Újabb másfél ezer magyar család csapott le az állami ingyenmilliókra: és az igazi roham csak ezután jöhet

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A legfrissebb jegybanki adatok szerint idén januárban 16,36 milliárd forint volt a babaváró hitelek új szerződéses összege. Mindez jelentős visszaesést jelent a decemberi eredményhez képest, jóllehet az év első hónapjában korábban is rendre alulteljesített a konstrukció. Ugyanakkor az is elmondható, hogy a mostani eredmény a tavaly januáritól is elmaradt, igaz, ebben az összehasonlításban már jóval kisebb a csökkenés mértéke.

A tavaly decemberi 29,47 milliárd forinttal szemben idén januárban mindössze 16,36 milliárd forint volt a babaváró hitelek új szerződéses összege – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb adataiból. Ez 44,5%-os csökkenést jelent az előző hónaphoz viszonyítva, amit azzal magyarázhatunk, hogy a december már-már hagyományosan a legerősebb, míg a január pedig a leggyengébb hónapnak számít a hitelkonstrukció esetében. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Ugyanakkor az is igaz, hogy a mostani eredmény a tavaly januárival összevetve is visszaesést jelent, jóllehet már jóval szerényebbet – a 2024 első hónapjában kihelyezett 18,46 milliárd forinthoz képest a mostani összeg 11,4%-os csökkenést jelent. A tavalyi év egészét nézve 21,6 milliárd forint volt a havonta kihelyezett átlagösszeg, amitől ugyancsak jelentősen elmaradt a most januári eredmény (-24,3%). A januárban kötött szerződések száma 1 502 darab volt, ami az összeghez nagyon hasonló mértékű, 44,4%-os visszaesést jelent a decemberi 2 701 darab szerződéshez képest. Az egy évvel ezelőtti eredményhez képest 12,8% volt a visszaesés mértéke, akkor ugyanis 1 723 volt az új szerződések darabszáma. A szerződések száma és a szerződéses összeg alapján elmondható, hogy januárban 10 893 821 forint volt az új szerződések átlagos összege, ami 15 267 forint visszaesést jelent a decemberi 10 909 088 forinthoz képest (-0,14%). Ennek ellenére továbbra is elmondható, hogy a babavárót igénylők többsége a maximálisan felvehető 11 millió forintos hitelösszeget veszi fel. Kapcsolódó cikkeink: Őrült nagyot ment a magyarok slágerhitele: januárban is folytatódott a roham a bankokban

Tovább tombol a magyarok lakáshitel-őrülete: zsákszámra hordják haza a pénzt a bankokból

Címlapkép: Getty Images

Jogi nyilatkozat: A cikkben található kalkulációk adatai tájékoztató jellegűek, szerződéses ajánlatnak nem minősülnek! Az egyes konstrukciókat az adott paraméterek (termék jellege, összeg, futamidő) alapján, kalkulátorunk számításai szerinti legkedvezőbb aktuális ajánlatok figyelembe vételével választottuk ki. Az említett pénzügyi szolgáltatóktól a Net Média Zrt., mint a Pénzcentrum.hu üzemeltetője nem részesül a megjelenésükre tekintettel közvetlen díjazásban. További részletekért A cikkben található kalkulációk adatai tájékoztató jellegűek, szerződéses ajánlatnak nem minősülnek! Az egyes konstrukciókat az adott paraméterek (termék jellege, összeg, futamidő) alapján, kalkulátorunk számításai szerinti legkedvezőbb aktuális ajánlatok figyelembe vételével választottuk ki. Az említett pénzügyi szolgáltatóktól a Net Média Zrt., mint a Pénzcentrum.hu üzemeltetője nem részesül a megjelenésükre tekintettel közvetlen díjazásban. További részletekért kattints ide

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK