2026. február 6. péntek Dorottya, Dóra
5 °C Budapest
Közelkép néhány magyar forintról.
Gazdaság

Gyengült a forint péntek reggelre

Pénzcentrum
2026. február 6. 07:35

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró hét órakor 380,36 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 378,95 forintnál. A dollár jegyzése 321,13 forintról 322,40 forintra erősödött, a svájci franké pedig 413,10 forintról 415,15 forintra emelkedett.

Az euró jegyzése 1,1798 dollárra változott a csütörtök esti 1,1800 dollárról.
Címlapkép: Getty Images
