviditalhoz képest, a folyamatos áremelkedést a rendszeres vásárlók egyre jobban megérzik.

Mi a helyzet Magyarországgal?

A Központi Statisztikai Hivatal fogyasztói átlagárai alapján egy év alatt mindkét vizsgált sörtípus drágult.

A világos, lager típusú sör literára a tavaly decemberi 736 forintról 792 forintra emelkedett. Ez 56 forintos növekedés, ami körülbelül 7,6 százalékos áremelkedést jelent.

A felsőerjesztésű sörök, például az IPA, APA, ale vagy a búzasörök esetében az ár 899 forintról 903 forintra nőtt literenként. Ez 4 forintos drágulás, ami nagyjából 0,4 százalékos emelkedésnek felel meg.

Hosszabb távon látványosabb a változás. A 2015 és 2025 közötti időszakban a sör fogyasztói ára összesen közel 90 százalékkal emelkedett a hivatalos árindexek alapján. Ez azt jelenti, hogy ami tíz éve 400 forintba került, azért ma átlagosan majdnem 760 forintot kell fizetni. A sör drágulása így érdemben meghaladta a legtöbb háztartás által megszokottnak tartott árnövekedési ütemet, és a mindennapi bevásárlásban is egyre feltűnőbb tétellé vált.

Igazi sörkatasztrófa volt 2025

A magyar sörpiac 2025-ben komoly visszaesést élt meg: az öt legnagyobb gyártó adatai szerint a belföldi sörfogyasztás mintegy 10 százalékkal csökkent az előző évhez képest, ami a Covid-időszak visszaeséséhez hasonlítható. A kereslet gyengülése mellett a növekvő költségek, a jövedéki adó és a visszaváltási rendszer díjainak emelkedése is sújtja a piacot, miközben 2026-ban újabb áremelések lehetősége is felmerül. A Pénzcentrum korábbi körképe szerint a nagyüzemi és a craft sörfőzdék eltérően élték meg a nehéz évet.

A visszaesés mértéke szegmensenként eltérő volt: a drágább, különleges sörök eladása mintegy 20 százalékkal csökkent, míg a hazai prémiumsörök csak 5 százalékot veszítettek forgalmukból. A nagyobb csökkenést főként az import visszaesése magyarázza, a magyar prémiumsörök azonban az export és a minőség miatt stabilabbnak bizonyultak, így a piac bizonyos részei kevésbé éreztek visszaesést.

A craft és kisüzemi főzdék szerint a vásárlók 2025-ben árérzékenyebbé váltak, csökkent az impulzusvásárlások száma, és egyre inkább a biztos, jól ismert termékek felé fordultak. A HopTop Brewery tapasztalatai szerint a változás inkább szemléletbeli: a fiatalabb generációk körében nőtt az alacsonyabb alkoholtartalmú és alkoholmentes sörök iránti érdeklődés, miközben a minőségi és egyedi sörök értéke továbbra is megmaradt. A piaci környezet szűkült, és több kisebb főzde kényszerült bezárásra.

A legnagyobb nehézséget a nagyüzemi gyártók számára a vendéglátás visszaesése jelentette: míg 2019-ben a sörforgalom mintegy 30 százaléka kötődött a vendéglátáshoz, 2025-re ez az arány 20 százalék alá esett, ami volumencsökkenéssel is járt. A kisüzemi főzdéknél a piac szűkülése, a fizetőképes kereslet hiánya és az emelkedő költségek – különösen az alapanyagok és a munkaerő drágulása – okozták a legnagyobb kihívást, miközben a webshopos értékesítés növekedett.

A profitabilitás terén a nagyüzemi szektor számára a 2025-ös év nem hozott jelentős javulást, a nyereség továbbra is erősen forgalomfüggő volt. A kisüzemi szektorban a hangsúly a konszolidáción és a költségfegyelmen volt: a tudatos gazdálkodás, a minőségbiztosítás és a portfólióoptimalizálás határozta meg a működést. A fejlesztéseket sok főzde elhalasztotta, a nyereséget elsősorban stabilizációra és beruházásokra tartalékolták.

A 2026-os évre a gyártók fokozott költségnyomásra számítanak, ami áremeléseket tehet szükségessé. A visszaváltási rendszer díjainak és a jövedéki adó növekedése mellett a bér- és energiaárak, valamint a logisztikai költségek is emelkednek. A nagyüzemi gyártók a lager sörök világszínvonalú minőségére és az export bővülésére támaszkodnának, míg a kisüzemi főzdék óvatos árazásra, portfólió-optimalizálásra és minőségi stabilitásra törekszenek, hogy a fogyasztók számára vonzó maradjon a prémium kínálat.

Van, ahol olcsóbb lett

A Deutsche Bank adatai szerint több helyen kétszámjegyű drágulás történt, miközben néhány városban épp ellenkező irányú mozgás látszik. A legnagyobb áremelkedést Buenos Aires produkálta, ahol a sör ára öt év alatt 89 százalékkal nőtt, főként a tartósan magas infláció miatt. Mexico City esetében 63 százalékos drágulást mértek. Itt a gyártási költségek megugrása, valamint a turizmus és a digitális nomádok növekvő száma is felfelé hajtotta az árakat. Az Egyesült Államokban Boston emelkedik ki, ahol 2020 óta 43 százalékkal drágult a sör, főként az alapanyag- és csomagolási költségek növekedése miatt.

Ezzel szemben Dubai és Tokyo kivételnek számít. Dubajban az alkoholt terhelő adók enyhítése csökkentette az árakat. Tokióban a jen gyengülése miatt a sör ára dollárban számolva mintegy 30 százalékkal alacsonyabb, mint 2020-ban.